Род Эллингворт о шансах Марка Кэвендиша на попадание в состав на Тур де Франс-2020

Победитель 30 этапов Тур де Франс Марк Кэвендиш, контракт которого с велокомандой Bahrain-McLaren заканчивается в конце этого года, надеется попасть в состав на Тур де Франс-2020. Но остановка сезона из-за пандемии уменьшает его шансы, так как глава команды Род Эллигворт поставил 35-летнему британскому спринтеру условие одержать победу в гонке до старта французского Гранд-тура.

