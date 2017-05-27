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Род Эллингворт о шансах Марка Кэвендиша на попадание в состав на Тур де Франс-2020

Глава велокоманды Bahrain-Merida: «Технически Марк Кэвендиш – один из лучших спринтеров мира»

 

Род Эллингворт о шансах Марка Кэвендиша на попадание в состав на Тур де Франс-2020

 

 

  Победитель 30 этапов Тур де Франс Марк Кэвендиш, контракт которого с велокомандой Bahrain-McLaren заканчивается в конце этого года, надеется попасть в состав на Тур де Франс-2020. Но остановка сезона из-за пандемии уменьшает его шансы, так как глава команды Род Эллигворт поставил 35-летнему британскому спринтеру условие одержать победу в гонке до старта французского Гранд-тура.

 

 

 

  Марк Кэвендиш не попал на Тур де Франс в 2019 году, а в этом году до остановки сезона принял участие в двух гонках, где выступал в роли помощника.

 

  Род Эллингворт в интервью агентству новостей PA сказал: «Автоматического попадания в состав на Тур не будет. Он сам этого не хочет. Мы заключили соглашение, что если он победит в гонках, этого будет достаточно, чтобы поехать на Тур де Франс. К сожалению, ситуация изменилась: гонок перед Туром мало, из-за чего уменьшаются его шансы доказать, что он вернулся на хороший уровень. Технически он – один из лучших спринтеров мира. Если он вернёт форму, то сможет побеждать с развозящим поездом или без него, как доказывал много раз».

 

  В последний раз Марк Кэвендиш одержал победу в начале 2018 года, выиграв этап Тура Дубая. Он сражался с вирусом Эпшейна-Барра и с психологическими проблемами.

 

В интервью The Times британский гонщик признался, что в 2018 году ему был поставлен диагноз «клиническая депрессия» .

 

  Марк Кэвендиш: «Последние пару лет у меня были проблемы не только с физическим здоровьем. В это время мне пришлось очень тяжело из-за клинической депрессии, которую мне диагностировали в августе 2018 года. Я не принимал никаких лекарств, но получил помощь. Я был в темноте. А теперь – на другой стороне, за что благодарен. Думаю, я справился».

 

  Когда остановились велогонки и в странах ввели режим изоляции, Марк Кэвендиш во время прямого эфира в Instagram, который проводил в апреле, сказал, что ему не привыкать крутить педали в помещении:

 

  «Когда у меня был вирус Эпшейна-Барра, я два года был заперт в помещении, работал дома на тренажёре. Чувствовал себя тогда ужасно, но теперь я в порядке. Сейчас все в одной лодке. Когда сидел дома с тем вирусом, чувствовал себя гораздо хуже. А теперь все на одном уровне».

 

  Марк Кэвендиш и команда Bahrain-McLaren надеются возобновить сезон на Вуэльте Бургоса в конце июля, но пока организаторы не дали официального подтверждения, что гонка состоится.

 

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Bahrain-McLaren Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:28 | Регистрация: 27.05.2017

    Несгибаемый. 

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