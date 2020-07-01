Брент Коупленд уходит из велокоманды Bahrain-McLaren

Брент Коупленд покидает велокоманду Bahrain-McLaren по взаимному соглашению

Велокоманда Bahrain-McLaren объявила, что Брент Коупленд (Brent Copeland) оставляет пост директора команды по взаимному соглашению. Брент Коупленд работал в проекте с момента его основания, начав как генеральный менеджер команды Bahrain-Merida в 2017 году.

Photo © Team Bahrain McLaren

Род Эллингворт, генеральный менеджер команды Bahrain-McLaren: «Хочу поблагодарить Брента за помощь в создании команды Bahrain-McLaren. Это был трудный год для всех и особенно для такой новой команды как наша. Но благодаря преданности делу таких людей как Брент мы сможем вернуться в гонки более сильными и конкурентоспособными. От лица всей команды желаю Бренту всего самого лучшего в будущем».

Брент Коупленд: «Я получил незабываемый опыт. Горжусь, что был часть этого потрясающего проекта. Мне посчастливилось войти в историю, создав в Бахрейне команду, первую велокоманду Ближнего Востока, выступающую на уровне Мирового тура.

Хочу поблагодарить всех, с кем имел удовольствие работать на протяжении последних 4 лет, персонал и велогонщиков, которые делали моё путешествие приятным.

Хотел бы выразить особую благодарность его Высочеству Нассеру бен Гамеду Аль Кхалифе за его постоянную поддержку мира спорта и страсть к спорту. Я восхищаюсь тем, как выросла спортивная культура Бахрейна.

Искренне желаю команде всего наилучшего».

По материалам пресс-релиза велокоманды Bahrain McLaren