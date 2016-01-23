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Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

Представлена новая велоформа команды Bahrain McLaren

 

 

  В штаб-квартире компании McLaren прошла презентация состава велокоманды Bahrain McLaren, также было объявлено о партнёрстве с компанией Le Col, производителем велоформы, и представлена новая велоформа на 2020 год.

 

 

Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

 

Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

 

 

Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

 

Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

 

 

 

Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

 

  Компания Merida остаётся поставщиком велосипедов. Команда будет использовать компоненты Shimano, сёдла Prologo, FSA и Vision руль и вынос. Другие технические спонсоры -  шлемы и солнцезащитные очки Rudy Project helmets, туфли Sidi, сумки для перевозки велосипедов Scicon и бачки и флягодержатели Elite.

 

Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

 

Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

 

 

  В следующем сезоне гонщики команды Bahrain McLaren будут носить велоформу, произведённую британской компанией Le Col. Отдельно будут изготовлены  комплекты формы к каждому из Гран-туров. Как утверждает McLaren, представленная велоформа обладает наилучшими показателями аэродинамичности после проведённых начальных тестов.    

 

  Род Эллингворт, менеджер команды Bahrain McLaren: «Мы с самого начала были поражены неослабевающим стремлением Le Col к совершенствованию. Это стремление соответствует культуре McLaren. Мы искали бренд, который сможет предоставить лучшую форму для выступления в Мировом туре. Нас покорило отношение Le Col, их подход, в котором на первом месте велогонщик и повышение качества его выступления. Они готовы сотрудничать с нами с целью создания продукта, обладающего наилучшими характеристиками».

 

  Янто Баркер (Yanto Barker), основатель и владелец компании Le Col: «Сейчас для нас идеальный момент, чтобы войти в Мировой тур. Соглашения по поводу дизайна велоформы достигнуты, идеи созрели, пора их использовать. Мы уже  включились в работу по созданию комплектов велоформы для самых тяжёлых этапов крупнейших велогонок.

 

  Когда мы услышали об амбициях и боевом духе команды Bahrain McLaren на следующий сезон, стало понятно, что у нас всё получится. Партнёрство с самым технологическим продвинутым брендом для нашей компании невозможно переоценить. Мы разрабатываем велоформу не только для велокоманды, но и для всех покупателей нашей коллекции велоодежды. Партнёрство с Bahrain McLaren даёт нам возможность проявить себя на мировой сцене».

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Теги к статье: Bahrain McLaren

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  1. Rokka

    Вчера, 23:24 | Регистрация: 23.01.2016

    Как по мне, получилось оригинально и свежо. Только синий слегка перегружает общую цветовую палитру, и шрифт Bahrain слегка не попал в стиль. Но в целом - отлично

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Комментарии

  • Gonza Golanov
    Роан Деннис подписал контракт ... (14)
    Gonza Golanov-Фото
    Ну, с таким составом все 3 ГТ могут взять.
  • flugegeheimen
    Роан Деннис подписал контракт ... (14)
    flugegeheimen-Фото

    мощное подписание. чемпион мира в составе - сам по себе важный пунктик для топ-команды. ну и pinarello Роана не разочарует))

  • Rokka
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (1)
    Rokka-Фото
    Как по мне, получилось оригинально и свежо. Только синий слегка перегружает общую цветовую палитру, и шрифт Bahrain слегка не попал в стиль. Но в целом - отлично
  • Sezar
    Роан Деннис подписал контракт ... (14)
    Sezar-Фото

    Здорово. Если ему дадут сосредоточиться на разделке, то победить его будет сильно труднее. Но все равно реально.

  • motte
    Роан Деннис подписал контракт ... (14)
    motte-Фото

    Цитата: BaTman
     Состав у Ineos просто бyahooомба. 

    Это точно!

    Денис там,  где должен быть в сезоне 2020!

    Шикарный поворот!

    Все бойцы собраны под единым флагом!

    Шкипер и команда - даёшь 5й тдф в карман?drinks

  • BaTman
    Роан Деннис подписал контракт ... (14)
    BaTman-Фото

     Состав у Ineos просто бомба. Я думаю его сразу на Джиро => ОИ => ЧМ. Отличное преобретения для сезона 2020, в генерале не поможет, а вот побед может набрать не мало за такой год. 

  • levonardo
    Роан Деннис подписал контракт ... (14)
    levonardo-Фото
    Цель у Дениса на следующей сезон понятна и более чем очевидна. Про дальнейшее будут думать потом.
  • uran
    Насэр Буанни: «Моя главная цел ... (3)
    uran-Фото
    Цитата: Адриен
    Так не бывает - при наличии "бойцовских качеств" - и ни одной победы в сезоне... Куда эти "качества" то подевались в 2019 ? Было другое - зашкаливающее самомнение, неизбежно приводящее к ПШИКУ.
    Воля волей если сил невпроворот ©
  • uran
    Роан Деннис подписал контракт ... (14)
    uran-Фото
    Что значит непонятна его роль? Скай/инеос всегда были с лучшими раздельщиками в составе: Бредли Крис Вася Джонатан и Роан. Помимо статусности это ИТТ и ТТТ. Что там с работой на лидера это индивидуальный подход. Будет интересно посмотреть что там выйдет и как.
  • Адриен
    Роан Деннис подписал контракт ... (14)
    Адриен-Фото
    Так ничего неожиданного - переговоры чуть ли не с лета шли ... Перед ЧМ ещё о них говорилось.

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