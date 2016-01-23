Велокоманда Bahrain McLaren представила велоформу на 2020 год

Представлена новая велоформа команды Bahrain McLaren

В штаб-квартире компании McLaren прошла презентация состава велокоманды Bahrain McLaren, также было объявлено о партнёрстве с компанией Le Col, производителем велоформы, и представлена новая велоформа на 2020 год.

Компания Merida остаётся поставщиком велосипедов. Команда будет использовать компоненты Shimano, сёдла Prologo, FSA и Vision руль и вынос. Другие технические спонсоры - шлемы и солнцезащитные очки Rudy Project helmets, туфли Sidi, сумки для перевозки велосипедов Scicon и бачки и флягодержатели Elite.

В следующем сезоне гонщики команды Bahrain McLaren будут носить велоформу, произведённую британской компанией Le Col. Отдельно будут изготовлены комплекты формы к каждому из Гран-туров. Как утверждает McLaren, представленная велоформа обладает наилучшими показателями аэродинамичности после проведённых начальных тестов.

Род Эллингворт, менеджер команды Bahrain McLaren: «Мы с самого начала были поражены неослабевающим стремлением Le Col к совершенствованию. Это стремление соответствует культуре McLaren. Мы искали бренд, который сможет предоставить лучшую форму для выступления в Мировом туре. Нас покорило отношение Le Col, их подход, в котором на первом месте велогонщик и повышение качества его выступления. Они готовы сотрудничать с нами с целью создания продукта, обладающего наилучшими характеристиками».

Янто Баркер (Yanto Barker), основатель и владелец компании Le Col: «Сейчас для нас идеальный момент, чтобы войти в Мировой тур. Соглашения по поводу дизайна велоформы достигнуты, идеи созрели, пора их использовать. Мы уже включились в работу по созданию комплектов велоформы для самых тяжёлых этапов крупнейших велогонок.

Когда мы услышали об амбициях и боевом духе команды Bahrain McLaren на следующий сезон, стало понятно, что у нас всё получится. Партнёрство с самым технологическим продвинутым брендом для нашей компании невозможно переоценить. Мы разрабатываем велоформу не только для велокоманды, но и для всех покупателей нашей коллекции велоодежды. Партнёрство с Bahrain McLaren даёт нам возможность проявить себя на мировой сцене».