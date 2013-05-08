Велокоманда CCC распределила капитанов на Гранд-туры и велогонки календаря

Грег Ван Авермат, Ильнур Закарин и Маттео Трентин возглавят команду CCC на Тур де Франс-2020

Велокоманда CCC объявила, как распределятся силы состава на велогонки после рестарта сезона. Первой после перерыва станет Вуэльта Бургоса, где команду CCC возглавит Маттео Трентин. Грег Ван Авермат стартует в качестве капитана на Страде Бьянке, а Ильнур Закарин начнёт сезон с Тура Польши.

Стивер Бауэр (Stever Bauer), спортивный директор команды CCC: «До Вуэльты Бургоса остаётся две недели, поэтому подготовка у нас идёт полным ходом. Сейчас на высоте в Ливиньо у нас тренируются 16 гонщиков, которые должны вернуться в гонки в конце месяца. Составляя календарь на оставшийся сезон, мы ставили целью как можно скорее вернуть в гонки всех наших гонщиков. Поэтому в начале августа мы примем участие в максимально возможном количестве гонок. Именно по этой причине мы стартуем на таких гонках как Вуэльта Бургоса, La Route d’Occitanie и Tour de l’Ain. Они будут ключевыми в процессе подготовки к велогонкам Мирового тура, гарантируют, что никто из наших гонщиков не останется в стороне.

Все 28 гонщиков команды вернутся в гонки к концу первой недели августа, что ощущается как старт нового сезона. Тройная программа гонок растягивает наши ресурсы, но наша задача как можно скорее вернуться к соревнованиям, начать побеждать. На данном этапе в нашем календаре 130 гоночных дней, что позволит большинству наших гонщиков в среднем набрать 35 гоночных дней в течение 4 месяцев».

Распределение гонщиков команды CCC на Гранд-турах

Генеральный менеджер команды CCC Джим Очович подчеркнул, что на Гранд-турах в планах команды и борьба за генеральную классификацию, и за победы на этапах.

Джим Очович: «Сейчас у нас в предварительном составе на Тур де Франс 14 гонщиков. Окончательный состав определим после первых августовских гонок, когда сможем оценить форму гонщиков после такого долгого перерыва. Мы стартуем на Туре с тремя лидерами – Грегом Ван Аверматом и Маттео Трентином, которые будут бороться за победы на этапах, и Ильнуром Закариным, который будет бороться за генеральную классификацию и на горных этапах.

Патрик Бевин (Patrick Bevin) в этом году ставит целью чемпионат мира по велоспорту, поэтому отказывается от Тур де Франс и стартует на Джиро д’Италия, где также сфокусируется на индивидуальных гонках на время. Вместе с ним на Джиро стартует Якуб Маречко (Jakub Mareczko), который будет нашей ставкой на спринтерских этапах.

Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) планирует стартовать и на Тур де Франс, и на Джиро д’Италия. Ильнур Закарин, который впервые поедет в составе нашей команды Тур де Франс, затем стартует на Вуэльте Испании, где в 2017 году финишировал 3-м. К нему присоединится Виктор де ла Парте (Víctor de la Parte)».

Ильнур Закарин: «Я рад возобновлению сезона, тому, что начну его на Туре Польши, который очень важен для команды CCC. Потом мой фокус перемещается на Тур де Франс. Учитывая, что там восемь или больше горных этапов, у меня и команды будут хорошие шансы. Мы сможем разыгрывать несколько карт на разных рельефах.

Если всё пойдёт по плану, то затем я стартую на Вуэльте Испании, которая, конечно, для меня особенная после того, как в 2017 году я финишировал на подиуме. В этом году мы должны быть благодарны за каждую гонку, поэтому каждый день соревнований я рассматриваю как возможность. Надеюсь добиться высоких результатов для команды».

Команда CCC на классические однодневные велогонки

Проехав в этом сезоне Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne – Brussels – Kuurne, Грег Ван Авермат и Маттео Трентин объединят силы на Милан-Сан-Ремо, а также на Туре Валлонии и Bretagne Classic, которые станут подготовкой к Тур де Франс.

Грег Ван Авермат: «Несмотря на изменение в календаре, все мои цели в основном остаются прежними. Я фокусируюсь на классиках и Тур де Франс. Возобновлю сезон со Страде Бьянке, гонке, на которой надеюсь одержать победу. После будет итальянский блок - Gran Trittico Lombardo, Милан – Турин и Милан-Сан-Ремо. Потом будет приятно стартовать на домашней гонке Тур Валлонии, после которой поеду на Bretagne Classic и Тур де Франс.

Думаю, эти гонки дадут мне возможность хорошо подготовиться к Туру и помогут выйти на пик формы. Будет странно выходить на старт Тур де Франс с таким небольшим количеством гоночных дней в ногах, но так будет для всех. После Тур де Франс я вновь переключу внимание на классики – Льеж-Бастонь-Льеж, Гент-Вевельгем, Тур Фландрии, Париж-Рубэ. Мне не важно, в какое время года мы поедем классики. Точно знаю, что жажда победы в октябре будет такой же, как всегда».

Маттео Трентин: «Наконец, время гонок, жду с огромным нетерпением. Изоляция в Монако позволила мне отдохнуть морально, так что я был полностью готов вернуться к тренировкам. На велосипеде уже пару месяцев. Форма в порядке, на высоте становится лучше. Моей целью на первую часть сезона будет Милан-Сан-Ремо и Тур де Франс, а потом начнётся второй блок с классиками. Думаю, возможности перевести дыхание будет не так много. Полный газ от старта до финиша. Я очень жду, когда начну снова выступать вместе с ребятами».