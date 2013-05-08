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Велокоманда CCC распределила капитанов на Гранд-туры и велогонки календаря

Грег Ван Авермат, Ильнур Закарин и Маттео Трентин возглавят команду CCC на Тур де Франс-2020

 

 

  Велокоманда CCC объявила, как распределятся силы состава на велогонки после рестарта сезона. Первой после перерыва станет Вуэльта Бургоса, где команду CCC возглавит Маттео Трентин. Грег Ван Авермат стартует в качестве капитана на Страде Бьянке, а Ильнур Закарин начнёт сезон с Тура Польши.

 

 

  Стивер Бауэр (Stever Bauer), спортивный директор команды CCC: «До Вуэльты Бургоса остаётся две недели, поэтому подготовка у нас идёт полным ходом. Сейчас на высоте в Ливиньо у нас тренируются 16 гонщиков, которые должны вернуться в гонки в конце месяца. Составляя календарь на оставшийся сезон, мы ставили целью как можно скорее вернуть в гонки всех наших гонщиков. Поэтому в начале августа мы примем участие в максимально возможном количестве гонок.  Именно по этой причине мы стартуем на таких гонках как Вуэльта Бургоса, La Route d’Occitanie и Tour de l’Ain. Они будут ключевыми в процессе подготовки к велогонкам Мирового тура, гарантируют, что никто из наших гонщиков не останется в стороне.

 

  Все 28 гонщиков команды вернутся в гонки к концу первой недели августа, что ощущается как старт нового сезона. Тройная программа гонок растягивает наши ресурсы, но наша задача как можно скорее вернуться к соревнованиям, начать побеждать. На данном этапе в нашем календаре 130 гоночных дней, что позволит большинству наших гонщиков в среднем набрать 35 гоночных дней в течение 4 месяцев».

 

 

Распределение гонщиков команды CCC на Гранд-турах

 

 

  Генеральный менеджер команды CCC Джим Очович подчеркнул, что на Гранд-турах в планах команды и борьба за генеральную классификацию, и за победы на этапах.

 

  Джим Очович: «Сейчас у нас в предварительном составе на Тур де Франс 14 гонщиков. Окончательный состав определим после первых августовских гонок, когда сможем оценить форму гонщиков после такого долгого перерыва. Мы стартуем на Туре с тремя лидерами – Грегом Ван Аверматом и Маттео Трентином, которые будут бороться за победы на этапах, и Ильнуром Закариным, который будет бороться за генеральную классификацию и на горных этапах.

 

  Патрик Бевин (Patrick Bevin) в этом году ставит целью чемпионат мира по велоспорту, поэтому отказывается от Тур де Франс и стартует на Джиро д’Италия, где также сфокусируется на индивидуальных гонках на время. Вместе с ним на Джиро стартует Якуб Маречко (Jakub Mareczko), который будет нашей ставкой на спринтерских этапах.

 

  Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) планирует стартовать и на Тур де Франс, и на Джиро д’Италия. Ильнур Закарин, который впервые поедет в составе нашей команды Тур де Франс, затем стартует на Вуэльте Испании, где в 2017 году финишировал 3-м. К нему присоединится Виктор де ла Парте (Víctor de la Parte)».

 

  Ильнур Закарин: «Я рад возобновлению сезона, тому, что начну его на Туре Польши, который очень важен для команды CCC. Потом мой фокус перемещается на Тур де Франс. Учитывая, что там восемь или больше горных этапов, у меня и команды будут хорошие шансы. Мы сможем разыгрывать несколько карт на разных рельефах.

 

 Если всё пойдёт по плану, то затем я стартую на Вуэльте Испании, которая, конечно, для меня особенная после того, как в 2017 году я финишировал на подиуме. В этом году мы должны быть благодарны за каждую гонку, поэтому каждый день соревнований я рассматриваю как возможность. Надеюсь добиться высоких результатов для команды».

 

 

Команда CCC на классические однодневные велогонки

 

 

  Проехав в этом сезоне  Omloop Het Nieuwsblad и  Kuurne – Brussels – Kuurne, Грег Ван Авермат и Маттео Трентин объединят силы на Милан-Сан-Ремо, а также на Туре Валлонии и Bretagne Classic, которые станут подготовкой к Тур де Франс.

 

  Грег Ван Авермат: «Несмотря на изменение в календаре, все мои цели в основном остаются прежними. Я фокусируюсь на классиках и Тур де Франс. Возобновлю сезон со Страде Бьянке, гонке, на которой надеюсь одержать победу. После будет итальянский блок - Gran Trittico Lombardo, Милан – Турин и Милан-Сан-Ремо. Потом будет приятно стартовать на домашней гонке Тур Валлонии, после которой поеду на Bretagne Classic и Тур де Франс.

 

  Думаю, эти гонки дадут мне возможность хорошо подготовиться к Туру и помогут выйти на пик формы. Будет странно выходить на старт Тур де Франс с таким небольшим количеством гоночных дней в ногах, но так будет для всех. После Тур де Франс я вновь переключу внимание на классики – Льеж-Бастонь-Льеж, Гент-Вевельгем, Тур Фландрии, Париж-Рубэ. Мне не важно, в какое время года мы поедем классики. Точно знаю, что жажда победы в октябре будет такой же, как всегда».

 

  Маттео Трентин: «Наконец, время гонок, жду с огромным нетерпением. Изоляция в Монако позволила мне отдохнуть морально, так что я был полностью готов вернуться к тренировкам. На велосипеде уже пару месяцев. Форма в порядке, на высоте становится лучше. Моей целью на первую часть сезона будет Милан-Сан-Ремо и Тур де Франс, а потом начнётся второй блок с классиками. Думаю, возможности перевести дыхание будет не так много. Полный газ от старта до финиша. Я очень жду, когда начну снова выступать вместе с ребятами».

 

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Теги к статье: CCC Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet Ильнур Закарин Ilnur Zakarin Маттео Трентин

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  1. Camel

    Сегодня, 11:51 | Регистрация: 29.01.2017

    Что-то мне подсказывает, что Закарин как капитан, что баба на судне.

  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 12:54 | Регистрация: 8.05.2013

    При всём уважении к Ильнуру - конечно, деньги надо отрабатывать, куда ставят, там и ехать. Но, если смотреть на вещи реально - взять этап на ТДФ и попасть в тройку генерала на Вуэльте - это будет супер-результат для Ильнура. Я надеюсь, они шутят, говоря про генерал ТДФ ? Просто в погоне за журавлём, он будет истощён к Вуэльте. Про его капитанство в целом - думаю у него сейчас одна из самых выгодных позиций в пелотоне - его рассматривают максимум как претендента на горный этап, но по сути он может больше...

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).

  3. Pi-man

    Сегодня, 14:42 | Регистрация: 25.05.2017

    Я думаю, что реальный план Закарина именно таков - на Тур за этапом, на Вуэльту - за высоким местом в генерале. А говорить - так это часть работы...

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Pi-man
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Pi-man-Фото

    Я думаю, что реальный план Закарина именно таков - на Тур за этапом, на Вуэльту - за высоким местом в генерале. А говорить - так это часть работы...

  • Cyrill
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Ильнуру - конечно, деньги надо отрабатывать, куда ставят, там и ехать. Но, если смотреть на вещи реально - взять этап на ТДФ и попасть в тройку генерала на Вуэльте - это будет супер-результат для Ильнура. Я надеюсь, они шутят, говоря про генерал ТДФ ? Просто в погоне за журавлём, он будет истощён к Вуэльте. Про его капитанство в целом - думаю у него сейчас одна из самых выгодных позиций в пелотоне - его рассматривают максимум как претендента на горный этап, но по сути он может больше...

  • Camel
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Camel-Фото

    Что-то мне подсказывает, что Закарин как капитан, что баба на судне.

  • motte
    Крис Фрум переходит в велокома ... (36)
    motte-Фото
    Спасибо
    Искренне,
  • Серафим
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    Серафим-Фото
    ИМХО, у Берналя, Роглича, Погачара рост идеальный для многодневщика на ГТ. На недельках это уже не так важно, там один этап разделки часто решает в генерале.
    Мне кажется, и без гормонов можно взрастить хорошего генеральщика, рост 175 вполне себе обычный, генетически определенный, даже в Европе, Я не говорю про Азию, где это даже слишком высокий рост.
    Кстати, Саму Дюмулен с ростом 158 был довольно неплохим спринтером, любопытно, да? Только недавно закончил карьеру.
  • uran
    Матье ван дер Пул о подготовке ... (1)
    uran-Фото

    Ему нужно ехать все подряд, все монументы. К чему эти наскоки Париж-Рубе? Шансов на выиграть в 5 гонках куда выше, чем в одной. Лишним опыт никогда не будет, тем более для такого классика, Матье создан для монументов.

  • uran
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    uran-Фото
    Глянул антропометрию основных новых: Берналь 175 60 Роглич 177 65 Погачар 176 66 Карапас 170 62 Алафилипп 173 62 Ну и Эвенепул 171 61 Из 180+ это Дюмолан Фрум Томас, которые уже не действующие. Уж не будут сейчас специально готовить будущих генеральщиков на гормонах и ограничивать рост? Пидкок 158, что за рост такой?
  • Shega
    Крис Фрум переходит в велокома ... (36)
    Shega-Фото
    Вы про напиток с кетоновыми телами?
    Судя вот по этому отрывку, вряд ли..
    "По данным Mail on Sunday, перед домашней Олимпиадой «волшебный напиток» получили 91 спортсмен в восьми олимпийских видах спорта. Испытания проходили в обстановке строжайшей секретности. Спортсмены подписывали бумаги, где давали обязательство не рассказывать о приеме напитка никому, кроме своего ближайшего окружения. А также там была фраза: «Олимпийский комитет Великобритании не гарантирует и не дает никаких обязательств того, что использование кетоновых тел соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и поэтому не несет за это никакой ответственности».

    При этом спортивные власти честно отправили запрос в ВАДА и в национальное антидопинговое агентство, чтобы узнать — разрешено ли использование подобного напитка. ВАДА ответило: на данный момент, нет, но оно сохраняет за собой право в будущем изменить эту позицию. "
  • Camel
    Рик Цабель и Александр Катафор ... (3)
    Camel-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Рик Цабель
    с нетерпением жду, когда стану отцом

    третьего Цабеля нарекут Ик Цабель ! pioneer

    biggrin

  • salomon
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    salomon-Фото
    Тадей, конечно, - суперталант, однако... UAE - насквозь итальянская команда. Стафф сплошь итальянцы. Так что... Не стал утверждать, что главная ставка - Погачар.

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