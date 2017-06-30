VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Команда «Астана Про Тим» готовится к возобновлению сезона 2020 года

Команда «Астана Про Тим» готовится к возобновлению сезона 2020 года

 



Казахстанская команда Мирового Тура «Астана Про Тим» готовится выйти из изоляции и возобновить велосипедный сезон 2020 года в соответствии с пересмотренным календарем UCI, который был вынужденно приостановлен в марте из-за пандемии вируса COVID-19.

Продолжая внимательно следить за развитием ситуации в странах Европы и мира, менеджмент «Астана Про Тим» решил разработать первые планы по возобновлению сезона. Если текущая ситуация продолжит улучшаться, казахстанская команда проведет два тренировочных сбора в середине июля, разделив гонщиков на две группы.

 

Команда «Астана Про Тим» готовится к возобновлению сезона 2020 года

Photo credit: © Getty Images/Astana Pro Team

 



Александр Винокуров, генеральный менеджер:

- К счастью, постепенно все приходит в норму, и жизнь возвращается в прежнее русло. Мы понимаем, что еще какое-то время нам всем придется жить с определенными ограничениями, но если тенденция сохранится, то уверен, что тот календарь, который был запланирован UCI, удастся реализовать. Все наши гонщики уже тренируются в полном объеме на шоссе, ребята готовятся к открытию сезона. Если все будет хорошо, то в июле мы проведем два сбора, один в Испании, а другой в Италии. Надеемся ударно провести середину и вторую часть июля, чтобы как можно лучше стартовать на первых гонках.

Все гонщики, проживающие в Испании, а также, все колумбийцы, которые планируют вернуться в Европу в июле, соберутся на тренировочный сбор в Сьерра-Невада, Испания. Все остальные гонщики команды встретятся на сборе в итальянских Доломитах.

Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер:

- В июле мы запланировали два сбора, которые пройдут одновременно в Сьерра-Неваде и Ливиньо. Мы разделили команду на две группы исходя из планов подготовки спортсменов и логистики для того, чтобы минимизировать перемещения. Так что, мы планомерно готовимся к выходу из этой ситуации и первым гонкам этой новой части сезона.


«Астана Про Тим» планирует начать вторую часть сезона 2020 года с испанской многодневки «Вуэльта Бургоса», которая запланирована в период с 28 июля по 1 августа. После этого, казахстанская команда примет участие в итальянских классиках (Страде Бьянке, Милан-Турин и Милан – Сан Ремо) и «Туре Польши».

Дмитрий Фофонов:

- На данный момент есть общий календарь, который выглядит очень неплохо. Мы вплотную работаем с организаторами гонок, уже подтвердили участие в большинстве гонок, так что мы с оптимизмом смотрим вперед. Большая часть гонщиков уже находится в Европе, включая почти всех казахстанцев: Артем Захаров и Дмитрий Груздев пока активно тренируются в Казахстане, но при первой же возможности они прилетят в Европу. Что касается наших колумбийских ребят, то у нас есть подтверждение, что в июле для них будет организован чартерный рейс. Сейчас все ребята чувствуют себя хорошо, все настроены и с нетерпением ждут начала соревнований.

Руководство «Астана Про Тим» решило выстроить команду вокруг колумбийского лидера Мигеля Анхеля Лопеса на первом Гранд-туре сезона «Тур де Франс» (29 августа – 20 сентября). Вместе с Лопесом на «Тур де Франс» выступит и чемпион Казахстана Алексей Луценко.

Датский гонщик Якоб Фульсанг станет лидером команды на «Джиро д’Италия» (3 – 25 октября).

Александр Винокуров:

- Конечно, наши главные цели в этом урезанном сезоне – это Гранд-туры. Все команды будут стремиться проявить себя и на «Тур де Франс», и на «Джиро д’Италия», и на «Вуэльте Испании», и мы не исключение. Мы не стали менять наши планы, поэтому Мигель Анхель Лопес поедет лидером на «Тур», а Якоб Фульсанг поведет команду на «Джиро». Также, чемпион Казахстана Алексей Луценко, стремительно прогрессирующий в последние годы, планирует выступить на «Тур де Франс».



Лидеры команды «Астана Про Тим» о возобновлении сезона:



Мигель Анхель Лопес:

- После долгих месяцев дома, после всех этих тренировок на велостанке, наконец-то, у нас появилась возможность нормально тренироваться на шоссе, выполняя свою работу на 100%. У нас есть надежда и огромное желание, чтобы гонки стартовали, как и было запланировано. Это будет важно и для нас, и для нашей команды, и для наших спонсоров. На данный момент я очень много тренируюсь, стараюсь вернуть хорошую форму, и я с нетерпением жду возвращения в Европу, чтобы вновь увидеть товарищей по команде на тренировочном сборе перед стартом сезона. Я серьезно настроен и воодушевлен своим будущим дебютом на «Тур де Франс», и я постараюсь подготовиться к этой гонке как можно лучше. Это будет большой шаг в моей карьере.

Алексей Луценко:

- Я с нетерпением жду возобновления сезона и сейчас много работаю на тренировках, чтобы подойти в хорошей форме к своим первым гонкам. Нас ждет необычный сезон, с августа по ноябрь будет очень много гонок, после большого перерыва каждый будет стремиться проявить себя. Проходных гонок не будет совсем – думаю, что на каждой гонке нас будет ждать бескомпромиссная борьба, так что мы все должны быть готовы. Я начинаю сезон со «Страде Бьянке», и мне хотелось бы подойти к этой гонке на 100%. Очень здорово, что команда планирует провести тренировочный сбор перед этим – это поможет нам выйти на хороший уровень формы. В этом году я планирую выступить на «Тур де Франс», это будет очень сложная и горная гонка, горы будут практически с первых же этапов, так что нас будет ждать интересная борьба. Мне хотелось бы проявить себя на этой великой гонке.

Якоб Фульсанг:

- С надеждой жду возвращения к гонкам, и я надеюсь, что гоночный календарь, который существует на данный момент будет реализован. Я буду рад возобновить сезон с классики «Страде Бьянке». Также, я с нетерпением жду тренировочный сбор в июле, будет здорово вновь собраться вместе на высокогорном сборе. Это сильно поможет нам удачно начать сезон. Конечно, старт сезона будет очень быстрым и сумасшедшим после стольких месяцев, проведенных дома. Мы должны быть готовы стартовать с места в карьер на первых же гонках. Я очень рад своей лидерской роли на «Джиро д’Италия», это серьезная возможность для меня. Это была моя главная цель, так скажем, в моей изначальной программе, и я рад, что все так и осталось. Я действительно рад тому, что буду лидером команды на «Джиро».


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Алексей Луценко

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:39 | Регистрация: 30.06.2017

    На Вуэльте кто?

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Щас топовые испанцы ломанутся в эту команду скопом мувикам конкуренцию составлять. Видать большие бабки есть у них раз мичлтон скотов стерли в названии без намеков о них.
  • Astanaforever
    Команда «Астана Про Тим» готов ... (1)
    Astanaforever-Фото
    На Вуэльте кто?
  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Откуда деньги? — Зина... И куда деваться австралийцам?

  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Цитата: Shalam s Urala

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно
    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

    Какое общество?? Он живет в уединении на своем ранчо в Техассе. Его никто никуда не приглашает! Даже его творение по борьбе с раком "The Lance Armstrong Foundation" у него отобрали (его от туда выгнали) и переименовали в "Livestrong Foundation". Поэтому ему только и остается чихать на свои 7 маек
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Как бы это печально не звучало, но Фрум - отработанный материал...
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    >воистину семикратному совершенно плевать на дядек в костюмах,
    >которые думают, что что-то там у него отобрали. лежит он себе
    >на диване на глазах всего мира да посматривает на все СВОИ семь
    >жёлтых маек ))
    Он может думать, что хочет. Но! все призовые деньги у него отобрали. Живет он сейчас за счет того, что в свое время удачно вложил 100 000$ в мало-известную развивающуюся компанию Uber. И ни на какие вело-мероприятия его не приглашают в качестве гостя (как например приглашают Ино, Индурайна, Меркса, Лемонда и т.д.). То есть можно сказать, что авторитетом он не пользуется ;-)
  • svan
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    svan-Фото

    Некоммерческая организация - спонсор команды, очень интересно! Manuela Fundación - отмывочная контора (прачечная)? интересны подробности.

  • RVL
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    RVL-Фото
    их много. большинство из них даже в профи не попали
  • Earl57
    Роман Барде о целях на Тур де ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: sashaney
    Вилко, да. Но ГТ то 3 в сезоне. Что он их все поедет? Поэтому Барде здесь и сейчас для команды ВТ на ГТ. Стыдно должно быть не спринтерской команде ездить на ГТ "для галки". Что здесь спорить? Австралийское дарование - будущее, кот. может и не быть. Ехать нужно сейчас.

    В Санвебе как раз не переживают по поводу ГК на ГТ. Сказали что у них есть спринтеры и классики, им на ближайшие пару-тройку лет этого достаточно. Вопрос с генеральщиком постепенно решат - либо своего вырастят, либо купят. А пока вернутся к истокам. Джайнт то изначально спринтерской командой был и жили-не тужили.

  • Shalam s Urala
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересно было бы знать ПОИМЁННО этих "чистых ребят" и были ли они вообще...

    обязательно были, наивные и светлые. как минимум - в пределах математической погрешности. но не среди фаворитов точно. никто из реально способных взять ГТ не мог проскользнуть мимо внимательных людей, которые предлагали вполне определённые перспективы и давали полный расклад по "инструментам" достижения оных. разумеется - аккуратно и только после того, как человек созреет. долго зреть, шарашась по отвалам после молодецких успехов, получалось не у всех. да просто мало у кого

    да - ещё есть клоуны (типа МакГи), которые с помощью 7-кратного придумали как объяснить свой невыигрыш Тура. - ок, пусть таким образом, но ЛА и им послужил )

    Цитата: RVL
    они оценены общесвом

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно

    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 июня

Alex Kirsch (Trek-Segafredo)

Andrea Garosio (Vini Zabu - KTM)

Attila Valter (CCC Team)

13 июня

Eros Capecchi (Bahrain McLaren)

Eduardo Sepulveda (Movistar Team)

Maximilian Walscheid (NTT Pro Cycling)

Diego Rubio (Burgos - BH)

James Shaw (Riwal - Readynez Cycling Team)

Isaac Canton Serrano (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (29)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)