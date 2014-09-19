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Джим Очович: «CCC больше не будет титульным спонсором велокоманды»

Джим Очович и Грег Ван Авермат о будущем команды CCC

 

 

  Джим Очович (Jim Ochowicz), президент велокоманды CCC, подтвердил, что титульный спонсор, компания CCC, с  2021 года прекращает поддержку. Очович подчеркнул, что в данный момент приоритетом является подготовка к возобновлению сезона, составление календаря гонок. Но активный поиск нового титульного спонсора уже ведётся.

 

 

  Джим Очович: «Остаётся меньше двух месяцев до старта нашей первой гонки – Вуэльты Бургоса. Мы очень заняты составлением календаря гонок и выбором составов на очень плотный блок соревнований, которые пройдут с конца июля до ноября. Наш тренировочный центр в Бельгии откроется в середине июня. Большинство ограничений в передвижениях по Европе ослабят в следующем месяце и некоторые из наших гонщиков начнут тренироваться на высоте в разных районах Европы.

 

  На данном этапе мы сможем охватить всё расписание гонок Мирового тура вместе с некоторыми однодневными и многодневными гонками. Скорее всего, будем выступать по двум – трём программам гонок на протяжении четырёх месяцев. В ближайшие недели завершим постановку целей для ключевых гонщиков и разделение гонок.

 

  Наш приоритет – возвращение на старт, достижение целей, которые ставили в декабре. Календарь теперь более насыщенный, но мы больше, чем когда-либо, мотивированы добиться выполнения задуманного в 2020 году – выиграть Монумент, классику Мирового тура, одержать победу на многодневной велогонке Мирового тура, взять победу на этапах каждого из трёх Гранд-туров. Каждая гонка даёт нашим гонщикам шанс. Понятно, что сильное выступление с ранних гонок – инструмент, который обеспечит будущее нашей команды.  

 

  В 2021 году компания CCC больше не будет нашим титульным спонсором, поэтому сейчас мы активно ищем нового. Мы переживаем беспрецедентные времена, но уверены, что есть компании, которые захотят инвестировать в велоспорт, особенно, учитывая возросшую за последние месяцы популярность езды на велосипеде.

 

  За последние годы из американской континентальной команды, какой были в 2007, мы под руководством и с лицензией Continuum Sports выросли в одну из крупнейших команд Мирового тура. И мы намерены продолжать выступать с новым титульным спонсором».

 

 

  Грег Ван Авермат, один из капитанов команды, работающий с Джимом Очовичем с 2011 года, со времени команды BMC, в интервью Sporza сказал, что не хотел бы переходить в другую команду и надеется, что новый спонсор появится.

 

  Грег Ван Авермат: «Мне совсем не нравится второй раз переживать ситуацию, которая была с BMC, но хочу быть в распоряжении команды какое-то время. С этим работодателем я почти 10 лет, было бы жаль, если бы всё вот так закончилось.

 

  Надеюсь, есть спонсоры, заинтересованные сохранить этот проект. Я бы очень хотел продолжать здесь работать. Определил ли я предельный срок? Трудно сказать, особенно при том, что сейчас необычный год. Отдаю преимущество менеджеру Очовичу.

 

  Он сейчас в США и из-за кризиса не может перемещаться. Не могу сказать, как продвигаются поиски спонсора. Верю ли я в успех? Всегда есть шанс, что кто-то заинтересуется. Мы настроены позитивно, но шансы 50/50. Надеюсь, команда останется.

 

  Мной интересуются, достижения при мне. В прошлом году я был одним из лучших однодневщиков в рейтинге UCI (Прим. VeloLIVE – в UCI One Day Race World Ranking Грег Ван Авермат занял 2-е место с 2135 очками, уступив Александру Кристоффу). Команду на следующий год я найду в любом случае.

 

  Есть ли интерес к бельгийской команде? Сложно сказать. Должно быть место в составе и бюджет. Это не просто. Самое важное, чтобы этот проект остался жить. Если же спонсор не найдётся, прибегну к плану В.  Я открыт для нового. В чём-то повторяется история с BMC. Тогда спонсор CCC нашёлся в последнюю минуту, в противном случае я бы ушёл. Я открыт, могу представпить себя выступающим в других командах».

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Теги к статье: Джим Очович Jim Ochowicz CCC Грег Ван Авермат

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  1. Имя: Олег

    Semen057

    Вчера, 23:24 | Регистрация: 20.05.2015

    Очень печально...  Гребаный псевдовирус...diablo

    1. Имя: sasha

      sashaney

      Сегодня, 04:34 | Регистрация: 19.09.2014

      При чём здесь вирус? ССС не спосор уровень ВорлдТура. Рано или поздно это должно было случиться. Систэмы нету. BMC тоже жила пока швейцарец платил. Помер, дети тут же перекрыли кран.

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Комментарии

  • Meilleur
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (14)
    Meilleur-Фото

    Конкуренция внутри Ineos, это почти как конкуренция в рамках сборной Норвегии по лыжам или сборной Китая по настолько теннису. biggrin Т.е. внутреннее протиборство по сути не слабее внешнего, а иногда сильнее. Что Берналь в 23 на самой вершине, только показывает сколько у него таланта, самодисциплины и устремления. Иное дело, что сам по себе дубль требует схождения в твою пользу такого большого числа факторов, что это невероятно сложно насколько сильнее всех ты не был бы. Джиро надо забирать желательно недоваренным и с запасом, при этом оптимально быть где-то на 1 кг тяжелее нормы, далее месяц отдыха и Тур... Где ты морально уставший, с немного подкошенным фокусом (из-за чего и Контадор, и Фрум постоянно падали в 2011, 2015 и 2018) и свежими соперниками. Тяжело.

  • sashaney
    Джим Очович: «CCC больше не бу ... (2)
    sashaney-Фото
    При чём здесь вирус? ССС не спосор уровень ВорлдТура. Рано или поздно это должно было случиться. Систэмы нету. BMC тоже жила пока швейцарец платил. Помер, дети тут же перекрыли кран.
  • Semen057
    Джим Очович: «CCC больше не бу ... (2)
    Semen057-Фото

    Очень печально...  Гребаный псевдовирус...diablo

  • Александра
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (14)
    Александра-Фото

    "Широко шагает", говорил старик Суворов о Наполеоне.
    В любом случае зрители не останутся в проигрыше.

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин: «Я полностью соср ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Чем больше звёзд будут бороться за победу на Тур де Франс - тем зрителю приятнее.

    Тоскует зритель, ждёт спортивных событий

     

    Анатолий Н. Евсеев

    Плакат, 1981

  • RVL
    Том Дюмулин: «Я полностью соср ... (9)
    RVL-Фото

    Я не я   , и шапка не моя) 

  • Earl57
    Том Дюмулин: «Я полностью соср ... (9)
    Earl57-Фото

    А что Том собственно должен сказать? Команда голландская/нидерландская, титульный спонсор голландский. В команде на Тур из 8-ми гонщиков три голландца из Нидерландов, один голландец с бельгийским гражданством, один бельгиец, и еще по одному немец, американец и словенец. Догадайтесь сами, на кого в такой команде будут работать в первую очередь и на кого во вторую. Вслух, публично об этом говорить естестественно говорить никто не будет, европейская толерантность же. Низзя, некрасиво, невежливо...

  • Sezar
    Том Дюмулин: «Я полностью соср ... (9)
    Sezar-Фото

    Да обычная для Тома перестраховка. Как всегда. Некомфортно ему ехать лидером. А тут незадача, сезон этот, долбаный, таки почти начался. Придется ехать, уговаривает себя Том. Вот такая беда.

  • raspik
    Том Дюмулин: «Я полностью соср ... (9)
    raspik-Фото
    с тремя капитанами - плохо. с одним капитаном - тоже плохо. так как в итоге правильно?
  • Ice
    Том Дюмулин: «Я полностью соср ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Какое то не уверенное интервью. А букав навалом

    Том мастер рака за камень заводить. Вроде много говорил, но по существу ничего, отсюда и некая неуверенность. То ли боялся лишнего сболтнуть, то ли опасается за свою форму. Он уже слишком опытен, чтобы как Берналь и Эвенпул решать, что и когда выиграет)))

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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