Джим Очович: «CCC больше не будет титульным спонсором велокоманды»

Джим Очович и Грег Ван Авермат о будущем команды CCC

Джим Очович (Jim Ochowicz), президент велокоманды CCC, подтвердил, что титульный спонсор, компания CCC, с 2021 года прекращает поддержку. Очович подчеркнул, что в данный момент приоритетом является подготовка к возобновлению сезона, составление календаря гонок. Но активный поиск нового титульного спонсора уже ведётся.

Джим Очович: «Остаётся меньше двух месяцев до старта нашей первой гонки – Вуэльты Бургоса. Мы очень заняты составлением календаря гонок и выбором составов на очень плотный блок соревнований, которые пройдут с конца июля до ноября. Наш тренировочный центр в Бельгии откроется в середине июня. Большинство ограничений в передвижениях по Европе ослабят в следующем месяце и некоторые из наших гонщиков начнут тренироваться на высоте в разных районах Европы.

На данном этапе мы сможем охватить всё расписание гонок Мирового тура вместе с некоторыми однодневными и многодневными гонками. Скорее всего, будем выступать по двум – трём программам гонок на протяжении четырёх месяцев. В ближайшие недели завершим постановку целей для ключевых гонщиков и разделение гонок.

Наш приоритет – возвращение на старт, достижение целей, которые ставили в декабре. Календарь теперь более насыщенный, но мы больше, чем когда-либо, мотивированы добиться выполнения задуманного в 2020 году – выиграть Монумент, классику Мирового тура, одержать победу на многодневной велогонке Мирового тура, взять победу на этапах каждого из трёх Гранд-туров. Каждая гонка даёт нашим гонщикам шанс. Понятно, что сильное выступление с ранних гонок – инструмент, который обеспечит будущее нашей команды.

В 2021 году компания CCC больше не будет нашим титульным спонсором, поэтому сейчас мы активно ищем нового. Мы переживаем беспрецедентные времена, но уверены, что есть компании, которые захотят инвестировать в велоспорт, особенно, учитывая возросшую за последние месяцы популярность езды на велосипеде.

За последние годы из американской континентальной команды, какой были в 2007, мы под руководством и с лицензией Continuum Sports выросли в одну из крупнейших команд Мирового тура. И мы намерены продолжать выступать с новым титульным спонсором».

Грег Ван Авермат, один из капитанов команды, работающий с Джимом Очовичем с 2011 года, со времени команды BMC, в интервью Sporza сказал, что не хотел бы переходить в другую команду и надеется, что новый спонсор появится.

Грег Ван Авермат: «Мне совсем не нравится второй раз переживать ситуацию, которая была с BMC, но хочу быть в распоряжении команды какое-то время. С этим работодателем я почти 10 лет, было бы жаль, если бы всё вот так закончилось.

Надеюсь, есть спонсоры, заинтересованные сохранить этот проект. Я бы очень хотел продолжать здесь работать. Определил ли я предельный срок? Трудно сказать, особенно при том, что сейчас необычный год. Отдаю преимущество менеджеру Очовичу.

Он сейчас в США и из-за кризиса не может перемещаться. Не могу сказать, как продвигаются поиски спонсора. Верю ли я в успех? Всегда есть шанс, что кто-то заинтересуется. Мы настроены позитивно, но шансы 50/50. Надеюсь, команда останется.

Мной интересуются, достижения при мне. В прошлом году я был одним из лучших однодневщиков в рейтинге UCI (Прим. VeloLIVE – в UCI One Day Race World Ranking Грег Ван Авермат занял 2-е место с 2135 очками, уступив Александру Кристоффу). Команду на следующий год я найду в любом случае.

Есть ли интерес к бельгийской команде? Сложно сказать. Должно быть место в составе и бюджет. Это не просто. Самое важное, чтобы этот проект остался жить. Если же спонсор не найдётся, прибегну к плану В. Я открыт для нового. В чём-то повторяется история с BMC. Тогда спонсор CCC нашёлся в последнюю минуту, в противном случае я бы ушёл. Я открыт, могу представпить себя выступающим в других командах».