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Ильнур Закарин переходит в команду CCC

Ильнур Закарин подписал двухлетний контракт с командой CCC

 

 

  29-летний российский гонщик Ильнур Закарин подписал двухлетний контракт на 2020-2021 год с командой CCC, куда переходит после пяти лет выступления в команде Katusha. Ильнур Закарин за свою карьеру одержал победы на этапах Тур де Франс и Джиро д’Италия, финишировал на подиуме Вуэльты Испании в 2017, в топ-5 Джиро д’Италия в 2017, в топ-10 генеральной классификации на Тур де Франс в 2018 и Джиро д’Италия-2019.

 

  Генеральный менеджер команды CCC Джим Очович считает, что приход Ильнура Закарина  даёт команде возможность бороться за высокие места в генеральной классификации на многодневных гонках.

 

 

  Джим Очович: «Мы рады подписать контракт с Ильнуром Закариным на ближайшие сезоны. С Ильнуром мы сможем бороться за генеральную классификацию на многодневных гонках и Гран-турах. Как мы видели в этом году на Джиро д’Италия, Ильнур способен пользоваться возможностями в борьбе за победу на этапе. Финишировав в топ-10 на всех трёх Гран-турах, включая подиум Вуэльты Испании-2017, Ильнур приобрёл огромный опыт, который будет полезен команде в борьбе за общий зачёт.

 

  Наш титульный спонсор, компания CCC, широко представлен в России, поэтому и команда, и CCC рады подписать контракт с российским гонщиком калибра Ильнура Закарина.

 

  Наш состав на 2020 год начинает обретать форму, с приходом Ильнура и ещё нескольких гонщиков, о которых мы объявим позднее, мы усилили команду для выступления в горах».

 

  Ильнур Закарин: «Контракт с командой CCC – новая глава моей жизни. Хотя у меня этот сезон был очень напряжённым, я с радостью и нетерпением жду следующего.  Мне очень хочется  показать, на что я способен. Более того, я очень счастлив, что в составе команды CCC на 2020 году будут сильные горняки, с которыми мы вместе постараемся добиться высоких результатов. Не знаю, что ещё могу добавить кроме того, что жду финальную часть сезона, а затем перехода в команду CCC, с которой начну новый сезон. Думаю, команда CCC великолепно подходит мне.

 

  Пять лет назад я впервые заключил профессиональный контракт в мире велоспорта. Хочу поблагодарить Вячеслава Екимова за то, что дал мне шанс проявить себя как гонщика команды Katusha-Alpecin. Начало было трудным, но очень важным для моей спортивной карьеры. Я многому научился у Пурито, Шпилака, Морено и Паолини.

 

  Позже я получил свой шанс, сделал всё возможное, чтобы не подвести команду. Мне очень хочется поблагодарить Игоря Макарова за всё, что он делает для велоспорта в целом и для меня. Когда я начал задумываться о другом контракте, он стал первым, с кем я обсудил эту идею. Не могу в полной мере выразить словами, насколько я благодарен всему персоналу и каждому гонщику команды Katusha, которые были частью моей жизни все эти годы. Я бы не стал тем, кем являюсь сейчас, без этой команды».

 

 

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Теги к статье: Ильнур Закарин CCC

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:42 | Регистрация: 4.07.2011

    Что то как то мне не так, лично, чем то там веет не тем, в этой ссс

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Что то не так с катюшей. А Зак найдет место под солнцем..

  3. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 17:31 | Регистрация: 17.07.2014

    Может, и удастся перезапустить карьеру генеральщика. Удачи Ильнуру!

  4. Имя: Роман

    RS

    Сегодня, 17:52 | Регистрация: 15.05.2011

    Да после того падения на Джиро, судьба надломилась и спуски стали слабым звеном... перезагрузка возможна, если преодалеет страх который пережил и сидит в нем тенью...

  5. Adriano

    Сегодня, 18:04 | Регистрация: 2.04.2015

    Давно пора было валить с этого болота. Жаль что профукал шанс с Скай

  6. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 18:15 | Регистрация: 18.09.2014

    Так и хочется сказать, спасибо, что хоть в ССС. Но вообще здорово, что распрощался с Катюшей.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  7. tim147

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 7.09.2014

    В глубине души теплится надежда на полную перезарузку Ильнура - ведь возраст самый что не есть генеральский. Однако какая группа поддержки его ожидает - Гешке, де Ла Парте, Шер, Пауэлс уже не первой молодости и на спаде карьер, Тен Дам - просто стар, Де Марки - одинокий охотник, ну а ГВА - не барское дело олимпионнику грегарить. Так что, Ильнуру снова остается рассчитывать только на себе. Тем не менее, удачи!

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Комментарии

  • tim147
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (7)
    tim147-Фото

    В глубине души теплится надежда на полную перезарузку Ильнура - ведь возраст самый что не есть генеральский. Однако какая группа поддержки его ожидает - Гешке, де Ла Парте, Шер, Пауэлс уже не первой молодости и на спаде карьер, Тен Дам - просто стар, Де Марки - одинокий охотник, ну а ГВА - не барское дело олимпионнику грегарить. Так что, Ильнуру снова остается рассчитывать только на себе. Тем не менее, удачи!

  • Александра
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (7)
    Александра-Фото
    Так и хочется сказать, спасибо, что хоть в ССС. Но вообще здорово, что распрощался с Катюшей.
  • levonardo
    Тур Польши-2019. Этап 7 (6)
    levonardo-Фото
    Мохорич конечно зверь, поехал. Только его и видели, классный гонец. Рад за Дани Наварро, после таких трав уже в гонках и это в его то возрасте, надеюсь на вуэльте себя покажет.
  • Astanaforever
    Тур Польши-2019. Этап 7 (6)
    Astanaforever-Фото
    Трудно будет ему в Инеос . Конкуренция зашкаливает. И где ему будет выигрывать кроме колхозов с приходом Карапаса.?; А тут еще Берналь..Фрум. Томас. Валить ему надо к арабам. Там хоть семью обеспечит до конца дней своих и побед нашлепает для истории.
  • Adriano
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (7)
    Adriano-Фото

    Давно пора было валить с этого болота. Жаль что профукал шанс с Скай

  • Николай Степаныч
    Тур Польши-2019. Этап 7 (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Вот и первая более-менее серьёзная победа Павла

  • RS
    Тур Польши-2019. Этап 7 (6)
    RS-Фото
    Павел, одна из немногих наших надежд, молодец!!! Интересно поедет Вуэльту?

    подскажите, а почему Власов сошёл с тура Польши?
  • RS
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (7)
    RS-Фото
    Да после того падения на Джиро, судьба надломилась и спуски стали слабым звеном... перезагрузка возможна, если преодалеет страх который пережил и сидит в нем тенью...
  • Camel
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (17)
    Camel-Фото

    Да, я вас прекрасно понял, вы констатировали факт. И Айгуль я видел.


    Только что закончился Тур Польши. Как вы относитесь к победе на этапе Мохорича?
    Отар все уши прожужжал - Моорич да Моорич! Задолбал.
    Моё мнение - Мохорич совершенно бесполезен для команды. Побеждает исключительно на нейтральных этапах, помощь команде совершенно отсутствует, даже бачки, по-моему, не подвозит. А сегодняшняя победа явилась результатом стыда за то, что его сверстники лепят победы одна за одной (а он же двукратный ЧМ), младшие побеждают на ЧЕ, на ГТ, берут КЛАССИКИ! А этот охотится исключительно за этапами, когда пелотону совершенно пофиг, кто уехал в отрыв.
    У него, насколько я понял, контракт с Меридой, за который не ЕМУ, а ОН платит.

  • Серафим
    Тур Польши-2019. Этап 7 (6)
    Серафим-Фото

     Гримасы судьбы - один молодой гонщик выигрывает многодневку, другой его ровесник в этой же гонке проезжает жизнь до конца. Поздравления и скорбь.

     Павлу удачной гоночной судьбы. И без тяжелых травм.

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