Ильнур Закарин переходит в команду CCC

Ильнур Закарин подписал двухлетний контракт с командой CCC

29-летний российский гонщик Ильнур Закарин подписал двухлетний контракт на 2020-2021 год с командой CCC, куда переходит после пяти лет выступления в команде Katusha. Ильнур Закарин за свою карьеру одержал победы на этапах Тур де Франс и Джиро д’Италия, финишировал на подиуме Вуэльты Испании в 2017, в топ-5 Джиро д’Италия в 2017, в топ-10 генеральной классификации на Тур де Франс в 2018 и Джиро д’Италия-2019.

Генеральный менеджер команды CCC Джим Очович считает, что приход Ильнура Закарина даёт команде возможность бороться за высокие места в генеральной классификации на многодневных гонках.

Джим Очович: «Мы рады подписать контракт с Ильнуром Закариным на ближайшие сезоны. С Ильнуром мы сможем бороться за генеральную классификацию на многодневных гонках и Гран-турах. Как мы видели в этом году на Джиро д’Италия, Ильнур способен пользоваться возможностями в борьбе за победу на этапе. Финишировав в топ-10 на всех трёх Гран-турах, включая подиум Вуэльты Испании-2017, Ильнур приобрёл огромный опыт, который будет полезен команде в борьбе за общий зачёт.

Наш титульный спонсор, компания CCC, широко представлен в России, поэтому и команда, и CCC рады подписать контракт с российским гонщиком калибра Ильнура Закарина.

Наш состав на 2020 год начинает обретать форму, с приходом Ильнура и ещё нескольких гонщиков, о которых мы объявим позднее, мы усилили команду для выступления в горах».

Ильнур Закарин: «Контракт с командой CCC – новая глава моей жизни. Хотя у меня этот сезон был очень напряжённым, я с радостью и нетерпением жду следующего. Мне очень хочется показать, на что я способен. Более того, я очень счастлив, что в составе команды CCC на 2020 году будут сильные горняки, с которыми мы вместе постараемся добиться высоких результатов. Не знаю, что ещё могу добавить кроме того, что жду финальную часть сезона, а затем перехода в команду CCC, с которой начну новый сезон. Думаю, команда CCC великолепно подходит мне.

Пять лет назад я впервые заключил профессиональный контракт в мире велоспорта. Хочу поблагодарить Вячеслава Екимова за то, что дал мне шанс проявить себя как гонщика команды Katusha-Alpecin. Начало было трудным, но очень важным для моей спортивной карьеры. Я многому научился у Пурито, Шпилака, Морено и Паолини.

Позже я получил свой шанс, сделал всё возможное, чтобы не подвести команду. Мне очень хочется поблагодарить Игоря Макарова за всё, что он делает для велоспорта в целом и для меня. Когда я начал задумываться о другом контракте, он стал первым, с кем я обсудил эту идею. Не могу в полной мере выразить словами, насколько я благодарен всему персоналу и каждому гонщику команды Katusha, которые были частью моей жизни все эти годы. Я бы не стал тем, кем являюсь сейчас, без этой команды».