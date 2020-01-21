Команда CCC завершила формирование состава на 2020 год

Аттила Вальтер – новый велогонщик велокоманды CCC

Подписанием контракта с 21-летним венгерским велогонщиком Аттилой Вальтером (Attila Valter) велокоманда ССС завершила формирование состава на 2020 год. В команде будут выступать 28 велогонщиков из которых семеро – новые гонщики. В команду пришли Ильнур Закарин и Павел Кочетков (Россия), Ян Хирт (Чехия), Маттео Трентин (Италия), Фаусто Маснада (Италия), Георг Циммерман (Германия) и Аттила Вальтер (Венгрия).

Аттила Вальтер начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде CCC. В этом году он стал чемпионом Венгрии в разделке среди андеров, одержал победу на 9-м этапе Тура де л’Авенир-2019, занял 4-е место на Il Piccolo Lombardia.

Джим Очович, генеральный менеджер команды CCC: «У Аттилы Вальтера огромный потенциал, мы с нетерпением ждём его в команде CCC, где у него будет шанс продолжить развитие. Несмотря на молодость и относительную неопытность Аттила продемонстрировал свои способности на андеровском уровне. Мы верим, что впереди у него успешная карьера. Поэтому мы решили в 2020 году перевести Аттилу из команды CCC Development в команду Мирового тура, ускорить его прогресс.

Победа Аттилы на этапе Тура де л’Авенир стала индикатором его способностей и как горняка, и как раздельщика. У Аттилы уже есть прекрасный фундамент, на котором мы продолжим его развитие с помощью профессионалов нашей команды. Особенно приятно приветствовать в составе CCC гонщика из Венгрии в исторический 2020 год, когда в Венгрии стартует Джиро д’Италия-2020. Венгрия также является важным рынком для нашего титульного спонсора CCC».

Аттила Вальтер: «Конечно, моя мечта сбылась. Очень счастлив, что делаю шаг в Мировой тур после всего одного сезона в команде CCC Development. Это значит, что я «шагаю» быстро, для меня это всегда было целью. Едва могу поверить не только тому, что буду выступать на самом высоком уровне, но и тому, что буду рядом с такими гонщиками как Грег Ван Авермат, Маттео Трентин, Ильнур Закарин.

В ближайшие годы хочу продолжать прогрессировать, надеюсь, что с командой CCC смогу показать уже в 2020 году высокие результаты. Также я надеюсь на стабильный сезон и то, что смогу выдавать свой максимум в каждой гонке. На данный момент мой друг Барнабаш Пеак (Barnabas Peak) и я будем единственным венгерскими гонщиками на уровне Мирового тура, и я горжусь этим. Считаю, что старт Джиро д’Италия в моей стране изменит культуру велоспорта и Венгрию ждёт в велоспорте блестящее будущее».

Состав команды ССС на 2020 год:

Вильям Барта /William Barta, (США)

Патрик Бевин/Patrick Bevin, (Новая Зеландия)

Йосеф Черны/Josef Cerny, (Чехия)

Виктор де ла Парте/Victor De La Parte, (Испания)

Алессандро Де Марки/Alessandro De Marchi, (Италия)

Симон Гешке/Simon Geschke, (Германия)

Камил Градек/Kamil Gradek, (Польша)

Ян Хирт/Jan Hirt, (Чехия)

Йонас Кох/Jonas Koch, (Германия)

Павел Кочетков/Pavel Kochetkov, (Россия)

Камил Малецки/Kamil Malecki, (Польша)

Якуб Маречко/Jakub Mareczko, (Италия)

Фаусто Маснада/Fausto Masnada, (Италия)

Михал Палута/Michal Paluta, (Польша)

Серж Паувелс/Serge Pauwels, (Бельгия)

Джоуи Росскопф/Joey Rosskopf, (США)

Шимон Сайнок/Szymon Sajnok, (Польша)

Михаэль Шэр/Michael Schar, (Швейцария)

Маттео Трентин/Matteo Trentin, (Италия)

Грег Ван Авермат/Greg Van Avermaet, (Бельгия)

Гейс Ван Хуке/Gijs Van Hoecke, (Бельгия)

Натан Ван Хойдонк/Nathan Van Hooydonck, (Бельгия)

Гийом Ван Кейрсбулк/Guillaume Van Keirsbulck, (Бельгия)

Франсиско Вентозо/Francisco Ventoso, (Испания)

Лукаш Виснёвски/Lukasz Wisniowski, (Польша)

Ильнур Закарин/Ilnur Zakarin, (Россия)

Георг Циммерман/Georg Zimmermann, (Германия)

Аттила Вальтер/Attila Valter, (Венгрия)