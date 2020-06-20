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Грег Ван Авермат провёл мини-тренировочный сбор

Грег Ван Авермат пригласил пять товарищей по команде CCC для тренировки в Бельгии

 

 

 Грег Ван Авермат организовал мини-тренировочный лагерь в своём доме в Стумоне, на юге от Льежа. К олимпийскому чемпиону приехали пять его товарищей по команде CCC – соотечественники-бельгийцы Серж Паувелс (Serge Pauwels), Гийом Ван Кейрсбулк (Guillaume Van Keirsbulck), Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck), Гейс Ван Хуке (Gijs Van Hoecke) и швейцарец Михаэль Шэр (Michael Schär).

 

Грег Ван Авермат провёл мини-тренировочный сбор

 

  В первый день тренировок, в понедельник, они проехали 146 км с набором высоты 2876 м. Во вторник дистанция тренировки составила 166 км с набором высоты 3180 м, в среду шестеро велогонщиков поменяли шоссейные велосипеды на горные и проехали 95 км с набором высоты 2498 м.

 

  В среду бельгийские гонщики уехали, а Грег Ван Авермат вместе с Михаэлем Шэром в четверг сменили велосипеды на каяки, а в пятницу вновь сели в седло и проехали 163 км с набором высоты 2336 м.

 

 В интервью Sporza Грег Ван Авермат рассказал: «Мы давно не виделись. Подумал, что хорошо бы пригласить других бельгийских гонщиков команды, а также Михаэля, чтобы усиленно поработать несколько дней. Небольшой первый шаг, полезный для поднятия командного духа. Нас было шестеро, все жили здесь, в моём доме. Было весело.

 

  Тренировки были трудными, с большим набором высоты. Я часто так тренируюсь, но остальные смогли это почувствовать на себе. Наши выезды не казались тренировками. Получился маленький сбор команды – без руководства, соньёров или механиков. Мы сами составляли план, делали завтрак, готовили пасту на ланч, вечером ели в ресторане. Было приятно снова со всеми увидеться, вместе тренироваться, готовиться к тому, что ждёт впереди, потому что календарь будет плотным».

 

  Следующий, уже настоящий тренировочный сбор, в котором примет участие Грег Ван Авермат, пройдёт с 14 по 30 июля в Ливиньо, на высоте. 1 августа бельгийский гонщик стартует на Страде Бьянке. В его календаре также Тур де Франс и классики в октябре.

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet CCC

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Adriano
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (3)
    Adriano-Фото

    Ой да просто сказал бы, что небыло затребованных сумм. Рассказывает бред про незнания языка и.т.д 

  • serghi
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (3)
    serghi-Фото

    У него на то есть все основания. Он же гений, кто с ним спорить будет...yes

  • Александра
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (3)
    Александра-Фото

    Всем досталось!

  • Rokka
    Вилко Келдерман, Сэм Оомен и Л ... (1)
    Rokka-Фото
    У Санвеба талант в потере молодых гонцов. Скольких они уже так отпустили
  • старт-шоссе 82
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    = Мы сделаем ему предложение от которого он не сможет отказаться=... Видимо Канада и Чикаго где-то рядом. Ну а если без шуток то Фрума можно понять, кому понравиться когда в команде три лидера?.......... Но дон Карлеоне должен понимать ,что покупая одного Фрума этого мало, в первую очередь команда должна соответствовать его уровню.

  • AvA
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
    AvA-Фото

    Нынешний велосезон уж точно особенный!

    Мало того, что из-за "короны" всё поотменялось и попереносилось, так ещё и целая куча потенциальных и свершившихся переходов ещё до 01 августа, при чём не только гонцов, но и железных коней!

    Пишут, что:

    1. Оомен и Келдерман переходят из Санвеба в Джамбо (при чём именно Оомен якобы поддержал прошлогоднюю миграцию в этом направлении Тома!)

    2. Санвеб пытается подписать Барде, который должен привести вслед за собой Шереля.

    3. Джамбо теряет ДеПлюса, который уходит на 3 года на большие деньги в Инеос. При чём гонщик хотел остаться в прошлой команде, но предложение было "слишком хорошим".

    4. Цервело хочет стать поставщиком велосипедом для Джамбо. С Бианчи у Джамбо заканчивается коннтракт в этом году. Итальянцы хотели бы его продлить, но у канадцев "жирнее" пакет с предложением. Есть вероятность, что Цервело будет спонсоровать две комады, но она очень низка. Санвеб ещё не определился с выбором, будет это Цервело или какой-то другой производитель.

     

    "Всё смешалось в доме Облонских" (с) Толстой Л.Н.

  • Гонщик
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Первоистоником сообщений о переговорах Фрума с израильтянами называют "Tuttobici". Итальянцы говорят, что инфа у них "из окружения, близкого к гонщику". И это ключевой момент.
    Фрум старается подписать новый контакт до начала Тур де Франс. И это понятно - если Фрум ничего не выиграет на Туре, его трансферная цена упадет в разы. Засада в том, что это понимают и генеральные менеджеры всех команд. И никто не хочет подписать гонщика на 3 года с годовой зарплатой в 5 млн евро, а потом обнаружить, что он уже не способен побеждать на ГТ. Какими бы не были его прошлые достижения. Это бизнес и лишних денег ни у кого нет.
    О своей так называемой трансферной цене , он меньше всего сейчас переживает , пусть думают те , кто захочет заплатить кучу бабла не только за Фрумми , но и соот-ющих грегари , вело точно не бизнес .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну я думаю, эта информация точно есть в УЦИ, там прото с улицы, майку не регистрируют для команды протур. Думаю в ближайшие дни мы увидим развитие событий.
  • Earl57
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
    Earl57-Фото
    То есть опять все со слов Гадзелли. Испанцы бы в подтверждение своих слов фото контракта опубликовали.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    На самом деле все просто. Испанцы решили, что становясь титульным спонсором, они автоматом становятся владельцами лицензии. Они не сами переговоры с Райаном вели, а Гадзелли договаривался от их лица. И заверил их, что все на !00%. Теперь остается только гадать, что испанцам пообещал Гадзелли. Гадзелли, а не Райан. И кто кого не понял. Итальянец то знает, что титульное спонсорство - это одно, а лицензия - совсем другое. И цена лицензии совсем другая.
    Когда Райан заподозрил неладное, решил внести ясность, что продавать лицензию не собирается. Испанцы возмутились и заявили, что хотят стать владельцами команды, а не просто спонсорами. Тогда Райан просто отказался от сделки. Он то хотел немного облегчить финансовое бремя. На самом деле австралиец заслуживает уважения. Несмотря на кризис, он пообещал обеспечивать команду и в 2021 году, до тех пор, пока не найдут других спонсоров.
    Контракт подписан, еще 5июня, в контракте оговаривается что новый спонсор с 2021 года становится владельцем. Договор был подписан между Бананом и Представителями нового спонсора Как между организациями спортдименшион(??) и мануэлла репартдепорт. Еще в прошлом году. Райаном были переданы права Баннану с правом контрактов Подписание и возобновления. На данный момент все гонщики и персонал были подписаны с организацией которой владел Баннан на 100% а та в свою очередь пользовалась лицензией Мичелтон Скотт. Гонщики машины, техника вся уже сняты старые лого и перклеены на новые. С 1июля зарплаты платит уже новый спонсор. У организацииББаннана были не подписаны 10 человек, остальные скконтрактами новая организация подписала абсолютно всех от персонала до гонщиков. Так же проплачены в уци банковские гарантии. Баннан Остается менеджером. До 2024.Это слова Гврдзелли Вчера в 23 Часа. Баннан и Гардзелли разводят руками, контракт подписан и его нужно выполнять. Какое может быть развитие событий? У Райана лицензия у Фундации гонщики персонал и инвентарь. Как по мне им Придется договариваться. уци выдаст еще одну лицензию что бы не терять спонсора а Райану придется искать персонал и гонцов???

    После,, в прошлом году,, читать без точки, извините

    Тем временем Уци рассмотрело заявку от Фундации и приняла дизайн маек вместо вместо дизайна Мичелтон. Испанская ла марка сайт

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    На самом деле все просто. Испанцы решили, что становясь титульным спонсором, они автоматом становятся владельцами лицензии. Они не сами переговоры с Райаном вели, а Гадзелли договаривался от их лица. И заверил их, что все на !00%. Теперь остается только гадать, что испанцам пообещал Гадзелли. Гадзелли, а не Райан. И кто кого не понял. Итальянец то знает, что титульное спонсорство - это одно, а лицензия - совсем другое. И цена лицензии совсем другая.
    Когда Райан заподозрил неладное, решил внести ясность, что продавать лицензию не собирается. Испанцы возмутились и заявили, что хотят стать владельцами команды, а не просто спонсорами. Тогда Райан просто отказался от сделки. Он то хотел немного облегчить финансовое бремя. На самом деле австралиец заслуживает уважения. Несмотря на кризис, он пообещал обеспечивать команду и в 2021 году, до тех пор, пока не найдут других спонсоров.
    Контракт подписан, еще 5июня, в контракте оговаривается что новый спонсор с 2021 года становится владельцем. Договор был подписан между Бананом и Представителями нового спонсора Как между нью глобал сайклинг. (??) и мануэлла репартдепорт. Еще в прошлом году Райаном были переданы права Баннану с правом контрактов Подписание и возобновления. На данный момент все гонщики и персонал были подписаны с организацией которой владел Баннан на 100% а та в свою очередь пользовалась лицензией Мичелтон Скотт. Гонщики машины, техника вся уже сняты старые лого и перклеены на новые. С 1июля зарплаты платит уже новый спонсор. У организацииББаннана были не подписаны 10 человек, остальные скконтрактами новая организация подписала абсолютно всех от персонала до гонщиков. Так же проплачены в уци банковские гарантии. Баннан Остается менеджером. До 2024.Это слова Гврдзелли Вчера в 23 Часа. Баннан и Гардзелли разводят руками, контракт подписан и его нужно выполнять. Какое может быть развитие событий? У Райана лицензия у Фундации гонщики персонал и инвентарь. Как по мне им Придется договариваться. уци выдаст еще одну лицензию что бы не терять спонсора а Райану придется искать персонал и гонцов???

    После,, в прошлом году,, читать без точки, извините

    Тем временем Уци рассмотрело заявку от Фундации и приняла дизайн маек вместо вместо дизайна Мичелтон. Испанская ла марка сайт

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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