Команда Movistar не обсуждает возможность подписания Криса Фрума

Спортивный директор команды Movistar: «В команде не обсуждали подписание Криса Фрума»

Подписание контракта с Крисом Фрумом в велокоманде Movistar не обсуждалось, а новость о том, что британский гонщик предположительно собирается покидать команду Ineos, руководство Movistar узнало из газет. Об этом спортивный директор команды Макс Шиандри (Max Sciandri) рассказал в интервью Cyclingnews.

Макс Шиандри: «Неделю назад в 10 вечера мне позвонили из La Gazzetta dello Sport. Я не знал всей истории, не знал, почему он (Фрум) захотел переходить во время сезона.

Смешно, потому что все разозлились, когда я бросил в наш групповой чат руководства и спортивных директоров бродившую фотографию Фрума в майке Movistar. Если честно, внутри команды мы не обсуждали эту тему.

А вот когда появились новости о команде CCC, мы в команде поговорили о нескольких гонщиках, но про Фрума не слышали. Только несколько имён CCC, потому что у них были причины. Но я думаю, что ими заинтересуются несколько команд. Сейчас неподходящий момент, потому что приоритет – вернуться в гонки.

В то же самое время я хорошо знаю Джима Очовича, уверен, что он выйдет из положения, найдёт спонсора на год или два. У него много друзей в Калифорнии, уверен, что он сможет что-то предпринять.

В этом году в нашей команде серьёзные изменения – к нам приходят 8 или 9 молодых гонщиков. Возможно, позже мы оставим одного или двух. Мы собирались провести встречу во время весенних классик, но, понятно, что не получилось.

Пока собираемся отправить на Джиро д’Италия молодую команду, но сначала надо посмотреть, каким календарь гонок получится в реальности. Будет трудно подобрать составы для такого календаря из-за требуемых согласований и отелей.

Нам просто надо двигаться дальше, надеюсь, всё станет на свои места. Наши главные гонщики Алехандро Вальверде и Энрик Мас поедут Тур де Франс и Вуэльту».