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Команда Movistar не обсуждает возможность подписания Криса Фрума

Спортивный директор команды Movistar: «В команде не обсуждали подписание Криса Фрума»

 

  Подписание контракта с Крисом Фрумом в велокоманде Movistar не обсуждалось, а новость о том, что британский гонщик предположительно собирается покидать команду Ineos, руководство Movistar узнало из газет. Об этом спортивный директор команды Макс Шиандри (Max Sciandri) рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

  Макс Шиандри: «Неделю назад в 10 вечера мне позвонили из La Gazzetta dello Sport. Я не знал всей истории, не знал, почему он (Фрум) захотел переходить во время сезона.

 

  Смешно, потому что все разозлились, когда я бросил в наш групповой чат руководства и спортивных директоров бродившую фотографию Фрума в майке Movistar. Если честно, внутри команды мы не обсуждали эту тему.

 

  А вот когда появились новости о команде CCC, мы в команде поговорили о нескольких гонщиках, но про Фрума не слышали. Только несколько имён CCC, потому что у них были причины. Но я думаю, что ими заинтересуются несколько команд. Сейчас неподходящий момент, потому что приоритет – вернуться в гонки.

 

  В то же самое время я хорошо знаю Джима Очовича, уверен, что он выйдет из положения, найдёт спонсора на год или два. У него много друзей в Калифорнии, уверен, что он сможет что-то предпринять.

 

  В этом году в нашей команде серьёзные изменения – к нам приходят 8 или 9 молодых гонщиков. Возможно, позже мы оставим одного или двух. Мы собирались провести встречу во время весенних классик, но, понятно, что не получилось.

 

  Пока собираемся отправить на Джиро д’Италия молодую команду, но сначала надо посмотреть, каким календарь гонок получится в реальности. Будет трудно подобрать составы для такого календаря из-за требуемых согласований и отелей.

 

  Нам просто надо двигаться дальше, надеюсь, всё станет на свои места. Наши главные гонщики Алехандро Вальверде и Энрик Мас поедут Тур де Франс и Вуэльту».

 

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Теги к статье: Movistar Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. RVL

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 30.08.2012

    Так что, Фрум , получается, балабол в майке мувистар?

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 00:37 | Регистрация: 14.12.2015

    А кто нибудь видел  фотку Фрума в майке Мувистара? 

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 09:56 | Регистрация: 4.08.2018

     Ладно, повторюсь еще раз - слишком много места занимают обсуждения того, не знаю чего. И только потому, что они связаны с Фрумом. 

      Ничего не имея против Криса Фрума, все же хочется знать - это какой-то супергерой, почему такой ажиотаж?

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 11:03 | Регистрация: 7.12.2014

    А меня порадовало замечание, что на Джиро собираются отправить молодую команду. Ну очень хочу увидеть там Альбу и Рубио. Если еще Эмираты отправят Ардилу, Митчелтон Хейга, а Астана Власова, то будет вообще шикарно!!!

    Ну и можно будет в реальности сравнить Эвенпула с молодыми колумбийскими горняками.

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Комментарии

  • Earl57
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Earl57-Фото

    А меня порадовало замечание, что на Джиро собираются отправить молодую команду. Ну очень хочу увидеть там Альбу и Рубио. Если еще Эмираты отправят Ардилу, Митчелтон Хейга, а Астана Власова, то будет вообще шикарно!!!

    Ну и можно будет в реальности сравнить Эвенпула с молодыми колумбийскими горняками.

  • Серафим
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Серафим-Фото

     Ладно, повторюсь еще раз - слишком много места занимают обсуждения того, не знаю чего. И только потому, что они связаны с Фрумом. 

      Ничего не имея против Криса Фрума, все же хочется знать - это какой-то супергерой, почему такой ажиотаж?

  • AmLoket
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (7)
    AmLoket-Фото

    Ару крутой! Не стоит таких денег совершенно.

    Дюмюлен продешевил.

    Тройка закономерна.

  • Zhanzhak
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    А кто нибудь видел  фотку Фрума в майке Мувистара? 

  • RVL
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    RVL-Фото

    Так что, Фрум , получается, балабол в майке мувистар?

  • Серафим
    Колумбийские велогонщики надею ... (1)
    Серафим-Фото

    Специальное разрешение? Вообще-то летают самолеты из Венесуэлы, Панамы, Коста-Рики (это то, что рядом). Туда наземным транспортом - рукой подать.

      А так, на частном самолете, конечно, круче.

     

  • paindoc
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    paindoc-Фото
    Согласен. В текущей ситуации очень сложно определить кто будет фаворитом. Весь ритм гоночного сезона нарушен. Привычный тренировочный процесс нарушен. Психологическая составляющая гонцов тоже, наверное, не в лучшей форме. Если все-таки ТДФ пройдет, то результат будет непредсказуем. А насчет Берналя, это мы еще посмотрим.
  • litxaa
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (8)
    litxaa-Фото

    Заканчивается май, а Найро со своей победой все еще на первой строчке в столбце результатов и когда его сместят с этой позиции не до конца ясноblum

  • Гонщик
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ?  А ведь очень вероятен и новоявленный  "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .
    Ни кто и не спорит что Берналь тоже может одержать победу , как и другие цать человек , но он явно не главный фаворит , вернее сказать что при таком составе вообще не фаворит , ну а Альберто конечно будет топить за своих испаноговорящих .

  • Адриен
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    Адриен-Фото

    Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ?  А ведь очень вероятен и новоявленный  "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .

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