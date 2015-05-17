Джим Рэтклифф: «Компания Ineos уйдёт из велоспорта, если будут нарушены правила»

Владелец компании Ineos Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe) сказал, что сразу же прекратит спонсировать велокоманду, если появятся доказательства, что команда нарушает спортивные правила. Это заявление в интервью The Times прозвучало на фоне продолжающегося судебного разбирательства с бывшим врачом команды Sky Ричардом Фрименом (Richard Freeman). Во время одного из последний заседаний по делу Фримена выяснилось, что он загружал статьи о воздействии тестостерона за месяц до заказа препарата Testogel.

Но в этом же интервью Джим Рэтклифф подчеркнул, что полностью уверен в велокоманде Ineos.

Джим Рэтклифф: «Дэйв (Брэйлсфорд) должен разбираться с этим (делом Фримена). Я не интересуюсь этой историей. Мы просто наблюдаем и двигаемся вперёд. Если возникнут какие-то вопросы, ему придётся разбираться. В нашей команде ничего не происходит.

Мы проверяли всё, все записи врачей. Когда покупаешь велокоманду, работы для юристов не слишком много. Но мы потратили на это много времени, потому что разбирались очень тщательно. Для проверки мы наняли стороннего юриста, который проверил все процедуры. Мы серьёзно подошли к этому вопросу. Правила и процедуры покупки команды Sky были самыми сложными и строгими во всём велоспорте.

Наш главный юрист, который следит за всеми делами в компании Ineos, отвечал за соответствие правилам по этой сделке. Если он когда-нибудь скажет мне, что у него есть опасения, то это будет сигналом. Если какие-то проблемы такого плана возникнут, мы сразу покинем велоспорт. Но не думаю, что такое случится".