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Джим Рэтклифф: «Компания Ineos уйдёт из велоспорта, если будут нарушены правила»

Джим Рэтклифф: «Компания Ineos уйдёт из велоспорта, если будут нарушены правила»

 

 

  Владелец компании Ineos Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe) сказал, что сразу же прекратит спонсировать велокоманду, если появятся доказательства, что команда нарушает спортивные правила. Это заявление в интервью The Times прозвучало на фоне продолжающегося судебного разбирательства с бывшим врачом команды Sky Ричардом Фрименом (Richard Freeman). Во время одного из последний заседаний по делу Фримена выяснилось, что он загружал статьи о воздействии тестостерона за месяц до заказа препарата Testogel.

 

Но в этом же интервью Джим Рэтклифф подчеркнул, что полностью уверен в велокоманде Ineos.

 

 

  Джим Рэтклифф: «Дэйв (Брэйлсфорд) должен разбираться с этим (делом Фримена). Я не интересуюсь этой историей. Мы просто наблюдаем и двигаемся вперёд. Если возникнут какие-то вопросы, ему придётся разбираться. В нашей команде ничего не происходит.

 

  Мы проверяли всё, все записи врачей. Когда покупаешь велокоманду, работы для юристов не слишком много. Но мы потратили на это много времени, потому что разбирались очень тщательно. Для проверки мы наняли стороннего юриста, который проверил все процедуры. Мы серьёзно подошли к этому вопросу. Правила и процедуры покупки команды Sky были самыми сложными и строгими во всём велоспорте.

 

  Наш главный юрист, который следит за всеми делами в компании Ineos, отвечал за соответствие правилам по этой сделке. Если он когда-нибудь скажет мне, что у него есть опасения, то это будет сигналом. Если какие-то проблемы такого плана возникнут, мы сразу покинем велоспорт.  Но не думаю, что такое случится".

 

 

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Теги к статье: Ineos

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:42 | Регистрация: 17.05.2015

     Рэтклифф напоминает персонажа одного английского  кинофильма, который с жаром провозглашает  что, мол,  полностью доверяет жене, но - на всякий случай - нанимает частного агента для уверенности в этом... Если уж говоришь о о прекращении спонсирования - заявление о "полной уверенности" явно ни к чему. И - наоборот... 

  2. s75

    Сегодня, 03:41 | Регистрация: 9.06.2015

    Джим не первый раз предупреждает, что как только - так сразу. Радует именно агрессивный стиль контроля за делами в команде - то, чего не было при предыдущем владельце. Хвосты скандалов тянутся еще со времен совместного ведения дел с ВС, когда люди работали на две организации. "Болото" может и прокатило бы, если бы команда не была британской, где любое серьезное подозрение может довести до парламентских слушаний. Теперь чем быстрее эти друзья начнут говорить, тем лучше, даже если за это придется заплатить существованием команды...

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Комментарии

  • rude_rider
    Наиро Кинтана: «Тур де Франс-2 ... (1)
    rude_rider-Фото

    Шта? опять тур де франс.. неугомонный..

    забудь

  • s75
    Джим Рэтклифф: «Компания Ineos ... (2)
    s75-Фото

    Джим не первый раз предупреждает, что как только - так сразу. Радует именно агрессивный стиль контроля за делами в команде - то, чего не было при предыдущем владельце. Хвосты скандалов тянутся еще со времен совместного ведения дел с ВС, когда люди работали на две организации. "Болото" может и прокатило бы, если бы команда не была британской, где любое серьезное подозрение может довести до парламентских слушаний. Теперь чем быстрее эти друзья начнут говорить, тем лучше, даже если за это придется заплатить существованием команды...

  • s75
    Карлос Родригес – новый велого ... (19)
    s75-Фото

    Беготня спортсменовв из команды в команду не есть показатель качества работы этой команды. Имеется одна потеря - Пулс, и одно серьезное приобретение - действующий чемпион Джиро. На место еще четырех выбывших можно прикупить новых "готовых" людей, а можно дать шанс молодым. Команда качественно укомплектована, нужны лишь точечные усиления и работа над продлением контрактов тех, на кого расчитывают в долгосрочной перспективе. Единственный запланированный провал в селекции - место спринтера. Наличие Свифти и Лаулеса не оставляет шансов на серьезные победы "в этом виде программы". С середины лета было известно о переговорах с Родригесом, в конце августа появился таинственный друг и земляк Эгана (имя узнали в сентябре), в конце сентября заговорили об Амадоре. Действительно серьезное поражение на рынке - Миккель Бьерг. Пидкок решил пока не идти в профи. Хейтер занят олимпийским треком. Бенууту в команде будет слишком тесно и душно. Уже сейчас понятно, что следующий сезон будет более богат на трансферные новости, у офиса команды выстроится очередь и начнутся очередные (страдания) в комментариях "опять всех скупили".

  • Адриен
    Джим Рэтклифф: «Компания Ineos ... (2)
    Адриен-Фото

     Рэтклифф напоминает персонажа одного английского  кинофильма, который с жаром провозглашает  что, мол,  полностью доверяет жене, но - на всякий случай - нанимает частного агента для уверенности в этом... Если уж говоришь о о прекращении спонсирования - заявление о "полной уверенности" явно ни к чему. И - наоборот... 

  • sixpack
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    sixpack-Фото
    Вы можете восполнить этот пробел и обсуждать внешность Дюмулена и иже с ним. Кто мешает? :-)
  • Earl57
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Почему в новостях о мужчинах нет упоминаний внешности? Почему не было комментариев о том, как жаль красивого Тома Дюмулена, что он получил тяжёлую травму?

    Он же лицо не повредил. Несколько лет назад, когда Штыбар сильно повредил лицо во время падения и ему пришлось делать пластические операции чтобы убрать шрамы, это очень даже бурно обсуждалось

  • AvA
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    AvA-Фото
    Летиция или рамка?))
  • Серафим
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    Серафим-Фото
    Дык худенькая очень.
  • AvA
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    AvA-Фото

    Были ещё комментарии от водителя, что он не заметил велосипедистку из-за "рамки лобового стекла".

  • tds
    Алекс Даусетт подписал контрак ... (1)
    tds-Фото
    Те же яйца, только в профиль!

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