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Команда Movistar достигла соглашения с Андреем Амадором

Команда Movistar и Андрей Амадор договорились о расторжении контракта

 

 

Испанская велокоманда Movistar объявила, что достигла соглашения с Андреем Амадором по поводу завершения его контракта. 33-летний костариканский велогонщик выступал в команде Movistar 11 лет, а в прошлом сезоне получил предложение от британской команды Ineos.

 

 

 

  В заявлении команды Movistar говорится: «Команда Movistar объявляет, что во вторник с Андреем Амадором было достигнуто соглашение по поводу завершения контракта, связывающего обе стороны. Мы желаем Андрею всего самого лучшего в будущих начинаниях после 11 успешных лет, которые мы провели вместе. Спасибо тебе».

 

  Конфликт возник из-за предварительного соглашения о продлении контракта Андрея Амадора с командой Movistar. В декабре спор о контракте костариканского гонщика был передан в Арбитраж Международного союза велосипедистов.

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Теги к статье: Андрей Амадор Movistar

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Комментарии

  • Александра
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Александра-Фото

    Ару, конечно, хочется пожелать успехов и побед, но, думаю, не в удаче тут дело.

  • motte
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    motte-Фото
    С нибали ,lady Luck, так жила...одно время-:)
  • Shalam s Urala
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: motte
    Ох, Фабио, удачу не ищут, она, госпожа Удача, выбирает сама.
    а если не выбирает - за хвост её надо! за хвост!! ))

  • Адриен
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Адриен-Фото
    Знаете, в мировом пелетоне СОТНИ спортсменов. И вряд ли все они - этакие ангелы с крылышками, образцы этики и морали. Но мы - болельщики судим о них именно по СПОРТИВНЫМ результатам. Вот к вам домой приходит сантехник устранить течь в трубе - вы что, будете оценивать его работу по его моральному облику ? Вам ВАЖНО то, как он делает свою РАБОТУ. Точно так же, допустим, и с артистами. Есть, вернее были, настоящие гении, мастера, вызывающие восхищение. А в жизни многие из них были таким, извините, говном ... Мы - ПОТРЕБИТЕЛИ. И для нас самое важное - КАЧЕСТВО продукта. Что бы врач хорошо лечил, учитель - учил, повар - готовил, дворник - убирал. Спортсмен - радовал результатами. А в остальном - не нам судить... Иначе - желтизна и малаховщина.
  • motte
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    motte-Фото

    Ох, Фабио, удачу не ищут, она, госпожа Удача, выбирает сама.

  • SportSpirit
    Спортивный директор команды In ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Нравится мне Порталь и его интервью, особенно в видео-формате смотреть, сколько там потаенной стратегии и хитрости)  

     

    Про Погачара классное сравнение, он и на Вуэльте Испании так уехал на 20-м этапе за своей бронзой в генерале: "Давайте ребята, у меня своя гонка")

     

     

  • Astanaforever
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Нет только о нём. Ни об одних других ушедших из Астаны ничего плохо сказать не могу.Надо уходить из команды достойно, открыто, без обмана, чего не скажешь об Ару. Нехорошо и подло поступил с командой, подставил её.Поэтому пишу, что думаю то и пишу.
  • Giant72
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Да еще...а почему он тренируется в одиночестве? Никто не хочет его компании?
    Помнится, когда Ару был в Астане, вы такого не говорили? И так с каждым, кто покидает её ?
  • Yuriy 17
    Спортивный директор команды In ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Достойно обосновал Н. Порталь (ведущий спортивный директор современности) нужность применения измерителей мощности и других передовых средств, в том числе в соревновательных условиях.

  • Адриен
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Адриен-Фото

    Определяющий сезон для Ару. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ! Если не будет значимых успехов, если не наступит "возрождения" - вряд ли его будут держать в UAE. Если только в "звании" лейтенанта  с соответствующим вознаграждением...

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