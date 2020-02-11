Команда Movistar достигла соглашения с Андреем Амадором

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Команда Movistar и Андрей Амадор договорились о расторжении контракта
Испанская велокоманда Movistar объявила, что достигла соглашения с Андреем Амадором по поводу завершения его контракта. 33-летний костариканский велогонщик выступал в команде Movistar 11 лет, а в прошлом сезоне получил предложение от британской команды Ineos.
В заявлении команды Movistar говорится: «Команда Movistar объявляет, что во вторник с Андреем Амадором было достигнуто соглашение по поводу завершения контракта, связывающего обе стороны. Мы желаем Андрею всего самого лучшего в будущих начинаниях после 11 успешных лет, которые мы провели вместе. Спасибо тебе».
Конфликт возник из-за предварительного соглашения о продлении контракта Андрея Амадора с командой Movistar. В декабре спор о контракте костариканского гонщика был передан в Арбитраж Международного союза велосипедистов.
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Адриен
Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
Знаете, в мировом пелетоне СОТНИ спортсменов. И вряд ли все они - этакие ангелы с крылышками, образцы этики и морали. Но мы - болельщики судим о них именно по СПОРТИВНЫМ результатам. Вот к вам домой приходит сантехник устранить течь в трубе - вы что, будете оценивать его работу по его моральному облику ? Вам ВАЖНО то, как он делает свою РАБОТУ. Точно так же, допустим, и с артистами. Есть, вернее были, настоящие гении, мастера, вызывающие восхищение. А в жизни многие из них были таким, извините, говном ... Мы - ПОТРЕБИТЕЛИ. И для нас самое важное - КАЧЕСТВО продукта. Что бы врач хорошо лечил, учитель - учил, повар - готовил, дворник - убирал. Спортсмен - радовал результатами. А в остальном - не нам судить... Иначе - желтизна и малаховщина.
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SportSpirit
Спортивный директор команды In ... (2)
Нравится мне Порталь и его интервью, особенно в видео-формате смотреть, сколько там потаенной стратегии и хитрости)
Про Погачара классное сравнение, он и на Вуэльте Испании так уехал на 20-м этапе за своей бронзой в генерале: "Давайте ребята, у меня своя гонка")
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Astanaforever
Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
Нет только о нём. Ни об одних других ушедших из Астаны ничего плохо сказать не могу.Надо уходить из команды достойно, открыто, без обмана, чего не скажешь об Ару. Нехорошо и подло поступил с командой, подставил её.Поэтому пишу, что думаю то и пишу.
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Giant72
Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
Цитата: Astanaforever
Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.
Да еще...а почему он тренируется в одиночестве? Никто не хочет его компании?
Помнится, когда Ару был в Астане, вы такого не говорили?
И так с каждым, кто покидает её ?
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Yuriy 17
Спортивный директор команды In ... (2)
Достойно обосновал Н. Порталь (ведущий спортивный директор современности) нужность применения измерителей мощности и других передовых средств, в том числе в соревновательных условиях.
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Адриен
Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
Определяющий сезон для Ару. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ! Если не будет значимых успехов, если не наступит "возрождения" - вряд ли его будут держать в UAE. Если только в "звании" лейтенанта с соответствующим вознаграждением...
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