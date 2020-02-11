Команда Movistar достигла соглашения с Андреем Амадором

Команда Movistar и Андрей Амадор договорились о расторжении контракта

Испанская велокоманда Movistar объявила, что достигла соглашения с Андреем Амадором по поводу завершения его контракта. 33-летний костариканский велогонщик выступал в команде Movistar 11 лет, а в прошлом сезоне получил предложение от британской команды Ineos.

В заявлении команды Movistar говорится: «Команда Movistar объявляет, что во вторник с Андреем Амадором было достигнуто соглашение по поводу завершения контракта, связывающего обе стороны. Мы желаем Андрею всего самого лучшего в будущих начинаниях после 11 успешных лет, которые мы провели вместе. Спасибо тебе».

Конфликт возник из-за предварительного соглашения о продлении контракта Андрея Амадора с командой Movistar. В декабре спор о контракте костариканского гонщика был передан в Арбитраж Международного союза велосипедистов.