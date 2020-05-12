Компания CCC не сможет поддерживать велокоманду в 2021 году

Велогонщики команды ССС согласились с 50% урезанием зарплат

Переговоры велогонщиков и руководства команды Мирового тура CCC после месяца неопределённости завершились. Стороны достигли соглашения об урезании зарплат велогонщиков мужской команды на 50%.

Издания Het Nieuwsblad, La Gazzetta dello Sport и Cyclingnews также сообщают, что титульный спонсор команды, польская компания CCC, прекратит поддерживать команду в 2021 году, на год раньше, чем по принятому ранее трёхлетнему контракту.

Предположительно второй спонсор команды, Giant, продолжит поддерживать команду Джима Очовича, но не в качестве титульного спонсора.

Как сообщает Cyclingnews, велогонщикам команды CCC не было полностью заплачено за март, но выплата состоится, а 50% урезание зарплаты коснётся оставшейся части контракта на 2020 год. Согласно правилам UCI, минимальная зарплата велогонщиков не может быть меньше 38 000 евро.