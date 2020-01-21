VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Спортивный директор команды Movistar: «Энрик Мас принял верное решение, перейдя в нашу команду»

Спортивный директор команды Movistar о подписании Энрика Маса

 

 

  24-летний испанский велогонщик Энрик Мас (Enric Mas) после трёх лет работы в бельгийской команде Quick Step с 2020 года будет выступать в команде Movistar. За время выступления в команде Патрика Лефевра испанский гонщик одержал 4 победы, в том числе выиграл этап Вуэльты Испании-2018 и стал призёром испанского Гран-тура. Но в этом сезоне Энрику Масу не удалось повторить успех на Гран-туре. Впервые в карьере проехав Тур де Франс, он занял в общем зачёте 22-е место.

 

Спортивный директор команды Макс Шиандри (Max Sciandri) в интервью Cyclingnews рассказал, что команда не считает Энрика Маса заменой ушедших гонщиков и готова дать ему время на раскрытие его потенциала.

 

 

  Макс Шиандри: «Он молод и у него огромный талант. Мы провели короткий тренировочный лагерь несколько недель назад. Вообще-то,  там я впервые встретился с ним лично. Мы пока не составили его программу, но, конечно, он поедет Гранд-тур. Команда фокусируется на Тур де Франс. Пока не могу это подтвердить, потому что у нас пройдёт ещё один сбор, где мы всё согласуем.

 

 До сих пор Энрик нас очень впечатлял. Мы подписали много молодых гонщиков, в тренировочном лагере он с ними общался на английском, старался со всеми познакомиться и вписаться в команду.

 

  Контракт с Энриком – долгосрочный проект, а не подписание гонщика, который должен кого-то заменить. Он в нашей команде для того, чтобы быть собой и работать по-своему. Эра Кинтаны закончилась, эпоха Ланды по-настоящему так и не началась, и Энрик в команде не в качестве запасного для Вальверде.

 

  Конечно, Movistar хочет, чтобы в команде появилось громкое испанское имя, сильный велогощик. Энрик подаёт большие надежды. У нас есть большой опыт в том, как побеждать на Гранд-турах, что может ему очень помочь.

 

  Думаю, он правильно сделал, что пришёл к нам. Не считаю, что в нашей команде на него будет оказываться больше давления. Вальверде возьмёт на себя часть ответственности в гонках, например, в Арденнах. Возможно, Энрик может попробовать себя проявить в гонке Париж-Ницца. Думаю, он способен справиться с тем, что ждёт его впереди. Просто он должен постепенно показать, кто он и какие у него способности.

 

  Мы подписали 12 новых гонщиков, 10 из которых – молодые ребята. Конечно, для них этот год будет переходным. Просто надо, чтобы один из гонщиков команды выиграл на нескольких гонках, это поможет справиться.

Нам важно поставить перед молодыми гонщиками цели и поддержать их. Это значит, что мы должны время от времени дать им восстановиться и отдохнуть. Хочется, чтобы в течение сезона у них были разные фазы работы».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Энрик Мас Movistar

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Rokka
    Компания Merida в 2020 году уй ... (5)
    Rokka-Фото
    Цитата: 0x5F375A86
    Главное достижение мериды в велоспорте это то, что чемпион мира в разделке предпочел разрушить свою профессиональную карьеру только для того, чтобы не ездить на велосипедах мерида.
    Согласен. Я вообще не понимаю что здесь делает тайваньская мануфактура и почему спеши ещё не подтянулись сюда за Маклареном
  • AvA
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (11)
    AvA-Фото
    а где вы там увидели "яйцев"? там есть только "Яйцеголовых", о чём вам уже написал ранее Freejazz.
  • 0x5F375A86
    Компания Merida в 2020 году уй ... (5)
    0x5F375A86-Фото
    Главное достижение мериды в велоспорте это то, что чемпион мира в разделке предпочел разрушить свою профессиональную карьеру только для того, чтобы не ездить на велосипедах мерида.
  • Student
    Тони Мартин пропустит Олимпийс ... (7)
    Student-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    ТОни в тройку - вполне
    а Деннис в данный момент угорел на мильон с четвертью евро бахрейн-мериде - и там точно - всё. теперь контакты с Ineos, CCC и Movistar
    он, конечно, и без команды много чего умеет, но идти на второй подряд ЧМ сиротой с такой "бодрой" мотивацией
    Так я не понял он туда переходит или нет?
  • levonardo
    Компания Merida в 2020 году уй ... (5)
    levonardo-Фото
    А что не повезло? Велосипеды остаются, денег добавит Макларен. Кстати, теперь Бахрейн-Макларен?)
  • Rokka
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (11)
    Rokka-Фото
    Дело дурака - назвать дураком другого. Почему то мур де Уи никто здесь не пишет так как оно может звучать.
  • Earl57
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA
    Earl57,
    А Австрия не Австрия, а Остеррайх etc.
    Только что это меняет?..

    А теперь попробуйте вернуться к яйцам, с которых началась дискуссия...

  • Mima
    Компания Merida в 2020 году уй ... (5)
    Mima-Фото
    [quote=Sezar]Ай да Ланда, ай да... опять свезло.
    [/quote Неужели опять не повезет с командой? Так хочется,чтобы Ланда проявился
  • uran
    Тони Мартин пропустит Олимпийс ... (7)
    uran-Фото
    С таким объемом командной работы Тони не видать 5-го титула.
  • AvA
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (11)
    AvA-Фото

    Earl57,

    А Австрия не Австрия, а Остеррайх etc.

    Только что это меняет?..

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 ноября

Christophe Noppe (Sport Vlaanderen - Baloise)

30 ноября

Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida)

Jesus Ezquerra (Burgos - BH)

Samuel Jose Rodrigues Caldeira (W52 - FC Porto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (80)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)