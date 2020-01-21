Спортивный директор команды Movistar: «Энрик Мас принял верное решение, перейдя в нашу команду»

Спортивный директор команды Movistar о подписании Энрика Маса

24-летний испанский велогонщик Энрик Мас (Enric Mas) после трёх лет работы в бельгийской команде Quick Step с 2020 года будет выступать в команде Movistar. За время выступления в команде Патрика Лефевра испанский гонщик одержал 4 победы, в том числе выиграл этап Вуэльты Испании-2018 и стал призёром испанского Гран-тура. Но в этом сезоне Энрику Масу не удалось повторить успех на Гран-туре. Впервые в карьере проехав Тур де Франс, он занял в общем зачёте 22-е место.

Спортивный директор команды Макс Шиандри (Max Sciandri) в интервью Cyclingnews рассказал, что команда не считает Энрика Маса заменой ушедших гонщиков и готова дать ему время на раскрытие его потенциала.

Макс Шиандри: «Он молод и у него огромный талант. Мы провели короткий тренировочный лагерь несколько недель назад. Вообще-то, там я впервые встретился с ним лично. Мы пока не составили его программу, но, конечно, он поедет Гранд-тур. Команда фокусируется на Тур де Франс. Пока не могу это подтвердить, потому что у нас пройдёт ещё один сбор, где мы всё согласуем.

До сих пор Энрик нас очень впечатлял. Мы подписали много молодых гонщиков, в тренировочном лагере он с ними общался на английском, старался со всеми познакомиться и вписаться в команду.

Контракт с Энриком – долгосрочный проект, а не подписание гонщика, который должен кого-то заменить. Он в нашей команде для того, чтобы быть собой и работать по-своему. Эра Кинтаны закончилась, эпоха Ланды по-настоящему так и не началась, и Энрик в команде не в качестве запасного для Вальверде.

Конечно, Movistar хочет, чтобы в команде появилось громкое испанское имя, сильный велогощик. Энрик подаёт большие надежды. У нас есть большой опыт в том, как побеждать на Гранд-турах, что может ему очень помочь.

Думаю, он правильно сделал, что пришёл к нам. Не считаю, что в нашей команде на него будет оказываться больше давления. Вальверде возьмёт на себя часть ответственности в гонках, например, в Арденнах. Возможно, Энрик может попробовать себя проявить в гонке Париж-Ницца. Думаю, он способен справиться с тем, что ждёт его впереди. Просто он должен постепенно показать, кто он и какие у него способности.

Мы подписали 12 новых гонщиков, 10 из которых – молодые ребята. Конечно, для них этот год будет переходным. Просто надо, чтобы один из гонщиков команды выиграл на нескольких гонках, это поможет справиться.

Нам важно поставить перед молодыми гонщиками цели и поддержать их. Это значит, что мы должны время от времени дать им восстановиться и отдохнуть. Хочется, чтобы в течение сезона у них были разные фазы работы».