Командам Sky и Movistar предстоит продлить контракты с велогонщиками на 2018 год

Команды Sky и Movistar будут активны на трансферном рынке в этом году

Лето – горячая пора для велогонщиков и руководства команд, так как начинают заключаться новые контракты. Два года назад активной на рынке была британская команда Sky, в этом году у 18 гонщиков команды завершаются контракты, однако, контракт капитана команды – Криса Фрума действует до конца 2018 года. Команда Movistar также будет активной, так как в конце 2017 года контракты с испанской командой завершатся у 11 гонщиков, но контракты капитанов команды – Наиро Кинтаны и Алехандро Вальверде действуют до конца 2019 года.

В команде Movistar в конце этого сезона заканчиваются контракты у 11 гонщиков –

27-летнего колумбийского гонщика Карлоса Бетанкура (Carlos Betancur),

30-летнего испанского гонщика Джонатана Кастровьехо (Jonathan Castroviejo),

28-летнего британского гонщика Алекса Даусетта (Alex Dowsett),

31-летнего испанского гонщика Хосе Эррады (José Herrada),

26-летнего испанского гонщика Хесуса Эррады (Jesús Herrada),

29-летнего испанского гонщика Горки Исагирре (Gorka Izagirre),

29-летнего итальянского гонщика Адриано Малори (Adriano Malori),

35-летнего испанского гонщика Даниэля Морено (Daniel Moreno),

28-летнего португальского гонщика Нельсона Оливейры (Nelson Oliveira),

25-летнего испанского гонщика Антонио Педреро (Antonio Pedrero)

и 24-летнего колумбийского гонщика Дайера Кинтаны (Dayer Quintana).

В команды Sky в конце 2017 года заканчиваются контракты 18 гонщиков -

26-летнего американского гонщика Иэна Босуэлла (Ian Boswell),

33-летнего ирландского гонщика Филипа Дейнана (Philip Deignan),

33-летнего польского гонщика Михала Голася (Michal Golas),

23-летнего колумбийского гонщика Себастьяна Энао (Sebastián Henao),

31-летнего испанского гонщика Беньята Инчаусти (Beñat Intxausti),

28-летнего британского гонщика Питера Кеньяка (Peter Kennaugh),

35-летнего белорусского гонщика Василия Кириенко,

36-летнего немецкого гонщика Кристиана Кнеса (Christian Knees),

27-летнего польского гонщика Михала Квятковски (Michal Kwiatkowski),

27-летнего испанского гонщика Микеля Ланды (Mikel Landa),

36-летнего испанского гонщика Давида Лопеса (David Lopez),

23-летнего итальянского гонщика Джанни Москона (Gianni Moscon),

33-летнего испанского гонщика Микеля Ниеве (Mikel Nieve),

27-летнего итальянского гонщика Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio),

30-летнего британского гонщика Иэна Стэннарда (Ian Stannard),

31-летнего британского гонщика Геранта Томаса (Geraint Thomas),

23-летнего голландского гонщика Данни ван Поппеля (Danny van Poppel)

и 25-летнего польского гонщика Лукаша Висньёвски (Łukasz Wiśniowski).

Джузеппе Аквадро (Giuseppe Acquadro), директор спортивного агентства, представляющего интересы таких гонщиков как Микель Ланда, Наиро Кинтана, Василий Кириенко, Себастьян Энао, Давид Лопес, Микель Ниеве, в интервью Cyclingnews раскрыл некоторые детали будущих контрактов:

«Мы ведём переговоры с командой Sky по поводу Михала Квятковски, который должен остаться. На данный момент нашим приоритетом являются переговоры только с командой Sky.

Микелем Ландой интересуются две или три команды. То же самое с Ниеве. Вероятность того, что Ниеве останется в Sky 50/50.

Мы также собираемся продлить контракт Василия Кириенко с командой Sky ещё на 2 года, но на данный момент идут переговоры гонщиков и команд, потому что рынок ещё не слишком активен».