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Люк Роу продлил контракт с командой Ineos на 4 года

Люк Роу продолжит выступать в команде Ineos до конца 2023 года

 

 

  29-летний британский гонщик Люк Роу (Luke Rowe) продлил контракт с британской велокомандой Ineos до конца 2023 года. Роу начал профессиональную карьеру велогонщика в 2012 в команде Sky и рос вместе с командой.

 

  На его счету две победы и участие в 7 Гранд-турах. С 2015 года Люк Роу – постоянный участник Тур де Франс, он помогал одержать победы Крису Фруму (2015-2017) и Геранту Томасу (2018). В прошлом году Люк Роу также входил в состав команды на французском Гранд-туре, победу в котором одержал его товарищ по команде Эган Берналь, но был вынужден покинуть Тур де Франс после 17-го этапа из-за дисквалификации после конфликта с Тони Мартином.  

 

Помимо Люка Роу контракт до конца 2023 года у его товарищей по команде Ineos Эгана Берналя и испанского гонщика Карлоса Родригеса.

 

В команде Люк Роу занимает позицию помощника молодых гонщиков.

 

Люк Роу продлил контракт с командой Ineos на 4 года

 

  Люк Роу: «Продление контракта показывает большую заинтересованность и преданность как с моей стороны, так и со стороны команды. Здесь я стал профессионалом, выступаю в этой команде с первого дня карьеры и рад быть её частью, когда команда начала новую главу как Ineos.

 

  Для меня это команда номер один в мире по заботе о гонщиках. Это было важным фактором в том, что я связал своё будущее с Ineos. Здесь особая атмосфера борьбы за победы в гонках.

 

  Думаю, моя работа с молодыми ребятами сыграла роль в том, что команда решила продлить со мной контракт ещё на 4 года. В составе нашей команды много имён молодых ребят, которые ещё развиваются и растут, превращаясь в топовых спортсменов. Мне очень нравится с ними работать. Стараюсь передать им всё, что могу, чтобы помочь на их пути к вершинам велоспорта.

 

  Мы британская команда с британским спонсором, британским руководителем, сильным ядром британских гонщиков. Двое из наших лидеров – Фруми и Джи – тоже британцы. Но теперь у нас усилился контингент гонщиков из Южной Америки. Я стал связующим звеном между ними. Думаю, наши менталитеты похожи – британский и южноамериканский, хотя многие этого не осознают. У нас скромные гонщики, у которых нет раздутого эго. Думаю, именно в этом причина, что мы так хорошо работаем вместе. И это ещё один фактор, почему я продлил контракт».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Люк отражает всю суть команды – хватку, большой труд, умение брать уроки из неудач и возвращаться, став сильнее, вести гонку в голове группы, и всегда ставить Команду на первое место. Он настоящий гонщик, очень талантливый, полностью преданный команде. Он важная часть нашего прошлого и будет играть значимую роль в нашем будущем».

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Теги к статье: Люк Роу Luke Rowe Ineos

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Александра
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (19)
    Александра-Фото
    Я совсем не расстроюсь, если ошибусь.) Время покажет, как все сложится.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель 2 ... (2)
    Sezar-Фото

    Вообще как-то правильно приоритеты расставил. Никакого сравнения с тем, что было раньше. Альмейда отработал за всю команду, оч. Хорош. Надо тащить на Джиро.

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул – победитель 2 ... (2)
    SportSpirit-Фото

    В смысле атака Эвенпула оказалась неожиданной? Привыкайте) 

     

    А Ремко молодец! Он, конечно, не без заслуженной звездочки, но в интервью порой проскакивают фундаментальные темы: "В жизни есть более важные вещи, чем победа в гонке".    

  • SportSpirit
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    SportSpirit-Фото

    Ремко - восторг! Вот и в горочку финишнул) 

     

    Рада возвращению Шахманна в строй, прошлый сезон  начал здорово, но как-то радужная майка чемпиона Германии не принесла ему удачи. 

  • YuraHist
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    YuraHist-Фото
    Шахман бодро поехал, но действительно, прозевал...
  • Sozircatel
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    Sozircatel-Фото
    Солидарен с Вашим мнением , появилась достойная молодежь , которая внесёт искорку в современный велоспорт
  • Earl57
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    Earl57-Фото

    И неприметное тихое 8-е место Нибали. 8 сек от Ремко. Не дергался, вперед не лез и не выпадал. В форме Трека вообще не различим в пелотоне.

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Пино и Шлек, все же, гонщики, как мне кажется, разного уровня.

    У Шлека за всю карьеру 11 побед, у Пино к тем же 29 годам 31 победа. Единственный грантур, который числится за Шлеком, он получил задним числом после дисквалификации Контадора. А так у Пино подиум Тур де Франс тоже имеется. Просто вокруг Анди много хайпа, а Тибо так не пиарят.

    И, на мой взгляд, если бы Френк не был так привязан к брату и не жертвовал своими шансами ради Анди, то мог бы выграть намного больше. У него был реальный талант, который он так не смог реализовать.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 2 (1)
    Николай Н.-Фото

    Смелый побег перед финишем и достойная победа. Молодец.

  • GTX
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    GTX-Фото
    Похоже Ремко уже входит в режим штамповки побед. Генерал тоже почти в кармане.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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