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Люк Роу продлил контракт с командой Sky до конца 2021 года

Люк Роу на три года продлил контракт с командой Sky

 

 

  28-летний британский гонщик Люк Роу (Luke Rowe) продлил контракт с британской командой Sky, в которой выступает с начала своей карьеры, до конца 2021 года.

 

  Роу пришёл в команду в год её основания в 2012, за это время одержал две победы, с 2015 года входил в состав команды на Тур де Франс, внеся свой вклад в  три победы Криса Фрума и победу Геранта Томаса. Люк Роу принял участие в 17 классиках, где его лучшими результатами стали 8-е место на Париж-Рубэ в 2015, 5-е место на Туре Фландрии в 2016 году и 3-е место на Kuurne-Bruxelles-Kuurne в 2017.

 

  В августе 2017 года, находясь с семьёй на отдыхе, Люк Роу получил сложный перелом ноги, но сумел вернуться в гонки и проехал четвёртый в карьере Тур де Франс, где помог Геранту Томасу одержать победу.

 

Люк Роу продлил контракт с командой Sky до конца 2021 года

 

 

  Люк Роу: «Я выступаю в команде Sky с самого начала своей карьеры, и чувствую себя неотъемлемой частью команды, где работаю уже семь лет. Я легко принял решение продлить контракт, благодаря которому буду гонщиком Sky на протяжении 10 лет. Когда получил травму, команда сразу поддержала меня, в то время как другие команды в подобных случаях отворачиваются от гонщика. Мне помогли справиться со сложной ситуацией и приглядывали за мной на каждом этапе восстановления. Если бы в тот год я остался без контракта, то оказался бы в ужасной ситуации. У меня был год, чтобы вернуться и доказать, что я в порядке, что травма на меня не повлияла. Я смог достичь своего прежнего уровня.

 

  Мне очень повезло, что я являлся гонщиком Sky в тот период, когда получил такую серьёзную травму. Иногда все звёзды сходятся и всё получается.

Я продолжу стучаться в двери Классик, хочу понять, чего могу добиться. После надеюсь проехать Тур де Франс или любой из Гран-туров».

 

  Рождение сына Оливера, который появился на свет в сентябре этого года, изменило жизнь Люка Роу: «Он придал мне дополнительную мотивацию, вдохновил выезжать на тренировки, выступать в гонках, стараться из всех сил. Хочу, чтобы сын мной гордился. Надеюсь, я могу помочь молодым ребятам команды двигаться вперёд. Я наслаждаюсь ролью наставника. На Тур Калифорнии в этом году мы поехали очень молодым составом, с Эганом Берналем, Тэо Геоганом Хартом, Павлом Сиваковым, Себастьяном Энао. Но мы выступали как десять гонщиков. Эган был невероятен, его гонка стала прорывом. Горжусь, что являюсь частью такой команды.

 

  В нашей команде есть победители Гран-туров -  Фруми и Джи (Герант Томас), которые продолжат бороться за победу на трёхнедельных гонках следующие несколько лет. Но потом внимание будет приковано к Эгану, который подписал контракт на много лет, за это время он сможет выиграть Гран-тур. Я рад, что буду работать с ним в одной команде».

 

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Теги к статье: Люк Роу Luke Rowe Sky

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Комментарии

  • Катерина
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (5)
    Катерина-Фото

    Писать в Спортлото - прекрасная идея для выражени бессильной ярости или негодования. И, конечно же, я туда регулярно пишу.
    А куда еще мне жаловаться на менеджмент Мувистара?

     

    "Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
    Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
    Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
    Вся безумная больница у экрана собралась

    .........................................

    Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
    Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
    С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

     

    В.Высоцкий


    Про безумную больницу тоже вроде к месту...

  • kimi
    Тур Турции. Этап 4. Алексей Лу ... (1)
    kimi-Фото

    good luck, Alex

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Катерина
    Ура!!! Наконец-то в Спортлото получили мои письма! Прочитали и отозвались!
     
    Не, серьёзно, я радуюсь, но пока с осторожностью. Болото любит опыты с погружением.
    извините ,а что за письма?
  • Yuriy 17
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Yuriy 17-Фото

    Ай, молодца Алексей и Астана!

    Порадовали!

  • Yuriy 17
    Ломбардия-2018. Превью (10)
    Yuriy 17-Фото

    Если будут держать высокую скорость гонки - то у А. Вальверде никаких шансов нет.

    А потому-что в ногах подряд два гран-тура на генерал, и годов ох как немало.

     

    А не будет высокой скорости - маленький шанс есть.

  • close2you
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    close2you-Фото
    Хейтеры скажут фотошоп))
  • Astanaforever
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Вроде 30 я победа Астаны в сезоне.
  • Бакеша
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Бакеша-Фото
    Ну наконец-то Алексей показал себя!
  • Николай Н.
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Николай Н.-Фото

    Красивая победа Алексея, молодец. Завтра главное пройти горы и можно надеяться на победу в генералке.

  • Ерлан
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Ерлан-Фото
    Отлично Алекс поздравляю!!!

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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