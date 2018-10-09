Люк Роу продлил контракт с командой Sky до конца 2021 года

Люк Роу на три года продлил контракт с командой Sky

28-летний британский гонщик Люк Роу (Luke Rowe) продлил контракт с британской командой Sky, в которой выступает с начала своей карьеры, до конца 2021 года.

Роу пришёл в команду в год её основания в 2012, за это время одержал две победы, с 2015 года входил в состав команды на Тур де Франс, внеся свой вклад в три победы Криса Фрума и победу Геранта Томаса. Люк Роу принял участие в 17 классиках, где его лучшими результатами стали 8-е место на Париж-Рубэ в 2015, 5-е место на Туре Фландрии в 2016 году и 3-е место на Kuurne-Bruxelles-Kuurne в 2017.

В августе 2017 года, находясь с семьёй на отдыхе, Люк Роу получил сложный перелом ноги, но сумел вернуться в гонки и проехал четвёртый в карьере Тур де Франс, где помог Геранту Томасу одержать победу.

Люк Роу: «Я выступаю в команде Sky с самого начала своей карьеры, и чувствую себя неотъемлемой частью команды, где работаю уже семь лет. Я легко принял решение продлить контракт, благодаря которому буду гонщиком Sky на протяжении 10 лет. Когда получил травму, команда сразу поддержала меня, в то время как другие команды в подобных случаях отворачиваются от гонщика. Мне помогли справиться со сложной ситуацией и приглядывали за мной на каждом этапе восстановления. Если бы в тот год я остался без контракта, то оказался бы в ужасной ситуации. У меня был год, чтобы вернуться и доказать, что я в порядке, что травма на меня не повлияла. Я смог достичь своего прежнего уровня.

Мне очень повезло, что я являлся гонщиком Sky в тот период, когда получил такую серьёзную травму. Иногда все звёзды сходятся и всё получается.

Я продолжу стучаться в двери Классик, хочу понять, чего могу добиться. После надеюсь проехать Тур де Франс или любой из Гран-туров».

Рождение сына Оливера, который появился на свет в сентябре этого года, изменило жизнь Люка Роу: «Он придал мне дополнительную мотивацию, вдохновил выезжать на тренировки, выступать в гонках, стараться из всех сил. Хочу, чтобы сын мной гордился. Надеюсь, я могу помочь молодым ребятам команды двигаться вперёд. Я наслаждаюсь ролью наставника. На Тур Калифорнии в этом году мы поехали очень молодым составом, с Эганом Берналем, Тэо Геоганом Хартом, Павлом Сиваковым, Себастьяном Энао. Но мы выступали как десять гонщиков. Эган был невероятен, его гонка стала прорывом. Горжусь, что являюсь частью такой команды.

В нашей команде есть победители Гран-туров - Фруми и Джи (Герант Томас), которые продолжат бороться за победу на трёхнедельных гонках следующие несколько лет. Но потом внимание будет приковано к Эгану, который подписал контракт на много лет, за это время он сможет выиграть Гран-тур. Я рад, что буду работать с ним в одной команде».