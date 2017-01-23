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Велокоманды Bahrain-Merida и Colpack объявили о сотрудничестве

Велокоманда Colpack станет официальной развивающей командой при команде Мирового тура Bahrain-Merida

 

  Любительская итальянская команда из Бергамо Colpack официально станет дочерней развивающей командой (фарм-клубом) при команде Мирового тура Bahrain-Merida. Об этом сообщается на сайте команды Colpack.

 

  Велокоманда Colpack была основана в 2011 году на основе команды De Nardi-Colpack-Bergamasca, созданной в 1999 году,  и помогла начать карьеру многим гонщикам, включая Джоша Эдмонсона (Josh Edmondson), Давида Виллеллу (Davide Villella), Эдоардо Дзардини (Edoardo Zardini), Джанфранко Дзильоли (Gianfranco Zilioli), Филиппо Ганну (Filippo Ganna).

 

Велокоманды Bahrain-Merida и Colpack объявили о сотрудничестве

 Алекс Карера, Антонио Бевилаква и Брент Коупленд / Photo (c) Team Colpack

 

  Антонио Бевилаква (Antonio Bevilacqua), генеральный менеджер команды Colpack: «Для нас честь и мы счастливы, что такая значимая и амбициозная команда как Bahrain Merida выбрала нас для сотрудничества и нацелена правильно развивать молодых гонщиков перед тем, как их возьмут в мир профессионального велоспорта».

 

  Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды Bahrain Merida: «Проект очень важный, для нас честь работать с такой сильной командой как Colpack. Мы хотим, чтобы молодые гонщики развивались и были готовы совершить переход в профессионалы. То, что у нас в Европе будет развивающая команда, станет ключевым элементом в будущем, так как даст возможность обучить молодые таланты из Азии, из Бахрейна. Антонио Бевилаква и его команда были готовы во всём сотрудничать с нами».

 

  Алекс Карера (Alex Carera), менеджер по бизнесу и маркетингу команды Bahrain – Merida: «Команда Colpack на протяжении многих лет работает с молодыми спортсменами и знает, как превратить их в профессионалов, как создать правильную атмосферу. Важно, чтобы у нас была развивающая команда, где будут тренировать способных гонщиков, и мы решили поддержать этот проект».

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Теги к статье: Colpack Bahrain-Merida

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