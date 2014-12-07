Род Эллингворт переходит из команды Sky в команду Bahrain-Merida

Род Эллингворт присоединится к команде Bahrain-Merida

46-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth), ответственный в британской команде Sky за выступление гонщиков, руководящий спортивными директорами и тренерами, со следующего сезона будет работать в команде Bahrain-Merida.

Род Эллингворт был одним из основателей команды Sky в 2010 году. Помимо вклада в шесть побед команды Sky на Тур де Франс, Род Эллингворт работал тренером сборной Великобритании до марта 2018 года. Под руководством Рода Эллингворта Марк Кэвендиш одержал победу на чемпионате мира в Копенгагене в 2011 году.

В пресс-релизе команды Sky говорится: «Род Эллингворт уходит из команды Sky и в следующем сезоне присоединится к команде Bahrain-Merida. В этом сезоне Эллингворт, который был одним из основателей и членом команды с 2010 года, сообщил о своём решении руководству команды. Он продолжит работать в команде в ближайшем будущем, чтобы обеспечить удовлетворяющий всех гладкий переход на другую работу. Все в команде благодарны Роду за безмерный объём работы и вклад в команду».