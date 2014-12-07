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Род Эллингворт переходит из команды Sky в команду Bahrain-Merida

Род Эллингворт присоединится к команде Bahrain-Merida

 

 

  46-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth), ответственный в британской команде Sky за выступление гонщиков, руководящий спортивными директорами и тренерами, со следующего сезона будет работать в команде Bahrain-Merida.

 

Род Эллингворт переходит из команды Sky в команду Bahrain-Merida

 

 

  Род Эллингворт был одним из основателей команды Sky в 2010 году. Помимо вклада в шесть побед команды Sky на Тур де Франс, Род Эллингворт работал тренером сборной Великобритании до марта 2018 года. Под руководством Рода Эллингворта Марк Кэвендиш одержал победу на чемпионате мира в Копенгагене в 2011 году.

 

  В пресс-релизе команды Sky говорится: «Род Эллингворт уходит из команды Sky и в следующем сезоне присоединится к команде Bahrain-Merida. В этом сезоне Эллингворт, который был одним из основателей и членом команды с 2010 года, сообщил о своём решении руководству команды. Он продолжит работать в команде в ближайшем будущем, чтобы обеспечить удовлетворяющий всех  гладкий переход на другую работу. Все в команде благодарны Роду за безмерный объём работы и вклад в команду».

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Теги к статье: Род Эллингворт Rod Ellingworth Sky Bahrain-Merida

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 18:33 | Регистрация: 8.07.2017

    Да, большие деньги могут многое.

    Непоскупился владелец команды Bahrain-Merida принц Бахрейна Нассер бен Хамед аль-Халиф.

    Правильной дорогой ведёт принц свою команду.

     

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 19:14 | Регистрация: 7.12.2014

      Зато Нибали теряют. Говорят он договорился с Треком. Но официально это будет не раньше 1 августа.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:50 | Регистрация: 24.12.2017

    Ой блин, плохо, пятнать им репутацию. Плохо, Эркена с гостишкой словенско,хорватской не хватило, ещё Элингворта. Не карерой единой... Пипец .

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Tour de Romandie


ОПРОС

Кто выиграет Амстел Голд Рэйс-2019?

Комментарии

  • satanton
    Амстел Голд Рэйс-2019. Превью (6)
    satanton-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Будем болеть за Луценко. Он может это сделать. Верим.Надеемся.

    Надежда умирает последней. Не верю. 

    Почему Луценко упорно записывают претендентом???

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Род Эллингворт переходит из ко ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ой блин, плохо, пятнать им репутацию. Плохо, Эркена с гостишкой словенско,хорватской не хватило, ещё Элингворта. Не карерой единой... Пипец .
  • levonardo
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (11)
    levonardo-Фото
    Кройшвайк едет капитаном на Тур, а в остальном-нормальный состав. Очень многое решится на трёх разделках, там команда не главное.
  • Earl57
    Род Эллингворт переходит из ко ... (3)
    Earl57-Фото
    Зато Нибали теряют. Говорят он договорился с Треком. Но официально это будет не раньше 1 августа.
  • Yuriy 17
    Род Эллингворт переходит из ко ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Да, большие деньги могут многое.

    Непоскупился владелец команды Bahrain-Merida принц Бахрейна Нассер бен Хамед аль-Халиф.

    Правильной дорогой ведёт принц свою команду.

     

     

     

  • Astanaforever
    Тур Турции-2019. Этап 4 (3)
    Astanaforever-Фото
    Вот зачем такие доски профили устраивать этап за этапом? И эта гонка еще гонка мирового тура??? Даже смотреть не охота, никакого креатива, никаких развязок. Скука и всего. Орги лоханулись по полной. Поэтому команды генеральщики не все приехали. Им это не интересно раскатывать на ветрах своих гонцов под угрозой падений и травм. Все знают, что этот тур один из самых травмоопасных и больших завалов.

    Перед самыми важными гонками в сезоне.
  • Николай Н.
    Тур Турции-2019. Этап 4 (3)
    Николай Н.-Фото

    Беннетт потихоньку тухнет, нет уже того рывка. А в общем тур скучноватый. Посмотрим, что будет завтра.

  • karlovich
    Крис Фрум примет участие в Тур ... (3)
    karlovich-Фото

    Цитата: Anna P.
    Видимо, перед Джиро домой полетел или на Тенерифе...

    Ну еще есть Романдия. Может туда рванёт...

     

     

     

  • Astanaforever
    Тур Турции-2019. Этап 4 (3)
    Astanaforever-Фото
    Мерхави Кудус на 9 месте. 0.39 отставание. Впереди него горняков как таковых нет. Может он сообразит в горах, что то за генерал.
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2019. Превью (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    А что если номером 1 на финише будет сам Алекс, чемпион мира, ну а молодого ван дер Пулу такая звёздная компания вряд ли даже на подум доПустит)) Амстел и Брабант это всё-таки 2 разные гонки, даже исходя из статуса вело-классик(и)

    GROUPAMA - FDJ (GFC)

     

    91 MADOUAS Valentin (Fra)    

    92 MOLARD Rudy (Fra)    

    93         

    94         

    95         

    96         

    97

    Как! Ещё не определились?

     

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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