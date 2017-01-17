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Презентация команды Bahrain-Merida

Презентация команды Bahrain-Merida

 

  В Бахрейне состоялась презентация команды Bahrain Merida. Мероприятия, собравшие любителей велоспорта, представителей спонсоров и средств массовой информации со всего мира, были распределены на три дня.

 

  В пятницу, 6 января, гонщики команды продемонстрировали своё мастерство на трассе «Формулы-1». В субботу, 7 января, всё внимание было направлено на жителей Бахрейна, которые получили шанс проехать вместе с гонщиками команды и почувствовать, что значит быть частью пелотона. В мероприятии под названием Bahrain Merida Fun Ride приняло участие около 400 велосипедистов, которые проехали дистанцию в 48 км, проложенную в пригороде Манамы, столицы Бахрейна.  

 

Презентация команды Bahrain-Merida

 Презентация команды Bahrain-Merida

 Презентация команды Bahrain-Merida

 Презентация команды Bahrain-Merida

 Презентация команды Bahrain-Merida

 Презентация команды Bahrain-Merida

 Презентация команды Bahrain-Merida

 Презентация команды Bahrain-Merida 

Photo credit (c) Bahrain Merida Pro Cycling Team/Nina Mommsen

 

  Кульминацией третьего дня мероприятий стала презентация команды Bahrain Merida, которая прошла в Королевском Дворце, на которой присутствовал принц Бахрейна Насер ибн Хамад Аль Халифа.

 

Презентация команды Bahrain-Merida

 

 Презентация команды Bahrain-Merida

 Презентация команды Bahrain-Merida

 Photo credit (c) Bahrain Merida Pro Cycling Team

 

Состав команды Bahraim Merida на 2017 год.

 

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Теги к статье: Bahrain Merida

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