Презентация команды Bahrain-Merida

В Бахрейне состоялась презентация команды Bahrain Merida. Мероприятия, собравшие любителей велоспорта, представителей спонсоров и средств массовой информации со всего мира, были распределены на три дня.

В пятницу, 6 января, гонщики команды продемонстрировали своё мастерство на трассе «Формулы-1». В субботу, 7 января, всё внимание было направлено на жителей Бахрейна, которые получили шанс проехать вместе с гонщиками команды и почувствовать, что значит быть частью пелотона. В мероприятии под названием Bahrain Merida Fun Ride приняло участие около 400 велосипедистов, которые проехали дистанцию в 48 км, проложенную в пригороде Манамы, столицы Бахрейна.

Photo credit (c) Bahrain Merida Pro Cycling Team/Nina Mommsen

Кульминацией третьего дня мероприятий стала презентация команды Bahrain Merida, которая прошла в Королевском Дворце, на которой присутствовал принц Бахрейна Насер ибн Хамад Аль Халифа.

Photo credit (c) Bahrain Merida Pro Cycling Team

Состав команды Bahraim Merida на 2017 год.