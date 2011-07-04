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Энрик Мас подписал контракт с командой Movistar

Энрик Мас и Иньиго Элосеги подписали 3-летний контракт с командой Movistar  

 

 

  24-летний испанский гонщик Энрик Мас (Enric Mas) подписал трёхлетний контракт (на 2020-2022 год) с командой Movistar, куда переходит после трёх лет выступления в команде Quick Step.

 

 Photo © Luca Bettini / BettiniPhoto

 

 

  На счету Энрика Маса, который начал карьеру профессионального велогонщика в 2017 году, две победы – на этапе Вуэльты Испании и этапе Тура Страны Басков, а также финиш на подиуме Гран-тура – 2-е место на Вуэльте Испании-2018. В этом году на Тур де Франс Энрик Мас финишировал 22-м.

В команде Movistar Энрик Мас будет капитаном в борьбе за генеральную классификацию на Гран-турах.

 

  Также команда Movistar подписала трёхлетний контракт с 21-летним баскским гонщиком Иньиго Элосеги (Iñigo Elosegui), который начнёт в испанской команде карьеру профессионального велогонщика.

 

 

  Иньиго Элосеги занял 4-е место в индивидуальной гонке на время среди андеров на чемпионате Испании, на андеровской версии Джиро д’Италия-2019 стал 16-м. В прошлом году был чемпионом Испании в групповой гонке среди андеров.

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Теги к статье: Энрик Мас Movistar Иньиго Элосеги

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 18:44 | Регистрация: 15.04.2018

    А какие вообще слухи сейчас с Мувистар? От них уходят все лидеры + на год старше станет Алехандро. Тому же Думолану сюда идеально на капитанство,если в Юмбо не перейдёт

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 18:51 | Регистрация: 4.07.2011

      Я,думаю, что психотип мувиков далек от тома...не том от них, а они от него...может ошибаюсь, но это моё мнение.

  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 1.10.2012

    Вот это поворот)

  3. tim147

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 7.09.2014

    Очень весомое приобретение для Мувистар, да и для Маса целенаправленное перемещение в команду, которая в отличие от Квикстеп изначально ориентирована на борьбу за генерал на гранд-турах. В горах парень держится достойно при вполне горных параметрах - 177 см, 60-61 кг, при этом разделка у него гораздо качественнее, чем у ушедших Ланды и Кинтаны -- в частности, был 6-м на Вуэльте-2018 и 9-м на ТдФ-2019. К тому же он по-хорошему амбициозен - помнится когда его назвали вторым Контадором, он заявил - нет,  хочу быть первым Энрик Масом! В добрый путь!  

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 4.08.2018

     Очень вовремя, в Мувистар  открытые вакансии, а для ДК-С он скорее балласт. В Мувистар закончилась, наконец эпопея с многоголовыми капитанами. Потенциал то очень неплохой, попробует ездить не сам-на-сам, а с помощью команды. 

      Даже с точки зрения психологии должно придать дополнительные силы.

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Комментарии

  • Серафим
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    Серафим-Фото

     Очень вовремя, в Мувистар  открытые вакансии, а для ДК-С он скорее балласт. В Мувистар закончилась, наконец эпопея с многоголовыми капитанами. Потенциал то очень неплохой, попробует ездить не сам-на-сам, а с помощью команды. 

      Даже с точки зрения психологии должно придать дополнительные силы.

  • tim147
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    tim147-Фото

    Очень весомое приобретение для Мувистар, да и для Маса целенаправленное перемещение в команду, которая в отличие от Квикстеп изначально ориентирована на борьбу за генерал на гранд-турах. В горах парень держится достойно при вполне горных параметрах - 177 см, 60-61 кг, при этом разделка у него гораздо качественнее, чем у ушедших Ланды и Кинтаны -- в частности, был 6-м на Вуэльте-2018 и 9-м на ТдФ-2019. К тому же он по-хорошему амбициозен - помнится когда его назвали вторым Контадором, он заявил - нет,  хочу быть первым Энрик Масом! В добрый путь!  

  • VeloVelo
    Поездка на Тур де Франс-2019. ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Роман, хорошо у вас получается! Жду продолжения )

  • Zhanzhak
    Трансферные новости пелотона-2 ... (62)
    Zhanzhak-Фото

    Это трансферное новости за 2018 год. Или так задумано? 

  • motte
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (5)
    motte-Фото
    Меркс хитро улыбнулся, я думаю:)
  • motte
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    motte-Фото
    Я,думаю, что психотип мувиков далек от тома...не том от них, а они от него...может ошибаюсь, но это моё мнение.
  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Шикарная форма у Ремко в начале августа! Запасаемся попкорном и смотрим, что будет дальше)
  • Student
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    Student-Фото
    Вот это поворот)
  • Arciv
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    Arciv-Фото
    А какие вообще слухи сейчас с Мувистар? От них уходят все лидеры + на год старше станет Алехандро. Тому же Думолану сюда идеально на капитанство,если в Юмбо не перейдёт
  • Murat
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (3)
    Murat-Фото
    Что то Ребята из Россий слабо выступили

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