Энрик Мас подписал контракт с командой Movistar

Энрик Мас и Иньиго Элосеги подписали 3-летний контракт с командой Movistar

24-летний испанский гонщик Энрик Мас (Enric Mas) подписал трёхлетний контракт (на 2020-2022 год) с командой Movistar, куда переходит после трёх лет выступления в команде Quick Step.

Photo © Luca Bettini / BettiniPhoto

На счету Энрика Маса, который начал карьеру профессионального велогонщика в 2017 году, две победы – на этапе Вуэльты Испании и этапе Тура Страны Басков, а также финиш на подиуме Гран-тура – 2-е место на Вуэльте Испании-2018. В этом году на Тур де Франс Энрик Мас финишировал 22-м.

В команде Movistar Энрик Мас будет капитаном в борьбе за генеральную классификацию на Гран-турах.

Также команда Movistar подписала трёхлетний контракт с 21-летним баскским гонщиком Иньиго Элосеги (Iñigo Elosegui), который начнёт в испанской команде карьеру профессионального велогонщика.

Иньиго Элосеги занял 4-е место в индивидуальной гонке на время среди андеров на чемпионате Испании, на андеровской версии Джиро д’Италия-2019 стал 16-м. В прошлом году был чемпионом Испании в групповой гонке среди андеров.