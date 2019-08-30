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Джефферсон Сепеда начнёт карьеру профессионального гонщика в Androni Giocattoli-Sidermec

 Команда Androni Giocattoli-Sidermec подписала контракт с 21-летним эквадорским гонщиком Джефферсоном Сепедой

 

 

  Команда Androni Giocattoli-Sidermec подписал 4-летний контракт с 21-летним эквадорским гонщиком Джефферсоном Сепедой (Jefferson Alexander Cepeda). Генеральный менеджер команды Джанни Савио, который известен своим умением находить таланты среди южноамериканских гонщиков, подписал контракт с гонщиком сразу после окончания  Тура де л’Авенир, на котором Джефферсон Сепеда выиграл финальный горный этап.

 

 

Джефферсон Сепеда начнёт карьеру профессионального гонщика в Androni Giocattoli-Sidermec

 

Photo © Tour de l’Avenir/ E. Garces

 

 

  Джанни Савио: «Молодёжный проект, стартовавший у нас три года назад с подписанием Эгана Берналя, Ивана Сосы, Давиде Баллерини, Андреа Вендраме и Фаусто Маснады, продолжается. Все эти гонщики уже перешли в Мировой тур. Джефферсон Сепеда – сильный горняк. Мы следили за ним весь год, он подтвердил свой талант даже сейчас, на Туре де л’Авенир».

 

  Спортивным агентом Джефферсона Сепеды является Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro), который работает также с Эганом Берналем, Иваном Сосой, Наиро Кинтаной, Ричардом Карапасом. В этом году соотечественник Сепеды Ричард Карапас стал первым эквадорским гонщиком, выигравшим Гран-тур – Джиро д’Италия-2019.

 

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Теги к статье: Джефферсон Сепеда Jefferson Alexander Cepeda Androni Giocattoli-Sidermec Джанни Савио

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5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
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