Джефферсон Сепеда начнёт карьеру профессионального гонщика в Androni Giocattoli-Sidermec

Команда Androni Giocattoli-Sidermec подписала контракт с 21-летним эквадорским гонщиком Джефферсоном Сепедой

Команда Androni Giocattoli-Sidermec подписал 4-летний контракт с 21-летним эквадорским гонщиком Джефферсоном Сепедой (Jefferson Alexander Cepeda). Генеральный менеджер команды Джанни Савио, который известен своим умением находить таланты среди южноамериканских гонщиков, подписал контракт с гонщиком сразу после окончания Тура де л’Авенир, на котором Джефферсон Сепеда выиграл финальный горный этап.

Photo © Tour de l’Avenir/ E. Garces

Джанни Савио: «Молодёжный проект, стартовавший у нас три года назад с подписанием Эгана Берналя, Ивана Сосы, Давиде Баллерини, Андреа Вендраме и Фаусто Маснады, продолжается. Все эти гонщики уже перешли в Мировой тур. Джефферсон Сепеда – сильный горняк. Мы следили за ним весь год, он подтвердил свой талант даже сейчас, на Туре де л’Авенир».

Спортивным агентом Джефферсона Сепеды является Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro), который работает также с Эганом Берналем, Иваном Сосой, Наиро Кинтаной, Ричардом Карапасом. В этом году соотечественник Сепеды Ричард Карапас стал первым эквадорским гонщиком, выигравшим Гран-тур – Джиро д’Италия-2019.