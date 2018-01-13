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Велоформа команды Quick Step Floors на 2018 год

Команда Quick Step Floors представила велоформу на 2018 год

 

  Бельгийская велокоманда Quick Step Floors представила новую велоформу на 2018 год, в качестве моделей выступили чемпион Люксембурга Боб Юнгельс и победитель Париж-Рубэ Ники Терпстра.

 

  Дизайн формы, которую для команды с 2003 года производит технический спонсор, компания Vermarc Sport, изменился. На следующий сезон команда отдала предпочтение доминированию ярко-синего цвета с простым дизайном, который, однако, позволяет гонщикам Quick Step Floors остаться быстро узнаваемыми в пелотоне. На велоформе появился новый элемент – тема «Стаи волков» (“Wolfpack”),  которую два года назад с приходом спортивного директора Брайана Хольма, команда выбрала в качестве основной идеи, мотивирующего девиза. Также вернулось на велоформу и имя гонщика.

 

  Технический спонсор, компания Vermarc Sport в этом году продлила сотрудничество с командой Quick Step Floors ещё на два года.

 

 

 

 

 

 

 

Photo ©Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

 

 Боб Юнгельс: «Веломайка прекрасная, очень элегантная, немного более классическая, чем в прошлые годы. Мне нравится! Мне также понравилось, как «Стая волков» теперь стала видимой на майке. Она уже стала символом нашей команды, объединяет и представляет команду. Я в восторге от новой формы, не могу дождаться, когда надену её на первую гонку в новом году».

 

  Марк Вербек (Marc Verbeeck): «С самого начала работы с командой мой отец Франс Вербек был убеждён, что это сотрудничество даёт огромные возможности для компании Vermarc Sport. С того дня наше партнёрство принесло выигрыш обеим сторонам. Этот долгий союз не просто бизнес. Контакты с командой становятся всё более и более близкими, семейными, мы получаем прямой отклик от персонала и гонщиков, что помогает нам оптимизировать продукцию, совершенствовать велоформу. Ещё один большой плюс для нас – имя компании  Vermarc Sport открыто всему миру, в качестве партнёра крупнейшей велокоманды наш бренд стал с ней единым целым».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Мы счастливы представить форму нашей команды на 2018 год вместе с компанией Vermarc Sport, благодаря которой мы снова можем быть уверены в том, что наши гонщики будут одеты в современную велоформу. Ярко-синий цвет делает нас узнаваемыми в пелотоне, именно так, как мы и хотим. Мы – команда, выбирающая тактику наступления, побеждающая команда, и не хотим прятатьсяв группе.  Vermarc Sport была частью команды с самого начала, в нашем взаимовыгодном сотрудничестве мы, постоянно находясь на связи с компанией,  помогли им развиваться и находить оптимальные решения по их продуктам, а они, в свою очередь, помогли нам стать быстрее на дорогах гонок. А благодаря успехам команды Vermarc Sport смогла сделать свою компанию узнаваемой по всему миру вместе с другими нашими спонсорами».

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Теги к статье: Quick Step Floors велоформа

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