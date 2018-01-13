Состав команды Quick Step Floors на 2018 год:

Команда Quick-Step Floors представила состав на 2018 год

Бельгийская команда Quick-Step Floors завершила формирование состава на 2018 год. В этом сезоне гонщики команды одержали 56 побед в 29 разных гонках на четырёх континентах. Победы команде принесли 14 гонщиков.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Большинство гонщиков – 20 человек, составлявших ядро команды в 2017 году, продолжат работать и в следующем сезоне. В то же время команда продолжила инвестировать в развитие молодых талантов, подписав контракт с 4 нео-про – стажёром команды, 21-летним колумбийцем Альваро Ходегом (Alvaro Hodeg), 21-летним голландцем Фабио Якобсеном (Fabio Jakobsen), 22-летним британцем Джеймсом Ноксом (James Knox) и 20-летним эквадорцем Джонатаном Нарваэсом (Jhonatan Narvaez).

Всего в команду пришли 7 новых спортсменов, в том числе 32-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв (Michael Mørkøv), перешедший из команды Katusha-Alpecin, 24-летний французский гонщик Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal), перешедший из команды Cofidis, и 28-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани (Elia Viviani), перешедший из команды Sky.

9 гонщиков покинули Quick Step Floors – 32-летний новозеландец Джек Бауэр (Jack Bauer) и 28-летний итальянец Маттео Трентин (Matteo Trentin) перешёли в команду Orica-Scott, 30-летний итальянец Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) ушёл в команду Trek-Segafredo, 28-летний испанец Давид де ла Крус (David de la Cruz) перешёл в команду Sky, 29-летний немецкий гонщик Марсель Киттель (Marcel Kittel) – в команду Katusha-Alpecin, 31-летний ирландец Дэн Мартин (Daniel Martin) перешёл в команду UAE Team Emirates, 28-летний бельгиец Жульен Вермот (Julien Vermote) перешёл в команду Dimension Data.

Два гонщика – Том Боонен и Мартин Велитц завершили карьеру.

В следующем сезоне в команде Quick-Step Floors будет 27 гонщиков из 13 стран, средний возраст состава – 26,85 лет, это будет одна из самых молодых команд Мирового тура, в которой почти половина гонщиков в возрасте чуть более 20 лет.

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «У нас много новых гонщиков. Некоторые из них молоды, но мы ждём предстоящий сезон с той же уверенностью и радостью. Прошлый сезон был впечатляющим по результатам, в следующем году мы постараемся снова быть в центре событий, и на классиках, и на многодневных гонках, и попробуем повторить великолепные победы 2017 года.

И гонщики, и персонал команды всегда упорно работали, они понимают, что достичь вершины и остаться на ней – это нелёгкая задача. Но они все – профессионалы, влюблённые в дело, которому посвящают себя».

Состав команды Quick Step Floors на 2018 год:

Жулиан Алафилипп / Julian Alaphilippe, (Франция)

Эрос Капекки / Eros Capecchi, (Италия)

Реми Каванья / Remi Cavagna, (Франция)

Лауренс де Плюс / Laurens De Plus, (Бельгия)

Тим Деклерк / Tim Declercq, (Бельгия)

Дрис Девенинс / Dries Devenyns, (Бельгия)

Фернандо Гавирия / Fernando Gaviria, (Колумбия)

Филипп Жильбер / Philippe Gilbert, (Бельгия)

Альваро Ходег/ Alvaro Hodeg, (Колумбия)

Фабио Якобсен/ Fabio Jakobsen, (Нидерланды)

Боб Юнгельс / Bob Jungels, (Люксембург)

Ильо Кейссе / Iljo Keisse, (Бельгия)

Джеймс Нокс/ James Knox, (Великобритания)

Ив Лампарт / Yves Lampaert, (Бельгия)

Давиде Мартинелли / Davide Martinelli, (Италия)

Энрик Мас / Enric Mas Nicolau, (Испания)

Михаэль Мёркёв/ Michael Mørkøv, (Дания)

Джонатан Нарваэс / Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Максимилиано Ричезе / Maximiliano Richeze, (Аргентина)

Фабио Сабатини / Fabio Sabatini, (Италия)

Максимилиан Шахманн / Maximilian Schachmann, (Германия)

Флориан Сенешаль/ Florian Sénéchal, (Франция)

Питер Серри / Pieter Serry, (Бельгия)

Зденек Штыбар / Zdenek Stybar, (Чехия)

Ники Терпстра / Niki Terpstra, (Голландия)

Петр Вакоч / Petr Vakoc, (Чехия)

Элиа Вивиани/ Elia Viviani, (Италия)