Состав команды Quick Step Floors на 2018 год:

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- Дата:
- Сегодня, 07:00
Команда Quick-Step Floors представила состав на 2018 год
Бельгийская команда Quick-Step Floors завершила формирование состава на 2018 год. В этом сезоне гонщики команды одержали 56 побед в 29 разных гонках на четырёх континентах. Победы команде принесли 14 гонщиков.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele
Большинство гонщиков – 20 человек, составлявших ядро команды в 2017 году, продолжат работать и в следующем сезоне. В то же время команда продолжила инвестировать в развитие молодых талантов, подписав контракт с 4 нео-про – стажёром команды, 21-летним колумбийцем Альваро Ходегом (Alvaro Hodeg), 21-летним голландцем Фабио Якобсеном (Fabio Jakobsen), 22-летним британцем Джеймсом Ноксом (James Knox) и 20-летним эквадорцем Джонатаном Нарваэсом (Jhonatan Narvaez).
Всего в команду пришли 7 новых спортсменов, в том числе 32-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв (Michael Mørkøv), перешедший из команды Katusha-Alpecin, 24-летний французский гонщик Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal), перешедший из команды Cofidis, и 28-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани (Elia Viviani), перешедший из команды Sky.
9 гонщиков покинули Quick Step Floors – 32-летний новозеландец Джек Бауэр (Jack Bauer) и 28-летний итальянец Маттео Трентин (Matteo Trentin) перешёли в команду Orica-Scott, 30-летний итальянец Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) ушёл в команду Trek-Segafredo, 28-летний испанец Давид де ла Крус (David de la Cruz) перешёл в команду Sky, 29-летний немецкий гонщик Марсель Киттель (Marcel Kittel) – в команду Katusha-Alpecin, 31-летний ирландец Дэн Мартин (Daniel Martin) перешёл в команду UAE Team Emirates, 28-летний бельгиец Жульен Вермот (Julien Vermote) перешёл в команду Dimension Data.
Два гонщика – Том Боонен и Мартин Велитц завершили карьеру.
В следующем сезоне в команде Quick-Step Floors будет 27 гонщиков из 13 стран, средний возраст состава – 26,85 лет, это будет одна из самых молодых команд Мирового тура, в которой почти половина гонщиков в возрасте чуть более 20 лет.
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «У нас много новых гонщиков. Некоторые из них молоды, но мы ждём предстоящий сезон с той же уверенностью и радостью. Прошлый сезон был впечатляющим по результатам, в следующем году мы постараемся снова быть в центре событий, и на классиках, и на многодневных гонках, и попробуем повторить великолепные победы 2017 года.
И гонщики, и персонал команды всегда упорно работали, они понимают, что достичь вершины и остаться на ней – это нелёгкая задача. Но они все – профессионалы, влюблённые в дело, которому посвящают себя».
Состав команды Quick Step Floors на 2018 год:
Жулиан Алафилипп / Julian Alaphilippe, (Франция)
Эрос Капекки / Eros Capecchi, (Италия)
Реми Каванья / Remi Cavagna, (Франция)
Лауренс де Плюс / Laurens De Plus, (Бельгия)
Тим Деклерк / Tim Declercq, (Бельгия)
Дрис Девенинс / Dries Devenyns, (Бельгия)
Фернандо Гавирия / Fernando Gaviria, (Колумбия)
Филипп Жильбер / Philippe Gilbert, (Бельгия)
Альваро Ходег/ Alvaro Hodeg, (Колумбия)
Фабио Якобсен/ Fabio Jakobsen, (Нидерланды)
Боб Юнгельс / Bob Jungels, (Люксембург)
Ильо Кейссе / Iljo Keisse, (Бельгия)
Джеймс Нокс/ James Knox, (Великобритания)
Ив Лампарт / Yves Lampaert, (Бельгия)
Давиде Мартинелли / Davide Martinelli, (Италия)
Энрик Мас / Enric Mas Nicolau, (Испания)
Михаэль Мёркёв/ Michael Mørkøv, (Дания)
Джонатан Нарваэс / Jhonatan Narvaez, (Эквадор)
Максимилиано Ричезе / Maximiliano Richeze, (Аргентина)
Фабио Сабатини / Fabio Sabatini, (Италия)
Максимилиан Шахманн / Maximilian Schachmann, (Германия)
Флориан Сенешаль/ Florian Sénéchal, (Франция)
Питер Серри / Pieter Serry, (Бельгия)
Зденек Штыбар / Zdenek Stybar, (Чехия)
Ники Терпстра / Niki Terpstra, (Голландия)
Петр Вакоч / Petr Vakoc, (Чехия)
Элиа Вивиани/ Elia Viviani, (Италия)
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