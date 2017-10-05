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Альваро Одег – новобранец команды Quick Step Floors

21-летний колумбиец Альваро Одег подписал двухлетний контракт с командой Quick Step Floors

 

 

  21-летний колумбийский велогонщик Альваро Одег (Alvaro Hodeg) начнёт карьеру в профессионалах в команде Quick Step Floors, с которой заключил двухлетний контракт. В этом году молодой колумбиец стал победителем этапа Тура де л’Авенир и призёром  Grote Prijs Stad Sint-Niklaas.

 

Альваро Одег – новобранец команды Quick Step Floors

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Альваро Одег: «Думаю, мне надо время, чтобы осознать, что я на самом деле только что подписал контракт с командой Quick Step Floors. Не могу поверить, я очень счастлив! Когда я получил шанс выступать в команде в качестве стажёра, то был в восторге, мне хотелось всем показать всё, на что способен. Прошло немногим больше месяца, и у меня нет слов, чтобы передать, как горжусь, что команда захотела, чтобы я остался, что верит в меня. Вся команда, от персонала до спортивных директоров и гонщиков, тепло меня приветствовали. Я уже чувствую себя здесь как дома, познакомился со всеми. Я мотивирован тренироваться ещё больше и лучше, развиваться как гонщик, учиться у опытных гонщиков».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «В этом сезоне мы пристально следили за Альваро, и нас впечатлило то, что мы увидели. У него есть потенциал, талант и решимость стать профессионалом. Уверен, он найдёт своё место в команде, будет учиться у более опытных гонщиков, включая Фернандо Гавирию, с которым разделит страсть к спринтам и однодневным гонкам. Как все уже знают, мы делаем упор на молодых гонщиков и их развитие, потому что постоянно думаем о будущем».

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Теги к статье: Альваро Одег Alvaro Hodeg Quick Step Floors

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Комментарии

  • neverest
    Александр Кристофф и Майкл Мэт ... (1)
    neverest-Фото

    И Кристофф и Мэтьюз сделали всё, что могли для победы.
    Но Саган был просто феноменален, какое-то запредельное чувство момента и позиции.

    Он ведь на последних километрах не сидел в пачке, а тоже накрывал атаки, опускался в группу, снова выходил вперед, менял позиции с фланга на фланг. Какие-то рывки отпускал, на другие реагировал сразу.

    Сейчас ему равных нет. Чемпион по праву!

  • neverest
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (6)
    neverest-Фото

    Появилось хорошее видео последних 4 км гонки в Бергене, где видно как работал Саган

    https://www.youtube.com/watch?v=ZS2rw1G95u8&list=TLGGAGODeBIpggQwMTEwMjAxNw

     

  • Student
    Команда Trek-Segafredo заверши ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Я уж думал что Ару к ним пойдет, тем более когда они взяли Брамбиллу. Видать либо Эмираты возьмут либо ещё кто. А генералить у Трека скорее всего будет Моллема, либо же будут делать ставку на молодого Пантано
    Не такой уж он и молодой, если что.
  • sixpack
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (6)
    sixpack-Фото
    ну на победу на Ломбардии в ближайшие 2 года я как-то не надеюсь
  • chel
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (6)
    chel-Фото
    Просто у него на два года контракт с арабами.
  • Rokka
    Команда Trek-Segafredo заверши ... (3)
    Rokka-Фото

    Я уж думал что Ару к ним пойдет, тем более когда они взяли Брамбиллу. Видать либо Эмираты возьмут либо ещё кто. А генералить у Трека скорее всего будет Моллема, либо же будут делать ставку на молодого Пантано

  • f16
    Команда Trek-Segafredo заверши ... (3)
    f16-Фото

    и кто генералить будет?

  • sixpack
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (6)
    sixpack-Фото
    почему обязательно Эмиратов?

    (рфзмечтался) через пяток годков Сиваков побеждает на Джиро, Рябушенко на Ломбардии....
  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    sixpack-Фото
    приглашения нужны не только на Вуэльту, а и на любую гонку WT. Так что если у команды есть амбиции, разворачиваться надо прямо с весны. А вдруг?

    а Юрий сейчас уже с визой и уже без работы? В этом году он выиграл ажно 5 колец Москвы...
  • RVL
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (6)
    RVL-Фото

    вот так бы в майке Эмиратов!!!

    успехов!

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