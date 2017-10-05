Альваро Одег – новобранец команды Quick Step Floors

21-летний колумбиец Альваро Одег подписал двухлетний контракт с командой Quick Step Floors

21-летний колумбийский велогонщик Альваро Одег (Alvaro Hodeg) начнёт карьеру в профессионалах в команде Quick Step Floors, с которой заключил двухлетний контракт. В этом году молодой колумбиец стал победителем этапа Тура де л’Авенир и призёром Grote Prijs Stad Sint-Niklaas.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Альваро Одег: «Думаю, мне надо время, чтобы осознать, что я на самом деле только что подписал контракт с командой Quick Step Floors. Не могу поверить, я очень счастлив! Когда я получил шанс выступать в команде в качестве стажёра, то был в восторге, мне хотелось всем показать всё, на что способен. Прошло немногим больше месяца, и у меня нет слов, чтобы передать, как горжусь, что команда захотела, чтобы я остался, что верит в меня. Вся команда, от персонала до спортивных директоров и гонщиков, тепло меня приветствовали. Я уже чувствую себя здесь как дома, познакомился со всеми. Я мотивирован тренироваться ещё больше и лучше, развиваться как гонщик, учиться у опытных гонщиков».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «В этом сезоне мы пристально следили за Альваро, и нас впечатлило то, что мы увидели. У него есть потенциал, талант и решимость стать профессионалом. Уверен, он найдёт своё место в команде, будет учиться у более опытных гонщиков, включая Фернандо Гавирию, с которым разделит страсть к спринтам и однодневным гонкам. Как все уже знают, мы делаем упор на молодых гонщиков и их развитие, потому что постоянно думаем о будущем».