Насэр Буанни не примет участие в Милан-Сан-Ремо-2018

Команда Cofidis объявила, что Насэр Буанни не примет участия в Милан-Сан-Ремо-2018

Французская проконтинентальная команда Cofidis объявила, что Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) не примет участия в Милан-Сан-Ремо-2018 из-за бронхита. Однако сам 27-летний французский гонщик в интервью CyclismActu.net заявил, что это решение было принято не им, а командой. Насэр Буанни был простужен на гонке Париж-Ницца-2018 и сошёл с неё перед 6-м этапом, чтобы успеть восстановиться к старту итальянской классики, которую называл одной из своих главных целей первой части сезона наряду с Вуэльтой Каталонии. Он вернулся к тренировкам, но, несмотря на это, руководство команды Cofidis не посчитало возможным включить его в стартовый состав.

Насэр Буанни: «Конечно, я разочарован, потому что пять месяцев тренировался ради этой гонки. Руководство команды сказало мне о своём решении в понедельник, но я всё равно продолжил тренироваться.

Это не я вычеркнул себя из стартового состава Милан-Сан-Ремо, а руководство Cofidis. Мне лишь остаётся принять это и уважать их решение, как бы тяжело мне не было. Я чувствую себя хорошо, и даже врач команды дал мне зелёный свет вернуться на велосипед в субботу (10 марта) утром. Я отдохнул в пятницу и субботу, а в воскресенье выехал на тренировку на 90 минут, в понедельник, 12 марта, выехал на три часа. Я продолжу делать то, что должен, тренироваться и готовиться к возможным гонкам, тем, которые мне скажет ехать команда. Я, прежде всего профессионал и всегда еду гонку с желанием побеждать».

В этом году у команды Cofidis новый генеральный менеджер, бывший профессиональный велогонщик, Седрик Вассёр (Cedric Vasseur), заменивший на этом посту Ивона Санкёра (Yvon Sanquer). Вассёр в интерьвью L’Equipe говорил о том, что планирует перестроить команду.

Одним из его нововведений в начале сезона стало сокращение спринтерского поезда Насэра Буанни на первые гонки сезона: «Он лидер и его атакуют. Однако, он также осознаёт, что совершал ошибки в поведении. Стратегия его поезда не работает. Я заметил, что он позволяет себя закрывать, ожидая, что его довезут до последних 200 метров. Команда работает всю гонку и в конце нужно, чтобы спринтер проявлял инстинкт. Насэру не нужны шесть гонщиков вокруг него, и ему не нужен Кристоф Лапорт в качестве развозящего, чтобы побеждать на гонках средней важности».

В прошлом году команда Cofidis наняла отца Насэра Буанни команду персонала, но Седрик Вассёр решил не продлевать с ним контракт на 2018 год. Но в команде остались работать брат Насэра Буанни – Райан и его тренер Жак Декрийон, с которым Насэр Буанни работает долгие годы.

Капитаном команды Cofidis на Милан-Сан-Ремо будет Кристоф Лапорт (Christope Laporte), дважды вошедший в топ-10 на этапах Париж-Ниццы-2018. Ему будут помогать Гийом Боннафон (Guillaume Bonnafond), Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe), Сирил Лемуан (Cyril Lemoine), Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot), Антони Тюрги (Anthony Turgis) и Луи Шету (Loïc Chetout).