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Насэр Буанни не примет участие в Милан-Сан-Ремо-2018

Команда Cofidis объявила, что Насэр Буанни не примет участия в Милан-Сан-Ремо-2018

 

 

  Французская проконтинентальная команда Cofidis объявила, что Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) не примет участия в Милан-Сан-Ремо-2018 из-за бронхита. Однако сам 27-летний французский гонщик в интервью CyclismActu.net заявил, что это решение было принято не им, а командой. Насэр Буанни был простужен на гонке Париж-Ницца-2018 и  сошёл с неё перед 6-м этапом, чтобы успеть восстановиться к старту итальянской классики, которую называл одной из  своих главных целей первой части сезона наряду с Вуэльтой Каталонии. Он вернулся к тренировкам, но, несмотря на это, руководство команды Cofidis не посчитало возможным включить его в стартовый состав.

 

  Насэр Буанни: «Конечно, я разочарован, потому что пять месяцев тренировался ради этой гонки. Руководство команды сказало мне о своём решении в понедельник, но я всё равно продолжил тренироваться.

 

  Это не я вычеркнул себя из стартового состава Милан-Сан-Ремо, а руководство Cofidis. Мне лишь остаётся принять это и уважать их решение, как бы тяжело мне не было. Я чувствую себя хорошо, и даже врач команды дал мне зелёный свет вернуться на велосипед в субботу (10 марта) утром. Я отдохнул в пятницу и субботу, а в воскресенье выехал на тренировку на 90 минут, в понедельник, 12 марта, выехал на три часа. Я продолжу делать то, что должен, тренироваться и готовиться к возможным гонкам, тем, которые мне скажет ехать команда. Я, прежде всего профессионал и всегда еду гонку с желанием побеждать».

 

 

  В этом году у команды Cofidis новый генеральный менеджер, бывший профессиональный велогонщик, Седрик Вассёр (Cedric Vasseur), заменивший на этом посту Ивона Санкёра (Yvon Sanquer). Вассёр в интерьвью L’Equipe говорил о том, что планирует перестроить команду.

 

  Одним из его нововведений в начале сезона стало сокращение спринтерского поезда Насэра Буанни на первые гонки сезона: «Он лидер и его атакуют. Однако, он также осознаёт, что совершал ошибки в поведении. Стратегия его поезда не работает. Я заметил, что он позволяет себя закрывать, ожидая, что его довезут до последних 200 метров. Команда работает всю гонку и в конце нужно, чтобы спринтер проявлял инстинкт. Насэру не нужны шесть гонщиков вокруг него, и ему не нужен Кристоф Лапорт в качестве развозящего, чтобы побеждать на гонках средней важности».

 

  В прошлом году команда Cofidis наняла отца Насэра Буанни команду персонала, но Седрик Вассёр решил не продлевать с ним контракт на 2018 год. Но в команде остались работать брат Насэра Буанни – Райан и его тренер Жак Декрийон, с которым Насэр Буанни работает долгие годы.

 

  Капитаном команды Cofidis на Милан-Сан-Ремо будет Кристоф Лапорт (Christope Laporte), дважды вошедший в топ-10 на этапах Париж-Ниццы-2018. Ему будут помогать Гийом Боннафон (Guillaume Bonnafond), Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe), Сирил Лемуан (Cyril Lemoine), Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot), Антони Тюрги (Anthony Turgis) и Луи Шету (Loïc Chetout).

 

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Cofidis Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo

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  1. Rokka

    Вчера, 21:38 | Регистрация: 23.01.2016

    Интересная однако стратегия у Кофидиса. С одной стороны Насэр в прошлые годы приносил им много побед, пусть и иногда и спорных. А с другой, сейчас в команду пришли братья Эррада, делается ставка на Лапорта, в общем децентрализуют лидерство Буанни. Как бы мисье Вассёр и вовсе не выжил его из команды.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 24.12.2017

    Да действительно есть над чем задуматься. Очень надеюсь на его самоотдачу, до этого был действительно молодым и очень перспективным , пока что остался только перспективным. О брате и тренере знал, брат в юниорах феномен, маленький саган был ,универсальчик. Информация об отце удивила очень...

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1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Сможет ли Петер Саган одержать победу на Милан-Сан-Ремо-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Слияние Тура Абу-Даби и Тура Д ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Интересно
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (18)
    Earl57-Фото

    Нибали,например, так сказал про свою разделку: "It was raining hard and I did not want to take risks thinking about the importance of the next races"
    "Был сильный дождь и я не хотел рисковать, думая о важных следующих гонках".
    Проехал неспешно и аккуратно, результат ни этой разделки, ни гонки в целом для него значения не имеет.

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (18)
    Sezar-Фото

    Вообще лихое соотношение для горняков, например, Ланды-выиграть 8 секунд в единственной горе, потом проиграть минуту в короткой разделке. Как они грантуры собираются выигрывать? У раздельщиков, хорошо едущих в гору и их горных поездов? При таких раскладах даже Томасу чтобы выиграть ГТ надо просто не упасть..

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда Quick Step Floors стар ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Что то Жильбер много тянул на Париж ница , как если бы отрыв тренировал, но. В целом безлико , может ещё ричеце прибавить? Несколько раз из развозящего превращался в финиширующего и не подводил , вивиани в сезоне должен прибавить сильно , команда заточена под однодневки и ему это подходит, и мир не ехал , и оьдохнул хорошо. Может и дать , грегари хорошие и капитанов лучших нет у них
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джон Дегенкольб и Джакомо Ницц ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Канчелары команде явно не хватает , а нового ещё не нашли
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Насэр Буанни не примет участие ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да действительно есть над чем задуматься. Очень надеюсь на его самоотдачу, до этого был действительно молодым и очень перспективным , пока что остался только перспективным. О брате и тренере знал, брат в юниорах феномен, маленький саган был ,универсальчик. Информация об отце удивила очень...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Михал Квятковский – победитель ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Был Аргентине в качестве почетного гостя по приглашению Ломбарди . дал расширенное интервью, по фруму сказал надо как можно быстрее определится. Новую команду делать не собирается , все таки после сегафреддо немного перегорел. Итальянцам посоветовал создавать команды дома И не возится с протуром, говорит делайте больше команд профешинал ,но свои аутентичные. Там же запустил пулю что веньи в июле уйдут с поста директора , на его место идёт кассани , а на место главного тренера идёт Мартинелли . на прошлой неделе Стефано де лука тоже развивал эту тему но ни Мартинелли ни кассани прямых ответов не дали .
  • Rokka
    Джон Дегенкольб и Джакомо Ницц ... (2)
    Rokka-Фото
    Судя по текущим выступлениям Деге ему особо и ничего не светит. Вот кто верит в его победу или победу Ниццоло, который никогда не был супер универсалом, да и в спринте далеко не лучший. Может даже наоборот, стоит дать попробовать Стёйвену и Маллену показать хорошие результаты
  • Андрон
    Михал Квятковский – победитель ... (6)
    Андрон-Фото
    Ржу, не могу. Даже смысла нет спорить - не стоит того. Посмеяться разве что. Или, языком оригинала, по смеятся.
  • Rokka
    Насэр Буанни не примет участие ... (2)
    Rokka-Фото
    Интересная однако стратегия у Кофидиса. С одной стороны Насэр в прошлые годы приносил им много побед, пусть и иногда и спорных. А с другой, сейчас в команду пришли братья Эррада, делается ставка на Лапорта, в общем децентрализуют лидерство Буанни. Как бы мисье Вассёр и вовсе не выжил его из команды.

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