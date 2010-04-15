Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 9 этап, Андорра-ла-Велла - Корталс д'Энкамп

Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в Андорра-ла-Велья (Andorre la Vieille), столице Андорры - карликового государства в Пиренеях. Город расположен в Пиренейских горах на высоте 1079 м в месте слияния двух рек Валира д’Ордино (Valira d’Ordino) и Валира д’Энкамп (Valira d'Encamp), образующих реку Валиру. Андорра-ла-Велья является самой высокогорной столицей Европы. Продолжением столицы является город – Эскальдес, расположенный на высоте 1029 метров и отделенный от столицы Андорры мостом через горную речку. Основана Андорра-ла-Велья была еще в IX веке. Центр княжества Андорра с 1278 года. С 1993 года, когда была принята первая конституция страны, установившая парламентскую демократию, здесь были размещены органы исполнительной, законодательной и судебной власти. В переводе с каталонского название города означает "Старая Андорра".

Этот город с населением всего в 22 тысячи человек представляет собой причудливую смесь старого и нового. Рядом со старинными двухэтажными домами из покрытого мхом серого камня стоят современные гостиницы и огромные магазины. В Андорре-ла-Велья сконцентрирована почти вся промышленность страны, которую составляют табачная фабрика, прядильная и чесальная мастерские и небольшой цементный завод, работает ряд пищевых предприятий. В городе имеются четыре кинотеатра, музей, библиотека. Из учебных заведений в Андорре имеются только средние школы. Высшее образование юноши и девушки получают в Испании или во Франции.

В столице Андорры два здания парламента - новое и старое. Старый парламент - Каса-де-лос-Вальес, или «Дом Долин» (Каса-де-лос-Вальес), величественно возвышается над рекой, в самом сердце Старого квартала. Он был построен в 1580 г. как частный дом богатого семейства. В 1702 г. выкуплен Генеральным советом (парламентом Андорры) и после многочисленных перестроек в 1761 г. здесь прочно обосновываются власти княжества. На мраморном портале - гербы андоррских общин. В нижнем этаже находится Зал правосудия - единственный суд в стране. А наверху, в Зале совета, по-прежнему собираются заседания парламента. Сохранился комод с семью замками, в котором хранились самые важные документы. Для принятия решений было необходимо присутствие представителей всех округов страны, поэтому у всех семи было по ключу от каждого замка. Главный зал и старая столовая украшены фресками XVI в. В здании Старого парламента ныне размещаются правительство, капелла Сан-Эрменголь, гостиница и даже тюрьма, в которой имеют право сидеть только коренные жители страны. Открыт для посещения туристов. Новое здание парламента располагается неподалеку от старого. Раньше входить в него дозволялось представителям всех семи округов единовременно - дверь открывалась семью ключами, поэтому напоминающий скорее феодальный замок новый парламент и прозвали "замком на семи замках".

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 9 этап, Андорра-ла-Велла - Корталс д'Энкамп

У входа в старую часть Андорры-ла-Вельи находится церковь Святого Стивена. Церковь неоднократно перестраивалась (в основном в XX в.). От старого здания XII в. в романском стиле сохранились только часть стены нефа и апсида. Церковь Санта-Колома (XII в.) одна из самых старых церквей в княжестве Андорра. Здание неоднократно перестраивалось в XVI-XVII вв. Здесь сохранилась фреска XII в. с изображением Богородицы.

Культурный центр Андорра-ла-Велья - площадь Пласа-ла-Побле, тут местные жители собираются вечером, а так же именно тут проводятся различные праздники. На площади расположены Музыкальная академия и Государственный театр. Рядом с площадью вы найдете самый крупный в стране торговый центр - Пиренес. На Авеню Шарлеман и на Авеню Меритсель сосредоточены основные магазины, здесь есть торговые точки практически всех ведущих фирм мира, т.к. в Андорре крайне благоприятные для импорта налоговые условия страны. Это, вдобавок к большому выбору горнолыжных курортов, притягивает в Андорру множество туристов.

В Андорре нет ни железных дорог, ни аэропортов. Однако горнолыжный отдых в Андорре в течение нескольких десятилетий удерживает позиции одного из самых фешенебельных в Европе. Горы, которыми окружена Андорра со всех четырех сторон, имеют высоту в два с половиной километра. Благодаря такой поразительной высоте климат в Андорре-ла-Велья отличается мягкостью. Здесь редко бывают ветра, которые пронизывают лыжников насквозь. Солнце светит почти триста шестьдесят пять дней в году. Небо здесь необычайного оттенка. Оно меняется от глубокого голубого до насыщенного синего. Лыжники, которые предпочитают целинное катание, могут найти в январе подснежники или другие цветы. Они пробиваются сквозь пышный снег на полянках, где солнце греет лучше всего.

Говоря о достопримечательностях Андорра-ла-Велья, нельзя не упомянуть оздоровительный комплекс Кальдеа в Эскальдесе, являющийся крупнейшим термальным комплексом Западной Европы. Под стеклянным куполом на площади около 600 кв. м. расположены десятки бассейнов с термальной водой (+30-52°C) с течением и без, джакузи и каскады, солярии и гейзеры, гроты и водопады, ультрасовременные бальнеологические здравницы, десятки бань и саун всех видов и самой экзотической архитектуры, использующих местные термальные сильно минеральные воды. Маленькое государство живет за счет туристов и предлагает им незабываемый отдых.

Недалеко от столицы также есть несколько мест, которые стоит посетить, это церковь Сантуарио-де-Меритсель и самый большой средневековый мост в стране в местечке Ла-Маргинеда, рядом со столицей. В 5 км,. от столицы находится городок Энкампе, который интересен одним из немногих музеев Андорры - Национальным Автомобильным Музеем, в котором выставлены более ста самых редких автомобилей и множество старинных (начиная с 1898 г.) мотоциклов, велосипедов и прочих транспортных средств. В городе находится такие достопримечательности, как крупный спорткомплекс Энкамп Мультиапорта Сентр, церковь Эсглесия-Сан-Рома-де-лес-Бонс (XII в.), с Энкампе начинается большинство маршрутов к окрестным горнолыжным центрам, в том числе уникальная в своем роде канатная дорога "Фуникамп" протяженностью более 6 км.

Альтиметрия 9-го этапа Вуэльта Испании-2019

9 этап Вуэльты Испании-2019 - это королевский горный этап в Пиренеях по территории Андорры с финишем на самой высокой отметке Вуэльты Испании-2019 перед днем отдыха. На этом этапе можно проиграть Вуэльту Испанию-2019, но можно ли выиграть - вопрос остаётся открытым. Лимит времени на этапе составит 25%.

Со старта пелотон начнёт подниматься до вершины подъёма 1-й категории Коль д'Ордино (Coll d'Ordino, отм. 1985 м, перепад высот 445 м, протяжённость 8,9 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Хесус Эррада.

Далее 27 км спуска к подножию подъёма высшей категории Кольяда де ла Гальина (Collada de la Gallina, отм.1910 м, перепад высот 1010 м, протяжённость 12,2 км, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 18%). Первый гонщик на вершине получит 15 очков в зачёт горной майки. В последний раз на Вуэльте Испании в 2015 году, первым на вершине был Омар Фраиле.

После прохождения спуска и розыгрыша промежуточного спринта велогонщики начнут подъём 2 категории Альто де ла Комелья (Alto de la Comella, отм. 1350 м, перепад высот 360 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 15%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Мигель Лопес.

Покорив вершину подъёма 2 категории, после короткого спуска велогонщики окажутся у подножия подъёма с 4 км «стеррато», немощёной дороги, не включавшегося ранее в маршрут Вуэльты Испании.

Подъём 2 категории Колль д’Энголастерс (Coll d’Engolasters, отм. 1640 м, перепад высот 390 м, протяжённость 4,8 км, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 12%).

После 4 км передышки велогонщики начнут восхождение на заключительный подъём 9 этапа Вуэльты Испании-2019 - подъём 1 категории Корталс д’Энкамп (Cortals d'Encamp, отм. 2095 м, перепад высот 475 м, протяжённость 5,7 км, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 15%). Максимальные градиенты находятся в начале подъёма. Финиш этапа расположен на высоте 2 095 метров над уровнем моря - это наивысшая точка Вуэльты Испании-2019.

Корталс д’Энкамп (Cortals d'Encamp, паррокия (община) Энкам, Андорра) во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Впервые в 2015 году, тогда

Микель Ланда (Астана) отобрался в отрыв дня. Он несколько раз на протяжении этапа пытался уехать от своих попутчиков, это удалось ему на финальном подъёме дня Корталс д’Энкамп (Cortals d'Encamp) удержал преимущество до финиша. Финальный подъём стал решающим в борьбе фаворитов. Фабио Ару (Астана) атаковал сначала за 8 км до финиша, затем его добрали Хоаким Родригес и Даниэль Морено (Катюша). Вторую атаку Ару предпринял за 5,2 км до финиша, сбросил своих попутчиков из команды "Катюша", а затем стал добирать рассыпавшихся гонщиков из отрыва дня. В итоге Фабио Ару сумел финишировать на королевском горном этапе Вуэльты Испании-2015 вторым после своего товарища по команде Микеля Ланды и перехватил красную майку лидера общего зачёта у Тома Дюмулина (Giant-Alpecin). Дюмулин пытался минимизировать потери, выпадал и вновь добирал группу, но в итоге проиграл на финише победителю этапа около 3 минут. В общем зачёте Том Дюмулин спустился на третью строчку, уступая Фабио Ару полминуты. Группа лидеров вела свою борьбу, проверку горами Андорры не выдержал Крис Фрум (Sky), который упал в начале этапа, а затем пытался добрать группу красной майки, но проиграл на финише более 8 минут. Не смогли удержаться среди лидеров капитаны Movistar Наиро Кинтана (финишировал через 4 минуты 19 секунд) и Алехандро Вальверде (финишировал через 3 минуты 4 секунды). Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale) также не выдержал проверку на королевском горном этапе, проиграв на финише почти 6 минут."

Кортал д'Энкамп - горнолыжный курорт, он расположен в 6 км от столицы андоррского княжества – Андорра ла Велья, на уровне в 1238 метров над уровнем моря на пути в район Сольдеу. Энкамп - это небольшой город, центр княжества Энкамп, также недалеко расположена и другая зона - Пас-де-ла-Каса - Грау-Роч (Pas de la Casa - Grau Roig). Населенный пункт Энкамп образовался при слиянии пяти маленьких деревень.

Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч любителей катания на лыжах, сноубордах, санках и просто сторонников активного и разнообразного отдыха в любое время суток. Всего здесь насчитывается 107 трасс, их общая протяженность достигает 192 км. 18 трасс предназначены исключительно для новичков. 30 трасс созданы для людей, которые хорошо стоят на лыжах, 36 трасс - для регулярно катающихся, 23 трассы — для профессиональных горнолыжников. Кроме Фуникампа с огромными кабинами на 24 человека, работает еще 74 подъемника, как кресельных, так и бугельных.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 9 этап, Андорра-ла-Велла - Корталс д'Энкамп

В Энкампе имеется несколько уникальных музеев. Национальный музей автомобилестроения, на каждом из пяти этажей здания музея, находится огромное количество раритетных автомобилей, мотоциклов и, даже, велосипедов. Некоторые из представленных в музее экспонатов существуют в единственном экземпляре во всем мире.

Еще один познавательный музей Энкампа - Музей электричества. Он расположен в здании единственной ГЭС Андорры, которая снабжает электричеством все княжество. Помимо демонстрации экспозиции, здесь специально для туристов проводят опыты с электричеством. В Энкампе даже есть собственный этнографический музей, его называют "Дом Кристо" - это старый многоквартирный дом, в котором сохранена обстановка более чем вековой давности с точностью до мелочей. В качестве экспонатов - предметы обихода, мебель и одежда андоррцев XIX века.

Особую историческую и культурную ценность представляет старинная церковь Святой Евлалии и Музей сакрального искусства при ней. Экспозиция музея разделена на три части: ювелирные украшения, текстиль и ризы, литургические предметы.

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