Том Дюмулин не выйдет на старт 8 этапа Вуэльты Испании-2020

Том Дюмулин сошёл с Вуэльты Испании-2020 перед стартом 8 этапа

Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что Том Дюмулин не выйдет на старт 8-го этапа Вуэльты Испании-2020 из-за усталости и сосредоточится на подготовке к следующему сезону. После 7-го этапа 29-летний нидерландский велогонщик шёл 53-м в общем зачёте с отставанием 42:25 от лидера Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

Том Дюмулин: «Вместе с тренерами мы решили, что мне лучше сойти с гонки. На старте Вуэльты Испании-2020 я уже чувствовал себя уставшим, это ощущение никуда не делось. Нет смысла продолжать, потому что это может осложнить следующий сезон. Не хотелось покидать Вуэльту, но так лучше. С этим все согласны. Примож хорошо идёт в генеральной классификации. Надеюсь, команда сможет привезти домой победу».

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Жаль, что Том едет домой. Каждый день мы следили за его состоянием, он всё сильнее чувствовал себя уставшим. Несмотря на это он играл важную роль в команде, хорошо поработал. Хотя и короткое участие в Вуэльте, но оно должно положительно повлиять на сезон 2021 года. Сейчас мы столкнулись с ограниченными возможностями и берём на себя ответственность».