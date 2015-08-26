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Том Дюмулин не выйдет на старт 8 этапа Вуэльты Испании-2020

Том Дюмулин сошёл с Вуэльты Испании-2020 перед стартом 8 этапа

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что Том Дюмулин не выйдет на старт 8-го этапа Вуэльты Испании-2020 из-за усталости и сосредоточится на подготовке к следующему сезону. После 7-го этапа 29-летний нидерландский велогонщик шёл 53-м в общем зачёте с отставанием 42:25 от лидера Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

 

  Том Дюмулин: «Вместе с тренерами мы решили, что мне лучше сойти с гонки. На старте Вуэльты Испании-2020 я уже чувствовал себя уставшим, это ощущение никуда не делось. Нет смысла продолжать, потому что это может осложнить следующий сезон. Не хотелось покидать Вуэльту, но так лучше. С этим все согласны. Примож хорошо идёт в генеральной классификации. Надеюсь, команда сможет привезти домой победу».

 

  Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Жаль, что Том едет домой. Каждый день мы следили за его состоянием, он всё сильнее чувствовал себя уставшим. Несмотря на это он играл важную роль в команде, хорошо поработал. Хотя и короткое участие в Вуэльте, но оно должно положительно повлиять на сезон 2021 года. Сейчас мы столкнулись с ограниченными возможностями и берём на себя ответственность».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Сергей

    Серж

    Сегодня, 14:41 | Регистрация: 26.08.2015

    Только вчера Курдюков говорил, что Том перед Вуэльтой заявлял о хорошей форме, а её что-то не видать. Вот и подтверждение.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Серж
    Том Дюмулин не выйдет на старт ... (1)
    Серж-Фото

    Только вчера Курдюков говорил, что Том перед Вуэльтой заявлял о хорошей форме, а её что-то не видать. Вот и подтверждение.

  • Zhanzhak
    Открытое письмо Ассоциации про ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Я же написала, что двоякое чувство.
    И все же корона тоже своё сыграла. (Кто болел, тот поймёт).
    Ничего доказывать не хочу.
    Сколько людей столько и мнений.
    Это было мое.
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (11)
    BlAr-Фото
    Цитата: litxaa
    Уважаемые, может знает кто, почему телеканал, позиционирующий себя как "Дом велоспорта" показывает вместо одной из главных гонок сезона начальные стадии теннисного турнира, причем не самого высокого пошиба?
    Потому что он не только "дом велоспорта", но и "дом тенниса". А ещё потому, что редиски. Хорошо, что хоть с 17 покажут
  • SportSpirit
    Джей Маккарти сошёл с Вуэльты ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Хорошо, что без серьезных последствий. А причина падения известна?

    Я в ин.прессе нашла только: ехали-ехали потом раз - Маккарти посреди поля лежит) 

  • Shalam s Urala
    Открытое письмо Ассоциации про ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    даже вне каких-либо понятий собссно велоспорта и спорта вообще (то самое "матч состоится в любую погоду"), объявление маршрута гонки - публичная оферта. стартуешь - принимаешь условия. и если вдруг на исходе 3-ей недели тебе взгрустнулось, что этап для дождика и +13°С слишком длинный - тихо снимайся с гонки и не лезь со своими соплями к организатору

    надеюсь Веньи найдёт и показательно накажет каждую инициативную сахарную задницу.

    ну или здравствуй новый велоспорт радужных одуванов

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (11)
    litxaa-Фото

    Уважаемые, может знает кто, почему телеканал, позиционирующий себя как "Дом велоспорта" показывает вместо одной из главных гонок сезона начальные стадии теннисного турнира, причем не самого высокого пошиба?

  • SVS
    Открытое письмо Ассоциации про ... (14)
    SVS-Фото
    Да, давайте простим, ничего, что они свою работу отказались делать, а вот зарплату не отказались получать. Бедняжки.
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (11)
    rude_rider-Фото
    Что то даже не на кого ставить. Может мувистар что то сделают. Роглич колесник врятли атаковать будет.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    Спасибо за обширный обзор Логроньйо в превью этапа. ФИНИШная гора очень тяжёлая и по среднему градиенту, и по максималке. Да, протяженность меньше 10км., но нет никаких полок, где можно "встряхнуть ноги", как любит говорить СК; ниже 7% не будет, а вот стенки (и не одна) будут, так что это проверка вангую пройдет качественная, а учитывая, что это еще и финиш этапа должны рвать и рваться))
  • patar
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (15)
    patar-Фото

    А у Трека Москетти в лимит не въехал...

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