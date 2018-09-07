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Дэн Мартин не выйдет на старт 10 этапа Вуэльты Испании-2018

Дэн Мартин сходит с Вуэльты Испании-2018 по семейным обстоятельствам

 

 

  32-летний ирландский гонщик команды UAE Team Emirates Дэн Мартин не выйдет на старт 10 этапа Вуэльты Испании-2018. Он должен спешить домой, в Андорру, чтобы поддержать свою супругу, так как в ближайшие дни у них должны появиться на свет близнецы.  

 

 

Дэн Мартин не выйдет на старт 10 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Photo © Gomez

 

  Дэн Мартин: «После консультаций с командой и врачами в Андорре мы решили, что мне лучше поскорей вернуться домой в Андорру, чтобы поддержать мою жену, потому что в ближайшее время у нас должны появиться на свет девочки-близнецы.

 

  На этой Вуэльте Испании я приобрёл великолепный опыт работы в качестве помощника в молодой и сильной команде. Я смог предложить мою полную поддержку Фабио Ару. Хотя мне не удалось показать результат, которого ожидал, я наслаждался гонкой, потому что ехал в качестве дорожного капитана, самого старшего из всех.

 

  Но немного раньше, чем мы ожидали, мне пришлось отправиться домой, чтобы поддержать мою жену в этот невероятно радостный момент нашей жизни.

Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде за поддержку и понимание. Мне нелегко их покидать.

 

  Хочу также сказать спасибо руководству команды за поддержку, за то, что позволили мне принять участие в Вуэльте Испании, зная, что в любой момент меня могут вызвать домой».

 

Команда UAE Team Emirates желает всего самого лучшего Дэниэлю и его жене Джесс в этот важный период.

 

По материалам пресс-релиза команды UAE Team Emirates

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Теги к статье: Дэн Мартин Dan Martin UAE Team Emirates Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Shega
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (6)
    Shega-Фото
    Не ищите заговоров там, где их нет. Дети иногда появляются в отнюдь незапланированную дату)
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (56)
    Адриен-Фото

    Ну вот, ваш вывод - интерес болельщиков для гонщика - второстепенен, главное - его собственные цели, спонсоры и команда... Но ведь это же нонсенс! В ЛЮБОМ виде бизнеса производитель ПОДСТРАИВАЕТСЯ под потребителя. Иначе - банкротство, вылет в трубу. Вот вы посмотрите, как, допустим, в Формуле-1 БЬЮТСЯ за болельщика, за зрителя, за интерес, за популярность. Там нет проходных этапов, там гонщики не расслабляются. Возьмите английскую футбольную премьер-лигу, испанский чемпионат, NBI, NHL - каждый матч - битва. Никому и в голову не придет - мы готовимся к чемпионату мира, поэтому пару матчей проиграем... Я понимаю РАЗНУЮ специфику разных видов спорта, велоспорта в частности. Я совершенно не хочу никаких гонок до истощения или гладиаторских боев. Я понимаю, что велогонщик не может всегда выступать на пике возможностей. Но ведь согласитесь, проигрыш проигрышу - рознь. Можно выложиться и проиграть, а можно просто НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ... Но это же видно НЕВООРУЖЕННЫМ взглядом !..  Когда спортсмен , выходя на старт, имеет в виду - не ждите от меня многого, цель моего участия - подготовка к другому чемпионату - это ОБМАН в чистом виде, ХАЛТУРА. И в проигрыше остаемся мы, болельщики, которые так надеялись на настоящую БЕСКОМПРОМИССНУЮ спортивную борьбу. Но по вашему, оказывается, спортсменам на наши надежды - ... У них своя "война", зрители на ней - так, побочный эффект, можно внимания не обращать... Тем более, как я убеждаюсь, многие болельщики их в этом поддерживают,понимают и поощряют. А некоторые вообще считают, что болельщики - сами по себе, а профессиональный велоспорт - сам по себе, не задумываясь - ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ спонсоры вообще берут на себя груз финансирования спорта и что они с этого имеют ...

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Не знаю про обьязательство перед командой, но Дэн видимо не хочет пахать на Ару....зная заранее неутешительный итог или взаимоотношения не совсем добрые.? Просто так свалить с тура? Он же прекрасно знал и планировал тур, рождения детей. Что-то не так.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (56)
    EL-Fenomeno-Фото

    Саймон умудрился за этот сезон овладеть и розовой и красной майками лидерства 2-х ГТ...под Фрума косит)) Надолго ли..?..Алекс где-то и каким то чудом прокосячил однюсеньку секунду и желанная красная майка лидера Вуэльты (к уже 2-м победам на этапах) не стала его, как то жаль, чес.слово.

    Цитата: Серафим
    Хочется увидеть открытую разборку - клещей Скай не предвидится.

    Плюсанул за клеща biggrin

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (56)
    Адриен-Фото
    Ну вы даете ! А КТО ИМ ПЛАТИТ ?! И я, и вы , и все остальные ! Опосредованно, конечно ... И дело не в трансляции. Ведь все команды "сидят на шее" определенных спонсоров, которые их финансируют. А У СПОНСОРОВ ДЕНЕЖКИ ОТКУДА ? У тех же Эмиратов? Продажа нефти ! А кто конечный покупатель ? Обычные граждане. И зачем бизнесмены вообще занимаются содержанием профессионального спорта, велоспорта в частности? Благотворительности в чистом виде всего-то чуть-чуть. А в остальном - голимая ВЫГОДА. Если резко упадет интерес народа к тому же велоспорту, то и финансирование от спонсоров уменьшится так же, а значит - и зарплаты велогонщиков. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке... Я как то читал, что доходы Ред Булл, после того , как они начали масштабные вливания во всевозможные виды спорта, увеличились чуть ли не на 20%! Понимаете ? Так что в относительно высоких зарплатах велогонщиков - Сагана, Фрума, Порта, Нибали - есть и моя, и ваша малая доля, а если взять ВСЕХ велоболельщиков - то основная...
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (56)
    Earl57-Фото
    А еще можно просто любить того или иного гонщика, независимо от того, побеждает он или проигрывает, показывают его по телевизору или нет.
    Просто переживать за него, беспокоиться - как там у него дела.
    Например, Генрих Хауслер уже давно ничего не выигрывает. Прошлый год он почти совсем не выступал из-за травмы колена. С учетом его возраста продление контракта на 2018 год было под большим вопросом.
    Тем не менее в Бахрейне ему дали шанс и пролили контракт. И преданные болельщики Хауслера очень этому обрадовались и писали, что теперь будут болеть за Бахрейн-Мериду из-за того, что так хорошо поступили с Генрихом.
    А недавно Хауслера продлили еще на 2 года...
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (56)
    vitali-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Адриен
    Ведь профессиональный спорт по сути - это ТОВАР, ну или услуга. А мы - ПОТРЕБИТЕЛИ

    Потребители - это те кто ПЛАТЯТ за товар или услугу. Пока ВЫ ничего не платите спортсмену, он ВАМ ничего не должен. Тем более когда даже не подозревает о вашем существовании. Если даже условный гражданин Н. что-то платит за кабельное телевидение, то с него и может что-то спрашивать. Гонщики с трансляций ничего не имеют, поэтому им глубоко и задумчиво наплевать, доволен кто-то или нет.

     

    Думал, в гонке выходной, то и здесь будет тихо, а, оказывается, солдат спит - служба идет, некоторые воодушевленно общаются, отстаивая свои точки зрения по многим, я бы даже сказал не спортивным, а философским проблемам и определениям (те слова в комментах, которые из больших букв составлены, за исключением ЧМ, ВЫ и ВАМ).

    В чем-то отдельном, из ощей массы спорных вопросов, прав каждый из нас - это аксиома, и такова жизнь. А вот по поводу  нашего отношения к гонщикам, и отношения гонщиков к гонке, к зрителям и телезрителям, много чему ещё другому - тут можно беседовать часами, благо если есть на это время в отпуске, на выходном и т.п.

    Маловероятно, что гонщики нас-потребителей обманывают, халтурят, сдают, и при этом ещё, все  это нечестно. Важно понимать один нюанс - для абсолютно любого гонщика свет клином не сходится на какой-то конкретной гонке (иначе в случае проигрыша они-бы уходили из спорта, или впадали в депрессию, постоянно деградируя в результатах, но им нужно пробыть в спорте как можно дольше - их хлеб) - а это-лишь одна из многочисленных гонок в его ежегодном календаре, на которых он запланировал выступить,согласовав это с нанимателем, прогнозируя возможный (но никак не обязательный) результат, с которым (возможным) нас и знакомят через масс-медиа в течение сезона и перед гонкой. Иисходя из озвученой цели гонщика на гонку, а также нашего отношения к нему (и собака зарыта скорее всего в этом факторе), лично каждый из нас для себя и формирует СВОЙ "ожидаемый результат" на гонку от Кинтаны, Закарина, Сагана, Падуна, Мартина, Зейца, Вальверде и т.д. Причем достижение ожидаемого результата соотечественником для нас на эиоциональном уровне более значимо, чем достижение ожидаемого результата гонщиком из другой страны. Если в гонке соотечественники не едут, то невыполнение ожидаемого результата кем-то из гонщиков других стран нас мало взволнует, но если соотечественники едут, то их провал (из-за ожидаемого  нами результата) мы переживаем как СВОЮ ЛИЧНУЮ НЕУДАЧУ - эмоционально остро, тем более, что, почему-то именно в эти моменты, всегда находятся те, кто ткнут пальцем тебе и в тебя, при этом съязвив, а не пошутив. Но велосипедная гонка - это не домино, не карты, не нарды, не шахматы и шашки, не футбол, в нашем виде спорта намного более многочисленен список СЛУЧАЙНОСТЕЙ, очень сильно влияющих на конечный результат в гонке примерно равных по силе спортсменов. И, понимая все это, мы подходим к развязке конфликта наших эмоций, основанных на ожидаемом результате, с фатическим результатом гонщика(ов). Если гонщик травмируется (нога, рука, плечо, спина, голова), то хорошо если он будет ехать дальше в интересах команды, но он не сможет  показать свой результат, аналогично будет и при потере времени в результате технических неполадок, болезни или недомогании, при которых он все-равно едет в интересах команды. И когда по любым причинам упущено время (даже минуты 3-5), а прошло только 5 этапов из 21, зная силу своих соперников,  и дальнейший календарь гонок (жизнь ведь не закончилась на этой гонке) встает вопрос - а нужно-ли гонщику упираться рогом ещё 16 этапов, если можно поехать спокойно, и аккумулировать энергию на 1-2 этапа, поборовшись за победу на них. Самое интересное, что так поступают всегда, потому что НАНИМАТЕЛЬ гонщика не из космоса или параллельной реальности прилетел, а живой человек, который все это давно прошёл, много раз видел, и ситуацию понимает досконально. 

    Поэтому никто из гонщиков нас не обманывает, не сливает, и они всегда борются до самого финиша.

    Халтурить они не могут, иначе были-бы не профессионалами, а чем-то недовольными  диванными экспертами, типа нас, но именно они-то нас и радуют, просто не могут делать это каждый день, т.к. просто не знают наших высоких запросовclapping.

    P.S. Первый раз в жизни взял отпуск на время ГТ, никуда не поехал, ничего не делаю - все по "Обломов"у, пока супер, и ещё две недели

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (6)
    Earl57-Фото

    Дэн Мартин не стартует на 10-м этапе. Его жена должна со дня на день родить девочек-близняшек и для Мартина это оказалось важнее, чем делать зрелище для болельщиков.

  • GTX
    Тур Британии-2018. Этап 2 (5)
    GTX-Фото
    Фрум в 10 минутах, нормально :)
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Где-то я эту ямку уже видел ... спринт однозначно.Последние 15-20км мало того что стол ,еще и прямая.

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