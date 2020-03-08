Директор Вуэльты Испании: «Мой рецепт – не падать духом и надеяться»

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Хавьер Гильен о подготовке Вуэльты Испании-2020
Хавьер Гильен (Javier Guillen), директор Вуэльты Испании, утверждает, что работа по организации испанского Гранд-тура продолжается, несмотря на неопределённость ситуации.
Хавьер Гильен в интервью ABC.es 21 марта рассказал, что в данный момент вся его команда связывается друг с другом во время видеоконференций и через многочисленные приложения: «Никто, ни один организатор не хочет отмены его гонки, турнира или лиги. Отмена – последний шаг для спортивных менеджеров.
На сегодняшний день я верю, что Вуэльта Испании состоится как запланировано. Мы работаем как обычно. Мой рецепт – не сдаваться, продолжать надеяться и работать. Так я советую своей команде.
В Нидерландах (откуда должна в этом году стартовать Вуэльта Испании-2020) принимают те же меры безопасности, что и мы. Мы должны продолжать работать, больше нам ничего не остаётся.
Переделать календарь в огромном количестве видов спорта будет очень трудно. Конечно, это касается не только велоспорта. Мы говорим о всех видах. Мы не можем игнорировать, что на нас влияют телетрансляции. Телевидение не может показывать все виды спорта в одно время, в одни выходные. В этом сложность.
Конечно, надо быть реалистом. Вопрос касается не только велоспорта, но и других. Телевидение живёт за счёт зрителей, а мы за счёт рекламы. Не знаю, сможет ли телепрограмма вместить так много спортивных событий осенью.
Велоспорт – не такой вид спорта, где можно просто поменять стадион и быть готовым. Наш сценарий включает общественные дороги, мы мобилизуем силы правопорядка, мы зависим от погоды. Велоспорт летом и зимний подъём на вершины – это не одно и то же».
В интервью Ciclo21 директор Вуэльты Испании Хавьер Гильен сказал, что не согласен с предложением Маттео Трентина об объединении трёх Гранд-туров в один и с предложением Брайана Куксона о сокращении Гранд-туров до двух недель: «В мире идей нет ничего невозможного. Но есть реальность. Первое, что должен сказать, в трёхнедельных велогонках, как и в недельных гонках, как и в классиках, не может быть импровизации. Очень трудно совместить отменённые гонки с теми, которые проходят в изначально намеченные даты.
Что касается идеи большого Гранд-тура по Европе по неделе в каждой стране, для её реализации нужно много времени. Такое невозможно внедрить сейчас».
Хавьер Гильен также отметил, что сейчас не время говорить о вайлд-кард на Вуэльту Испании: «Мы не объявили, какие команды приглашены, потому что считаем, что сейчас для этого неподходящий момент. Было много отмен, надо соотноситься со всем календарём. До тех пор, пока не будем знать, что случится завтра, думаю, вопрос о вайлд-кард на Вуэльту не так важен».
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Sezar
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Нет, Ольга, во Франции мы видим конец начала. Ну может еще неделю и все пойдет вниз. Апогей в Италии был неделю назад, сейчвс все пошло на спад, причем ВОЗ, которая пудрила всем мозги о необходимости карантина, самоизоляции и т.п. из-за которых туризм, малый бизнес и смежные отрасли терпят такой удар, сейчас сама признается, что они неэффективны. Помните присказку про грипп, что если его лечить, то он пройдет за неделю. А если не лечить- то за 7 дней? Вот здесь с небольшими поправками то же самое. Вирус адаптируется к популяции, растворяется в ней, падает его поражающая сила. В Швеции сейчас ровно это и происходит, там народ запер группу риска по домам и живет практически обычной жизнью. И показатели не хуже чем в соседней Норвегии, притом что экономического кошмара пока удается избегать. Я недели наверно 2 назад примерно о целесообразности такого и писал. Здравомыслящие северные люди, думающие своей головой, не склонные к стадному мышлению и не паникующие при виде кадров из больницы в Бергамо (можно подумать в обычное время там можно увидеть позитифф). Так можно репортаж из морга провести с еще большим поражающим здравый смысл эффектом!
Насчет пожилой дамы- вообще-то она находится в группе риска и зря ее принудительно не изолировали. Можно ли назвать свободой свободу заражать других? Ну и те, кто с ней общались тоже хороши..
Ну и да, у нас завтра тоже вводят по сути те же меры. Обстановка нормальная, паники нет, группа риска которую неделю сидит под арестом по домам. Ждем шторма.. Это наша жизнь и мы сами за нее в ответе.
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Earl57
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Я живу в городе, закрытом на карантин. На днях правила карантина ужесточили. Выходить из дома можно только в близлежащий магазин и в аптеку. И на работу, если таковая имеется в городе, где разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и службам жизнеобеспечения. Гулять запрещено, за это наказание от штрафа до ареста. Закрыты все парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки. Полицейские имеют право остановить любого человека и спросить почему он вышел на улицу. И проконвоировать до магазина. Людям старше 65 лет выходить из дома запрещено совсем. Продукты и медикаменты им будут доставлять на дом. Кролик? Да, я кролик.
Пару дней назад у нас в стране от короновируса умерла 64-летняя женщина. Поселок, где она жила, не относился к карантинной зоне. За границу она никогда не ездила, поэтому считала себя в безопасности. И решила навестить родственников и знакомых в других городах и селах. Не кролик же, свободный взрослый человек. Во время поездки где-то подцепила короновирус. И кого-то заразила сама того не ведая. У нее был сахарный диабет, на этом фоне из-за короновируса двусторонняя пневмония и сепсис. Теперь усиленно ищут всех людей, с которыми она контактировала во время поездки.
Для Франции, где на данный момент 30 000 зараженных короновирусом, все только начинается. Это я вам точно скажу. В том числе и в экономике, как и в других странах, завязанных на туризме. Потому что именно туризм и взаимосвязанные с ним отрасли вроде гостиничного бизнеса обрушиваются самыми первыми. И Тур де Франс им не поможет...
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Ice
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Цитата: Earl57
Цитата: Sezar
Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.
Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков.
Давайте на год по домам засядем тогда? А кушать что будем? Жить за что? Группа риска хорошо известна, пускай берегут здоровье. И так мировая экономика миллиарды убытков понесла, нужно принимать решения, а не сидеть по норам, как кролики.
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SportSpirit
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Я плюсую вашему здравому смыслу. Есть адекватные риски, а есть придуманные.
Если всех закрыть по домам без хлеба и зрелищ, без возможности нормально тренироваться, последствия могут быть гораздо более печальными.
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Earl57
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Цитата: Sezar
Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.
Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков.
-
Sezar
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.
-
EL-Fenomeno
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
В НХЛ и НБА владельцы клубов и начальство лиг намеренно любым способом (способами) спасти сезон, даже если он закончится в августе. И кто его знает, может даже пожертвовав, т.е. сместив сезону будущий.
Ну это США и Канада, но тут Европа, стран больше, а соответственно людей и риск (!) усугубить ситуацию сами знаете с чем намного больший.
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paindoc
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Похоже АСО настроены провести Тур любыми способами.
Она не упомянула тот факт, что только команды со всем персоналом, ТВ и медиа, плюс маршалы и другой, облуживающий гонку персонал, это очень большая группа людей. Невозможно провести это мероприятие не подвергая их риску если, конечно, вся эта история с вирусом будет еще продолжаться. К тому же я не думаю, что гонщики из Испании, Италии и Франции поддержат этот вариант, когда в их странах сейчас просто творится хаос. У всех есть семьи и пожилые родители. Кроме того, тренировки проходят в стесненных условиях, мягко говоря.
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Shalam s Urala
Брайан Куксон предложил в 2020 ... (1)
чисто гипотетически - было-б интересно узнать, насколько 2недельные ГТ злее традиционных.
"встаньте, дети, шире в круг" (с)
кому-то ведь именно 3-й недели не хватает (не важно 1я она или последняя)
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