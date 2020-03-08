Директор Вуэльты Испании: «Мой рецепт – не падать духом и надеяться»

Sezar

Министр спорта Франции: «Тур д ... (9) Нет, Ольга, во Франции мы видим конец начала. Ну может еще неделю и все пойдет вниз. Апогей в Италии был неделю назад, сейчвс все пошло на спад, причем ВОЗ, которая пудрила всем мозги о необходимости карантина, самоизоляции и т.п. из-за которых туризм, малый бизнес и смежные отрасли терпят такой удар, сейчас сама признается, что они неэффективны. Помните присказку про грипп, что если его лечить, то он пройдет за неделю. А если не лечить- то за 7 дней? Вот здесь с небольшими поправками то же самое. Вирус адаптируется к популяции, растворяется в ней, падает его поражающая сила. В Швеции сейчас ровно это и происходит, там народ запер группу риска по домам и живет практически обычной жизнью. И показатели не хуже чем в соседней Норвегии, притом что экономического кошмара пока удается избегать. Я недели наверно 2 назад примерно о целесообразности такого и писал. Здравомыслящие северные люди, думающие своей головой, не склонные к стадному мышлению и не паникующие при виде кадров из больницы в Бергамо (можно подумать в обычное время там можно увидеть позитифф). Так можно репортаж из морга провести с еще большим поражающим здравый смысл эффектом! Насчет пожилой дамы- вообще-то она находится в группе риска и зря ее принудительно не изолировали. Можно ли назвать свободой свободу заражать других? Ну и те, кто с ней общались тоже хороши.. Ну и да, у нас завтра тоже вводят по сути те же меры. Обстановка нормальная, паники нет, группа риска которую неделю сидит под арестом по домам. Ждем шторма.. Это наша жизнь и мы сами за нее в ответе.

Sezar

Ремко Эвенепул ставит целью че ... (1) Интересно, Попович говорил, что Анди обладал таким же талантом впрыгивать в форму после 2 недель тренировок. Ценное качество для дубля.

Earl57

Министр спорта Франции: «Тур д ... (9) Я живу в городе, закрытом на карантин. На днях правила карантина ужесточили. Выходить из дома можно только в близлежащий магазин и в аптеку. И на работу, если таковая имеется в городе, где разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и службам жизнеобеспечения. Гулять запрещено, за это наказание от штрафа до ареста. Закрыты все парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки. Полицейские имеют право остановить любого человека и спросить почему он вышел на улицу. И проконвоировать до магазина. Людям старше 65 лет выходить из дома запрещено совсем. Продукты и медикаменты им будут доставлять на дом. Кролик? Да, я кролик.

Пару дней назад у нас в стране от короновируса умерла 64-летняя женщина. Поселок, где она жила, не относился к карантинной зоне. За границу она никогда не ездила, поэтому считала себя в безопасности. И решила навестить родственников и знакомых в других городах и селах. Не кролик же, свободный взрослый человек. Во время поездки где-то подцепила короновирус. И кого-то заразила сама того не ведая. У нее был сахарный диабет, на этом фоне из-за короновируса двусторонняя пневмония и сепсис. Теперь усиленно ищут всех людей, с которыми она контактировала во время поездки.

Для Франции, где на данный момент 30 000 зараженных короновирусом, все только начинается. Это я вам точно скажу. В том числе и в экономике, как и в других странах, завязанных на туризме. Потому что именно туризм и взаимосвязанные с ним отрасли вроде гостиничного бизнеса обрушиваются самыми первыми. И Тур де Франс им не поможет...

Ice

Министр спорта Франции: «Тур д ... (9) Цитата: Earl57 Цитата: Sezar Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.



Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков.

Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков. Давайте на год по домам засядем тогда? А кушать что будем? Жить за что? Группа риска хорошо известна, пускай берегут здоровье. И так мировая экономика миллиарды убытков понесла, нужно принимать решения, а не сидеть по норам, как кролики.

SportSpirit

Министр спорта Франции: «Тур д ... (9) Я плюсую вашему здравому смыслу. Есть адекватные риски, а есть придуманные.



Если всех закрыть по домам без хлеба и зрелищ, без возможности нормально тренироваться, последствия могут быть гораздо более печальными.

Earl57

Министр спорта Франции: «Тур д ... (9) Цитата: Sezar Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.

Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков.

Sezar

Министр спорта Франции: «Тур д ... (9) Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.

EL-Fenomeno

Министр спорта Франции: «Тур д ... (9) В НХЛ и НБА владельцы клубов и начальство лиг намеренно любым способом (способами) спасти сезон, даже если он закончится в августе. И кто его знает, может даже пожертвовав, т.е. сместив сезону будущий.

Ну это США и Канада, но тут Европа, стран больше, а соответственно людей и риск (!) усугубить ситуацию сами знаете с чем намного больший.

paindoc

Министр спорта Франции: «Тур д ... (9) Похоже АСО настроены провести Тур любыми способами. Она не упомянула тот факт, что только команды со всем персоналом, ТВ и медиа, плюс маршалы и другой, облуживающий гонку персонал, это очень большая группа людей. Невозможно провести это мероприятие не подвергая их риску если, конечно, вся эта история с вирусом будет еще продолжаться. К тому же я не думаю, что гонщики из Испании, Италии и Франции поддержат этот вариант, когда в их странах сейчас просто творится хаос. У всех есть семьи и пожилые родители. Кроме того, тренировки проходят в стесненных условиях, мягко говоря.

Shalam s Urala

Брайан Куксон предложил в 2020 ... (1) чисто гипотетически - было-б интересно узнать, насколько 2недельные ГТ злее традиционных. "встаньте, дети, шире в круг" (с) кому-то ведь именно 3-й недели не хватает (не важно 1я она или последняя)