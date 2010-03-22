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UCI опубликовал новый календарь гонок Мирового тура на 2020 год

Пересмотренный календарь велогонок Мирового тура на вторую часть сезона 2020 года

 

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал пересмотренный календарь велогонок Мирового тура (мужских и женских), которые были остановлены из-за пандемии коронавируса.

 

  После нескольких недель обсуждений и сбора сведений, включая данные от экспертов по здравоохранению разных стран, UCI посчитал, что обладает достаточной информацией, чтобы сообщить даты соревнований пересмотренного календаря мужских и женских велогонок Мирового тура (UCI WorldTour и UCI Women’s WorldTour). Даты велогонок были единогласно одобрены всеми участниками обсуждений.

 

  UCI, однако, отмечает, что в связи с постоянным изменением ситуации, возможно, потребуется скорректировать календарь с учётом развития пандемии.

 

 

  Первой велогонкой после перерыва станет классика Страде Бьянке, которая стартует 1 августа. Завершит сезон Вуэльта Испании 8 ноября.

 

  6 велогонок Мирового тура отменены отменены по запросу организаторов: E3 BinckBank Classic (Бельгия), Тур Романдии/Tour de Romandie (Швейцария), Тур Швейцарии/Tour de Suisse (Швейцария), Вуэльта Каталонии/Volta Ciclista a Catalunya (Испания), Тур Страны Басков/Itzulia Basque Country (Испания) и Классика Сан-Себастьяна/ Donostia San Sebastian Klasikoa (Испания).

 

В пересмотренный календарь войдут 25 велогонок, среди которых 17 классик, включая 5 Монументов велоспорта (Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Льеж-Бастонь-Льеж, Ломбардия), а также 8 многодневных гонок, включая три Гранд-тура.

 

Даты проведения велогонок EuroEyes Cyclassics Hamburg (Германия) и Eschborn-Frankfurt (Германия) ещё не подтверждены.

 

 

UCI опубликовал новый календарь гонок Мирового тура на 2020 год

 

 

Календарь мужских велогонок Мирового тура на вторую часть 2020 года:

 

 

-1 августа : Strade Bianche (Italy)

 

-5-9 августа: Tour de Pologne (Poland)

 

-8 августа: Milano-Sanremo (Italy)

 

-12-16 августа: Critérium du Dauphiné (France)

 

-16 августа: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

 

-25 августа: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

 

-29 августа -20 сентября : Tour de France (France)

 

-7-14 сентября: Tirreno-Adriatico (Italy)

 

-11 сентября: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

 

-13 сентября: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

 

-29 сентября -3 октября: BinckBank Tour

 

-30 сентября: La Flèche Wallonne (Belgium)

 

-3-25 октября: Giro d'Italia (Italy)

 

-4 октября: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

 

-10 октября: Amstel Gold Race (the Netherlands)

 

-11 октября: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

 

-14 октября: A Travers la Flandre (Belgium)

 

-15-20 октября: Gree - Tour of Guangxi (China)

 

-18 октября: Tour des Flandres (Belgium)

 

-20 октября - 8 ноября: Vuelta Ciclista a España (Spain)

 

-21 октября: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

 

-25 октября: Paris-Roubaix (France)

 

-31 октября: Il Lombardia (Italy)

 

 

 

Календарь женских велогонок Мирового тура на вторую часть 2020 года:

 

UCI опубликовал новый календарь гонок Мирового тура на 2020 год

 

 

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Теги к статье: UCI велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 17:33 | Регистрация: 18.09.2014

    Ах, хорошо бы!...

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  2. Имя: Paolo

    bettini11

    Вчера, 17:35 | Регистрация: 22.03.2010

    Супер календарь! Здесь один раз выйти на пик формы, и, можно все монументы с супер-многодневками взять!:) Джиро и Вуэльта пересекаются. Много новых и неожиданных имен увидем на вершине генерале. Каждому многодвневщику нужно грамотно подойти к выбору ГрандТура, ибо, второй попытки в сезоне, в виде Вуэльты, не будет

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 17:52 | Регистрация: 17.05.2015

    Думаю, что массовые спортивные мероприятия будут разрешены ТОЛЬКО после изобретения и внедрения ДЕЙСТВЕННЫХ препаратов от коронавируса. Сам по себе он вряд ли "самоликвидируется" - несмотря на карантины, изоляции и самоизоляции... Ну или просто начать снова жить НОРМАЛЬНО - несмотря на гриппы, гепатиты, туберкулёзы - как жили всегда ...

  4. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Вчера, 18:46 | Регистрация: 28.06.2017

    Однодневки идут с такой плотностью, что практически переходят многодневку)

  5. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 15.04.2010

    Практически и оддохнуть негде. А как смотреть всё это, будут накладки. Придется все дни сидеть дома.

  6. Имя: Евгений

    Nesh

    Вчера, 19:08 | Регистрация: 4.07.2017

    Можно было б и с июля начать.

  7. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 19:14 | Регистрация: 3.07.2011

    Ну если Макрона угомонят, чтобы не звонил всем с просьбами не проводить никаких соревнований, то все должно срастись. 

  8. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 19:28 | Регистрация: 10.06.2017

    Все классики потренируются на Туре и коллективно забьют на Джиро :)

  9. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 20:38 | Регистрация: 27.05.2017

    Так Европу вроде как перенесли на 21? Или это не та европа?

  10. Rokka

    Вчера, 20:45 | Регистрация: 23.01.2016

    Похоже пора покупать второй телевизор))

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • jerzyk
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    jerzyk-Фото
    Помню у Тинькова были идеи по этому поводу. Футбол на себя зарабатывает? Значит нужно менять(ломать) систему!
  • jerzyk
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    jerzyk-Фото
    Прям взяли и обкакали ф-цию велоспорта Польши...Нехорошо. Пишите о своей федерации, мы здесь без вас разберемся! По поводу спонсора. Г-н Милк хотел из своего офиса руководить...даже при помощи министра спорта ему это не удалось. А тренер неравнодушный к своим совершеннолетним воспитанницам сидит. Смотри в зеркало и не гадь на других.
  • Rokka
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Rokka-Фото
    Похоже пора покупать второй телевизор))
  • uran
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    uran-Фото
    Так Европу вроде как перенесли на 21? Или это не та европа?
  • Колёсник
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Колёсник-Фото
    Все классики потренируются на Туре и коллективно забьют на Джиро :)
  • sashaney
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    sashaney-Фото
    Велоспорт ДОЛЖЕН начать зарабатывать САМ.
    Тут вряд ли кто то будет спорить. Реалии же показывают то, что не одна команда не смогла этого добиться. Я не приму аргумент того, что вело команда поднимает в стоимости химическин концерн.
    Тут то и загвоздка. Понимаю, что ты имел ввиду велоспорт вообще, а не команду.
    Но, весь велоспорт смог пока что родить только одну идею: попилить деньги единственного сумевшего выстроить ответсвенную денежную систему - АСО, то бишь.
    1) Сам АСО, конечно, этому не рад и добровольно на это не пойдёт 2) маловато идей для всего сообщества. Больше похоже на "всё взять и поделить" (с) Это не работает.
  • Sezar
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Sezar-Фото

    Ну если Макрона угомонят, чтобы не звонил всем с просьбами не проводить никаких соревнований, то все должно срастись. 

  • Nesh
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Nesh-Фото

    Можно было б и с июля начать.

  • Николай Н.
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Практически и оддохнуть негде. А как смотреть всё это, будут накладки. Придется все дни сидеть дома.

  • AlGalgalim
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    AlGalgalim-Фото
    Однодневки идут с такой плотностью, что практически переходят многодневку)

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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