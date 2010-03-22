UCI опубликовал новый календарь гонок Мирового тура на 2020 год

Пересмотренный календарь велогонок Мирового тура на вторую часть сезона 2020 года

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал пересмотренный календарь велогонок Мирового тура (мужских и женских), которые были остановлены из-за пандемии коронавируса.

После нескольких недель обсуждений и сбора сведений, включая данные от экспертов по здравоохранению разных стран, UCI посчитал, что обладает достаточной информацией, чтобы сообщить даты соревнований пересмотренного календаря мужских и женских велогонок Мирового тура (UCI WorldTour и UCI Women’s WorldTour). Даты велогонок были единогласно одобрены всеми участниками обсуждений.

UCI, однако, отмечает, что в связи с постоянным изменением ситуации, возможно, потребуется скорректировать календарь с учётом развития пандемии.

Первой велогонкой после перерыва станет классика Страде Бьянке, которая стартует 1 августа. Завершит сезон Вуэльта Испании 8 ноября.

6 велогонок Мирового тура отменены отменены по запросу организаторов: E3 BinckBank Classic (Бельгия), Тур Романдии/Tour de Romandie (Швейцария), Тур Швейцарии/Tour de Suisse (Швейцария), Вуэльта Каталонии/Volta Ciclista a Catalunya (Испания), Тур Страны Басков/Itzulia Basque Country (Испания) и Классика Сан-Себастьяна/ Donostia San Sebastian Klasikoa (Испания).

В пересмотренный календарь войдут 25 велогонок, среди которых 17 классик, включая 5 Монументов велоспорта (Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Льеж-Бастонь-Льеж, Ломбардия), а также 8 многодневных гонок, включая три Гранд-тура.

Даты проведения велогонок EuroEyes Cyclassics Hamburg (Германия) и Eschborn-Frankfurt (Германия) ещё не подтверждены.

Календарь мужских велогонок Мирового тура на вторую часть 2020 года:

-1 августа : Strade Bianche (Italy)

-5-9 августа: Tour de Pologne (Poland)

-8 августа: Milano-Sanremo (Italy)

-12-16 августа: Critérium du Dauphiné (France)

-16 августа: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

-25 августа: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

-29 августа -20 сентября : Tour de France (France)

-7-14 сентября: Tirreno-Adriatico (Italy)

-11 сентября: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

-13 сентября: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

-29 сентября -3 октября: BinckBank Tour

-30 сентября: La Flèche Wallonne (Belgium)

-3-25 октября: Giro d'Italia (Italy)

-4 октября: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

-10 октября: Amstel Gold Race (the Netherlands)

-11 октября: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

-14 октября: A Travers la Flandre (Belgium)

-15-20 октября: Gree - Tour of Guangxi (China)

-18 октября: Tour des Flandres (Belgium)

-20 октября - 8 ноября: Vuelta Ciclista a España (Spain)

-21 октября: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

-25 октября: Paris-Roubaix (France)

-31 октября: Il Lombardia (Italy)

Календарь женских велогонок Мирового тура на вторую часть 2020 года: