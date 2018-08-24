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Вуэльта Испании-2018. Цитаты перед стартом

  Цитаты перед стартом Вуэльты Испании-2018

 

 

 

 

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

 

 

  25 августа стартует 73-й выпуск Вуэльты Испании. По традиции, перед стартом Гран-тура состоялась пресс-конференция капитанов команд, претендентов в борьбе за генеральную классификацию и победы на этапах.

 

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

 

 

  Трёхкратный чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) возвращается на Вуэльту Испании в преддверии чемпионата мира, где собирается бороться за четвёртый титул. В последний раз словацкий гонщик стартовал на испанском Гран-туре в 2015, в тот год он не доехал Вуэльту до конца, но завоевал на чемпионате мира свой первый титул. Именно на Вуэльте Испании Петер Саган в 2011 году впервые в карьере выиграл три этапа Гран-тура: «Очень важно проехать Вуэльту Испании, горные этапы станут очень хорошей тренировкой. Это лучше, чем тренироваться в одиночку дома.

  Впервые проехал Вуэльту Испании во второй год в профессионалах. Я даже выиграл этап в Мадриде. Та Вуэльта сложилась у меня отлично. Я всегда рад выступать в Испании.

  Но сейчас всё ещё ощущаю последствия падения на Тур де Франс. Поэтому приехал сюда со своим соньёром и физиотерапевтом. Я продолжаю лечиться и ещё не восстановился на 100%, но, думаю, с каждым днём гонки буду чувствовать себя всё лучше и надеюсь выиграть этап».

 

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

 

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Те ребята, которые проехали Джиро д’Италия, но не были на Тур де Франс, также участвовали в Туре Польши. Поэтому я знаю, в какой они форме. Но на Вуэльте Испании-2018 будут и другие, кто проехал Тур де Франс, будет интересно посмотреть, как у них пойдёт гонка. Всё зависит от того, как они чувствуют себя после финиша Тура.

 

  Маршрут этой Вуэльты Испании я мысленно делю на две части – юг и север. Первые этапы должны быть довольно жаркими, а я не фанат такой погоды. Предпочитаю север Испании, Андорру, где живу. Если не считать жару, думаю, Вуэльта Испании будет великолепной, красивой  горной гонкой. С ней у меня связаны хорошие воспоминания, в 2016 я выиграл здесь этап. Также на Вуэльте Испании я впервые в карьере финишировал в топ-10 общего зачёта Гран-тура.

 

  После Джиро д’Италия-2018 я был совершенно без сил, мне понадобилось много времени для восстановления. И подготовка к Вуэльте Испании получилась другой. Но я не чувствую разницы в подходе к гонкам после Джиро. С самого начала я всегда стартовал в гонках, чтобы бороться за победу.

 

  Во время Тур де Франс я пошутил в разговоре с Адамом, что ему вместо Тура надо было ехать в Испанию. И в итоге было объявлено, что он меняет программу гонок. Мне хочется выступить с ним. Надеюсь, эта гонка станет первой, где мы сможем вместе проехать на очень высоком уровне. Всегда на нас словно действовало проклятие – если мы выступали вместе, то одного из нас преследовали неудачи. Последней гонкой, где мы оба хорошо выступили, был Тур де л’Авенир в 2013 году.  Но это было давно. Надеемся, что теперь удача повернётся лицом».

 

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

 

  Мигель Лопес (Astana): «Раньше я ещё не ездил два Гран-тура в один сезон. Посмотрим, как отреагирует тело. Я подхожу к Вуэльте Испании-2018 спокойно и серьёзно. Нам надо пройти первую неделю. Надеюсь, горные этапы всех расставят по местам. Маршрут похож на тот, что был в прошлом году, с большим количеством горных финишей. Будет супертяжело. Но это мотивирует меня перед стартом.

 

  Мне бы не хотелось отмечать конкретных соперников. Я буду следить за всеми, потому что это последний Гран-тур года, где все пойдут на максимуме.

С каждым сезоном чувствую, что становлюсь всё более зрелым. Я многому научился за прошлые годы, стал более стабильным. Сейчас у меня нет тех проблем, как раньше, в те годы, когда я много падал».

 

 

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Наиро – лидер команды. Я поеду так, как всегда, - буду помогать, постараюсь обострять ситуацию, хочу выйти в хорошей форме к чемпионату мира».

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Я готов взять на себя капитанские полномочия, как делал всегда. После Тур де Франс я восстанавливался дома. Хотя на французский Гран-тур я приехал в хорошей форме, гонка пошла не так, как ожидали. Сейчас моя форма такая же, как перед стартом Тура. Надеемся, нам повезёт здесь больше, и до финала всё будет идти хорошо. Полный газ от старта до финиша, или провалимся или выиграем. Я здесь, чтобы бороться за победу».

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

 

  Михал Квятковский (Sky): «Никогда не выступал в двух Гран-турах подряд. Но я готов к новому вызову. Тур Польши после Тур де Франс прошёл у меня отлично. Обычно в это время я всегда отдыхал, но в этом году второй раз в карьере решил стартовать на Вуэльте Испании, этой великой гонке. Считаю, что в этом году она является лучшей подготовкой к чемпионату мира. Кроме того, Вуэльта даёт отличную возможность развиваться в качестве генеральщика. Несколько этапов мне идеально подходят. Самый главный вопрос – будет ли у меня нога идти как на Тур де Франс и на Туре Польши. У нас сильная команда. Мы будем бороться за общий зачёт, но также ставим задачей борьбу за этапы. Я не ожидаю выиграть Вуэльту Испании в этом году. Знаю, насколько это сложно, поэтому не вижу себя в качестве претендента. Здесь много других ребят, которые нацелены на генеральную классификацию. Но я готов проверить, что принесёт Вуэльта Испании».

 

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

 

  Давид де ла Крус (Sky): «Вуэльта Испании – цель моего сезона. Я думал об этой гонке с прошлого года, когда упал на спуске с Эль Кордаль и сошёл с 20 этапа.

  Я очень рад, что стартую. Как я всегда говорил, когда команда даёт тебе возможность ехать гонку в качестве лидера, когда есть свобода действий, то работаешь по-другому, проявляешь себя на 120%».

 

 

  Ригоберто Уран (EF Education First-Drapac): «У нас сильный состав на Вуэльту Испании. Со мной будут сильные горняки, ребята, которые помогут на равнине и закроют от ветра. Я очень доволен составом команды на Вуэльту. Верю, что мы сможем показать нечто особенное».

 

 

  Фабио Ару (UAE Team Emirates): «Надеюсь на хороший результат. Я проехал Тур Валлонии, Тур Польши, всегда был впереди на этих гонках. Я провёл хорошую работу. Хотя, конечно, уровень соперников на  Вуэльте Испании будет высоким. Я спокоен. Это очень важная гонка, но не последнее крупное соревнование сезона».

  На вопрос о том, какой гонщик может стать неожиданным победителем Вуэльты Испании, Фабио Ару ответил: «Михал Квятковский, учитывая, как он был силён в Польше. Он может бороться за классификацию».

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Student
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 7 (9)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Цитата: Бакеша
    Соса на Вуэльта Бургоса зажигал, и здесь никому не оставляет шанса

    ХЗ, конечно, этап не видел, но в ГК он пока не очень, так что про шансы, кому их он не оставляет, я бы промолчал))


    Цитата: Student
    Цитата: rude_rider
    Хорош Соса
    наверное на карандаше уже у скай и ко
    На его месте (Сосы) я бы туда не совался, там уже есть один молодой и очень перспективный, вдвоём им там делать нечего. Трек?

    Колумбийцы такие товарищи... не надежные. Ну и что этот Соса, пока по меркам Берналя, так хороший грегари для него же)). А вот может лет через пять тот же Соса будет "верететь" того же Берналя)) Колумбия....
    И я про то, может с точки зрения Скай: лучше сразу и обоих, но с точки зрения построения команды под конкретные цели не к чему хорошему это не приведёт...
  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Горная к ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: Student
    Цитата: Camel
    Великолепный анализ Глеба Терентьева!
    Спасибо!
    А как по мне очень даже предвзятый, как впрочем и претенденты на ГК. Нет не одного из гонщиков Мувистара, или того же Скай. Почему то про БМС забыли, зато двое из Астаны)
    Может потому что эти двое брали эту майку суммарно три раза?
    Может да, а может и нет) но обзор не полный.... Многих не хватает.
  • Student
    Ричи Порт подписал контракт с ... (14)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Ну давайте теперь бодаться кто главный был из команд при объеденение: Леопард или Радиошак)) Это уже- придирки. По факту могу сказать на данный момент команда Трек такое же УГ как и Катюша-Альпицин (в целом как команда)
    А вот здесь бы поспорил, с точки зрения ГК ГТ может быть, но с точки зрения классик волне себе боеспособный коллектив... Кстати, куда делся колумбийский помощник Контадора с Трека. Забыл фамилию. Вроде гремел год, два назад....
  • marketbk
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (7)
    marketbk-Фото
    Сука, как летит время(((
  • Rokka
    Ричи Порт: «Не чувствую себя ф ... (2)
    Rokka-Фото
    А по мне так Ричи заранее говорит "Нене ребят, на меня не рассчитывайте как всегда". Зачем с таким настроем вообще ехать гонку? Ару я помню ездил больным прошлые годы, Пино до последнего терпел на Джиро. А тут просто человек на которого команда ставит второй год подряд в очередной раз заранее пытается слиться. Неужели мотивация уже переехала в Трек!?
  • motte
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (7)
    motte-Фото
    Точно! Его имя гремело тогда и фото его весело у нас на велобазе..Вот вот !
  • marketbk
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (7)
    marketbk-Фото

    Цитата: motte
    Тур, путевка в жизнь,еще более 40 лет назад у нас на сборах говорили, что есть такой тур.

    Сухорученко брал этот Тур 40 лет назад. Жаль тогда в профиках не мог он погонять. Думаю Ино понервничал бы))

  • motte
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (7)
    motte-Фото

    Ребята, спасибо!

    Тур, путевка в жизнь,еще более 40 лет назад у нас на сборах говорили, что есть такой тур.

    Было бы не плохо его на форум вынести в части маршрута.

    Удачи!

  • Astanaforever
    Ричи Порт: «Не чувствую себя ф ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Порт страхуется....а годы уходят.
  • marketbk
    Ричи Порт подписал контракт с ... (14)
    marketbk-Фото
    Ну давайте теперь бодаться кто главный был из команд при объеденение: Леопард или Радиошак)) Это уже- придирки. По факту могу сказать на данный момент команда Трек такое же УГ как и Катюша-Альпицин (в целом как команда)

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3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
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