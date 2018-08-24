Вуэльта Испании-2018. Цитаты перед стартом

Цитаты перед стартом Вуэльты Испании-2018

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

25 августа стартует 73-й выпуск Вуэльты Испании. По традиции, перед стартом Гран-тура состоялась пресс-конференция капитанов команд, претендентов в борьбе за генеральную классификацию и победы на этапах.

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

Трёхкратный чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) возвращается на Вуэльту Испании в преддверии чемпионата мира, где собирается бороться за четвёртый титул. В последний раз словацкий гонщик стартовал на испанском Гран-туре в 2015, в тот год он не доехал Вуэльту до конца, но завоевал на чемпионате мира свой первый титул. Именно на Вуэльте Испании Петер Саган в 2011 году впервые в карьере выиграл три этапа Гран-тура: «Очень важно проехать Вуэльту Испании, горные этапы станут очень хорошей тренировкой. Это лучше, чем тренироваться в одиночку дома.

Впервые проехал Вуэльту Испании во второй год в профессионалах. Я даже выиграл этап в Мадриде. Та Вуэльта сложилась у меня отлично. Я всегда рад выступать в Испании.

Но сейчас всё ещё ощущаю последствия падения на Тур де Франс. Поэтому приехал сюда со своим соньёром и физиотерапевтом. Я продолжаю лечиться и ещё не восстановился на 100%, но, думаю, с каждым днём гонки буду чувствовать себя всё лучше и надеюсь выиграть этап».

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Те ребята, которые проехали Джиро д’Италия, но не были на Тур де Франс, также участвовали в Туре Польши. Поэтому я знаю, в какой они форме. Но на Вуэльте Испании-2018 будут и другие, кто проехал Тур де Франс, будет интересно посмотреть, как у них пойдёт гонка. Всё зависит от того, как они чувствуют себя после финиша Тура.

Маршрут этой Вуэльты Испании я мысленно делю на две части – юг и север. Первые этапы должны быть довольно жаркими, а я не фанат такой погоды. Предпочитаю север Испании, Андорру, где живу. Если не считать жару, думаю, Вуэльта Испании будет великолепной, красивой горной гонкой. С ней у меня связаны хорошие воспоминания, в 2016 я выиграл здесь этап. Также на Вуэльте Испании я впервые в карьере финишировал в топ-10 общего зачёта Гран-тура.

После Джиро д’Италия-2018 я был совершенно без сил, мне понадобилось много времени для восстановления. И подготовка к Вуэльте Испании получилась другой. Но я не чувствую разницы в подходе к гонкам после Джиро. С самого начала я всегда стартовал в гонках, чтобы бороться за победу.

Во время Тур де Франс я пошутил в разговоре с Адамом, что ему вместо Тура надо было ехать в Испанию. И в итоге было объявлено, что он меняет программу гонок. Мне хочется выступить с ним. Надеюсь, эта гонка станет первой, где мы сможем вместе проехать на очень высоком уровне. Всегда на нас словно действовало проклятие – если мы выступали вместе, то одного из нас преследовали неудачи. Последней гонкой, где мы оба хорошо выступили, был Тур де л’Авенир в 2013 году. Но это было давно. Надеемся, что теперь удача повернётся лицом».

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

Мигель Лопес (Astana): «Раньше я ещё не ездил два Гран-тура в один сезон. Посмотрим, как отреагирует тело. Я подхожу к Вуэльте Испании-2018 спокойно и серьёзно. Нам надо пройти первую неделю. Надеюсь, горные этапы всех расставят по местам. Маршрут похож на тот, что был в прошлом году, с большим количеством горных финишей. Будет супертяжело. Но это мотивирует меня перед стартом.

Мне бы не хотелось отмечать конкретных соперников. Я буду следить за всеми, потому что это последний Гран-тур года, где все пойдут на максимуме.

С каждым сезоном чувствую, что становлюсь всё более зрелым. Я многому научился за прошлые годы, стал более стабильным. Сейчас у меня нет тех проблем, как раньше, в те годы, когда я много падал».

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

Алехандро Вальверде (Movistar): «Наиро – лидер команды. Я поеду так, как всегда, - буду помогать, постараюсь обострять ситуацию, хочу выйти в хорошей форме к чемпионату мира».

Наиро Кинтана (Movistar): «Я готов взять на себя капитанские полномочия, как делал всегда. После Тур де Франс я восстанавливался дома. Хотя на французский Гран-тур я приехал в хорошей форме, гонка пошла не так, как ожидали. Сейчас моя форма такая же, как перед стартом Тура. Надеемся, нам повезёт здесь больше, и до финала всё будет идти хорошо. Полный газ от старта до финиша, или провалимся или выиграем. Я здесь, чтобы бороться за победу».

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

Михал Квятковский (Sky): «Никогда не выступал в двух Гран-турах подряд. Но я готов к новому вызову. Тур Польши после Тур де Франс прошёл у меня отлично. Обычно в это время я всегда отдыхал, но в этом году второй раз в карьере решил стартовать на Вуэльте Испании, этой великой гонке. Считаю, что в этом году она является лучшей подготовкой к чемпионату мира. Кроме того, Вуэльта даёт отличную возможность развиваться в качестве генеральщика. Несколько этапов мне идеально подходят. Самый главный вопрос – будет ли у меня нога идти как на Тур де Франс и на Туре Польши. У нас сильная команда. Мы будем бороться за общий зачёт, но также ставим задачей борьбу за этапы. Я не ожидаю выиграть Вуэльту Испании в этом году. Знаю, насколько это сложно, поэтому не вижу себя в качестве претендента. Здесь много других ребят, которые нацелены на генеральную классификацию. Но я готов проверить, что принесёт Вуэльта Испании».

© Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

Давид де ла Крус (Sky): «Вуэльта Испании – цель моего сезона. Я думал об этой гонке с прошлого года, когда упал на спуске с Эль Кордаль и сошёл с 20 этапа.

Я очень рад, что стартую. Как я всегда говорил, когда команда даёт тебе возможность ехать гонку в качестве лидера, когда есть свобода действий, то работаешь по-другому, проявляешь себя на 120%».

Ригоберто Уран (EF Education First-Drapac): «У нас сильный состав на Вуэльту Испании. Со мной будут сильные горняки, ребята, которые помогут на равнине и закроют от ветра. Я очень доволен составом команды на Вуэльту. Верю, что мы сможем показать нечто особенное».

Фабио Ару (UAE Team Emirates): «Надеюсь на хороший результат. Я проехал Тур Валлонии, Тур Польши, всегда был впереди на этих гонках. Я провёл хорошую работу. Хотя, конечно, уровень соперников на Вуэльте Испании будет высоким. Я спокоен. Это очень важная гонка, но не последнее крупное соревнование сезона».

На вопрос о том, какой гонщик может стать неожиданным победителем Вуэльты Испании, Фабио Ару ответил: «Михал Квятковский, учитывая, как он был силён в Польше. Он может бороться за классификацию».