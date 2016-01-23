Ричи Порт: «Не чувствую себя фаворитом перед стартом Вуэльты Испании-2018»

Ричи Порт не считает себя фаворитом в борьбе за общий зачёт Вуэльты Испании-2018

Капитан команды BMC Ричи Порт пропустил презентацию команд из-за гастроэнтерита, но настаивает, что выйдет на старт испанского Гран-тура 25 августа. По совету врача команды австралийский гонщик воспользовался оставшимся до старта Вэульты Испании-2018 временем, чтобы отдохнуть. С журналистами Ричи Порт поговорил за день до старта, перед тем, как выехать на облегчённую тренировку.

Photo © @ChrisAuldPhoto/ BMC Racing Team

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Ричи Порт: «Меня называют среди фаворитов Вуэльты, но сам я себя таковым не чувствую. Моя форма совершенно не та, что была перед стартом Тур де Франс. Никому бы не понравилось пропускать презентацию команд и пресс-конференцию, но у меня выдался тяжёлый день – пришлось сократить тренировку, а затем я спал большую часть дня. Я был не в состоянии присутствовать на всех мероприятиях.

После Тур де Франс какое-то время я провёл без велосипеда. Сход с Тура принёс огромное разочарование, что сильно повлияло на моё настроение. Подготовка к Вуэльте Испании была не идеальной.

Было приятно провести время дома с новорожденным сыном. Это помогло справиться с разочарованием. Но меня расстраивало, что не мог выезжать на велосипеде, хотя погода в Монако стояла фантастическая.

Несмотря на это, я смогу стартовать на Вуэльте Испании, гонка должна быть великолепной. Поеду её день за днём, увидим, что получится в итоге. Если я смогу побороться за этап на финальной неделе, если пойдёт нога, то я буду очень счастлив. Главная цель участия в Вуэльте Испании-2018 – подготовка к чемпионату мира».