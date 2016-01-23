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Ричи Порт: «Не чувствую себя фаворитом перед стартом Вуэльты Испании-2018»

Ричи Порт не считает себя фаворитом в борьбе за общий зачёт Вуэльты Испании-2018

 

 

  Капитан команды BMC Ричи Порт пропустил  презентацию команд из-за гастроэнтерита, но настаивает, что выйдет на старт испанского Гран-тура 25 августа. По совету врача команды австралийский гонщик воспользовался оставшимся до старта Вэульты Испании-2018 временем, чтобы отдохнуть. С журналистами Ричи Порт поговорил за день до старта, перед тем, как выехать на облегчённую тренировку.

 

Ричи Порт: «Не чувствую себя фаворитом перед стартом Вуэльты Испании-2018»

 

Photo © @ChrisAuldPhoto/ BMC Racing Team

 

 

  Ричи Порт: «Меня называют среди фаворитов Вуэльты, но сам я себя таковым не чувствую. Моя форма совершенно не та, что была перед стартом Тур де Франс. Никому бы не понравилось пропускать презентацию команд и пресс-конференцию, но у меня выдался тяжёлый день –  пришлось сократить тренировку, а затем я спал большую часть дня. Я был не в состоянии присутствовать на всех мероприятиях.

 

  После Тур де Франс какое-то время я провёл без велосипеда. Сход с Тура принёс огромное разочарование, что сильно повлияло на моё настроение. Подготовка к Вуэльте Испании была не идеальной.

 

  Было приятно провести время дома с новорожденным сыном. Это помогло справиться с разочарованием. Но меня расстраивало, что не мог выезжать на велосипеде, хотя погода в Монако стояла фантастическая.

 

  Несмотря на это, я смогу стартовать на Вуэльте Испании, гонка должна быть великолепной. Поеду её день за днём, увидим, что получится в итоге. Если я смогу побороться за этап на финальной неделе, если пойдёт нога, то я буду очень счастлив. Главная цель участия в Вуэльте Испании-2018 – подготовка к чемпионату мира».

 

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:02 | Регистрация: 30.06.2017

    Порт страхуется....а годы уходят.

  2. Rokka

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 23.01.2016

    А по мне так Ричи заранее говорит "Нене ребят, на меня не рассчитывайте как всегда". Зачем с таким настроем вообще ехать гонку? Ару я помню ездил больным прошлые годы, Пино до последнего терпел на Джиро. А тут просто человек на которого команда ставит второй год подряд в очередной раз заранее пытается слиться. Неужели мотивация уже переехала в Трек!?

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Student
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 7 (9)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Цитата: Бакеша
    Соса на Вуэльта Бургоса зажигал, и здесь никому не оставляет шанса

    ХЗ, конечно, этап не видел, но в ГК он пока не очень, так что про шансы, кому их он не оставляет, я бы промолчал))


    Цитата: Student
    Цитата: rude_rider
    Хорош Соса
    наверное на карандаше уже у скай и ко
    На его месте (Сосы) я бы туда не совался, там уже есть один молодой и очень перспективный, вдвоём им там делать нечего. Трек?

    Колумбийцы такие товарищи... не надежные. Ну и что этот Соса, пока по меркам Берналя, так хороший грегари для него же)). А вот может лет через пять тот же Соса будет "верететь" того же Берналя)) Колумбия....
    И я про то, может с точки зрения Скай: лучше сразу и обоих, но с точки зрения построения команды под конкретные цели не к чему хорошему это не приведёт...
  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Горная к ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: Student
    Цитата: Camel
    Великолепный анализ Глеба Терентьева!
    Спасибо!
    А как по мне очень даже предвзятый, как впрочем и претенденты на ГК. Нет не одного из гонщиков Мувистара, или того же Скай. Почему то про БМС забыли, зато двое из Астаны)
    Может потому что эти двое брали эту майку суммарно три раза?
    Может да, а может и нет) но обзор не полный.... Многих не хватает.
  • Student
    Ричи Порт подписал контракт с ... (14)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Ну давайте теперь бодаться кто главный был из команд при объеденение: Леопард или Радиошак)) Это уже- придирки. По факту могу сказать на данный момент команда Трек такое же УГ как и Катюша-Альпицин (в целом как команда)
    А вот здесь бы поспорил, с точки зрения ГК ГТ может быть, но с точки зрения классик волне себе боеспособный коллектив... Кстати, куда делся колумбийский помощник Контадора с Трека. Забыл фамилию. Вроде гремел год, два назад....
  • marketbk
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (7)
    marketbk-Фото
    Сука, как летит время(((
  • Rokka
    Ричи Порт: «Не чувствую себя ф ... (2)
    Rokka-Фото
    А по мне так Ричи заранее говорит "Нене ребят, на меня не рассчитывайте как всегда". Зачем с таким настроем вообще ехать гонку? Ару я помню ездил больным прошлые годы, Пино до последнего терпел на Джиро. А тут просто человек на которого команда ставит второй год подряд в очередной раз заранее пытается слиться. Неужели мотивация уже переехала в Трек!?
  • motte
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (7)
    motte-Фото
    Точно! Его имя гремело тогда и фото его весело у нас на велобазе..Вот вот !
  • marketbk
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (7)
    marketbk-Фото

    Цитата: motte
    Тур, путевка в жизнь,еще более 40 лет назад у нас на сборах говорили, что есть такой тур.

    Сухорученко брал этот Тур 40 лет назад. Жаль тогда в профиках не мог он погонять. Думаю Ино понервничал бы))

  • motte
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (7)
    motte-Фото

    Ребята, спасибо!

    Тур, путевка в жизнь,еще более 40 лет назад у нас на сборах говорили, что есть такой тур.

    Было бы не плохо его на форум вынести в части маршрута.

    Удачи!

  • Astanaforever
    Ричи Порт: «Не чувствую себя ф ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Порт страхуется....а годы уходят.
  • marketbk
    Ричи Порт подписал контракт с ... (14)
    marketbk-Фото
    Ну давайте теперь бодаться кто главный был из команд при объеденение: Леопард или Радиошак)) Это уже- придирки. По факту могу сказать на данный момент команда Трек такое же УГ как и Катюша-Альпицин (в целом как команда)

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