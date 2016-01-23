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Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2018

Команда UA E Team Emirates объявила состав на Вуэльту Испании-2018

 

 

  28-летний итальянский гонщик Фабио Ару и 32-летний ирландский гонщик Дэн Мартин стартуют на Вуэльте Испании-2018 в качестве капитанов команды UAE Team Emirates. Ару является победителем испанского Гран-тура 2015 года, а также победителем двух этапов Вуэльты, выигранных в 2014 году.  Итальянский гонщик будет стартовать на Вуэльте Испании в четвёртый раз в карьере.

 

  Дэн Мартин побеждал на этапе Вуэльты Испании в 2011 году, а его лучшим результатом за пять участий в испанском Гран-туре является 7-е место в общем зачёте в 2014 году.

 

  Вместе с Фабио Ару и Дэном Мартином на старт 73 выпуска Вуэльты Испании выйдут: 25-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 29-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген, 26-летний норвежский гонщик Свен Эрик Бистрём, 23-летний итальянский гонщик Симоне Консонни, 25-летний итальянский гонщик Симоне Петилли и 24-летний итальянский гонщик Эдвард Равази.

 

Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2018

 

 

  Фабио Ару: «Вуэльта Испании нравится мне по многим причинам. Нравится маршрут, горы, а особенно болельщики, которые всегда очень сердечно меня принимают. Я подхожу к старту с большим воодушевлением и желанием хорошо проехать гонку в том числе и для того, чтобы отблагодарить команду, спонсоров, болельщиков  за их поддержку, которую оказали после  Джиро д’Италия.

 

  В первой части сезона мне не удалось показать результатов, которые ожидал, но и из поражения можно вынести важные уроки, которые дают мне огромную мотивацию. Вуэльта Испании будет тактически открытой. 9 горных финишей дадут возможность для атак. Также надо будет внимательно отнестись к коротким этапам, которые могут быть опасны тем, что могут  оказать большое влияние на генеральную классификацию.  Круг соперников широк. Я думаю о Лопесе, братьях Йейтс, Уране и капитанах Movistar. Нельзя забывать и Нибали, которые возвращается в гонки».

 

  Хошен Мачин, менеджер команды UAE Team Emirates: «Благодаря составу, в который вошли опытные гонщики высокого калибра, мы можем ставить целью высокие результаты и помочь гонщикам сделать большой шаг в их карьере. Ару будет нашим главным гонщиком в борьбе за генеральную классификацию. Но мы также можем рассчитывать на Дэниэла Мартина, который блестяще проехал Тур де Франс и будет бороться за результаты на некоторых этапах, финиши которых ему больше всего подходят.

 

  У Консонни будет возможность проявить свой талант в спринтах. На Петилли, Равази и Конти лежит ответственность за поддержку Ару и Мартина в горах. Норвежский дуэт универсалов Лагнена и Бистрёма укрепит команду».

 

 

 

Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2018:

 

Fabio Aru, (Италия)

Daniel Martin, (Ирландия)

Sven Erik Bystrom, (Норвегия)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Valerio Conti, (Италия)

Simone Petilli, (Италия)

Edward Ravasi, (Италия)

Simone Consonni, (Италия)

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru UAE Team Emirates Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 22:11 | Регистрация: 23.01.2016

    Капитаны есть, а где команда? И в эту команду вбухивают такие деньги

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Если Ару не покажет результаты, то видимо с ним растанутся или срежут зарплату. А результатов в его новой команде в этом году...ноль. Не сложилось у него.Переход? Нервы? Физика?

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