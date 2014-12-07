Тур ОАЭ-2021. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 15:20
|Al Dhafra Castle - Al Mirfa, 176 км
|1
|Mathieu VAN DER POEL (Ned) ALPECIN-FENIX
|3:45:47
|2
|David DEKKER (Ned) JUMBO-VISMA
|0:00:00
|3
|Michael MØRKØV (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|4
|Emils LIEPINS (Lat) TREK - SEGAFREDO
|5
|Elia VIVIANI (Ita) COFIDIS
|6
|Tadej POGACAR (Slo) UAE TEAM EMIRATES
|7
|Anthony ROUX (Fra) GROUPAMA - FDJ
|8
|Chris HARPER (Aus) JUMBO-VISMA
|0:00:03
|9
|João ALMEIDA (Por) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|10
|Fausto MASNADA (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|11
|Shane ARCHBOLD (Nzl) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|12
|Adam YATES (Gbr) INEOS GRENADIERS
|13
|Fernando GAVIRIA (Col) UAE TEAM EMIRATES
|14
|Mattias JENSEN (Den) TREK - SEGAFREDO
|0:00:06
|15
|Maximiliano Arie RICHEZE (Arg) UAE TEAM EMIRATES
|16
|Neilson POWLESS (Usa) EF EDUCATION - NIPPO
|17
|Gianni VERMEERSCH (Bel) ALPECIN-FENIX
|18
|Mattia CATTANEO (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|0:00:20
|19
|Kiel REIJNEN (Usa) TREK - SEGAFREDO
|0:00:27
|20
|Ruben FERNANDEZ ANDUJAR (Esp) COFIDIS
|0:00:38
|21
|Mikkel BJERG (Den) UAE TEAM EMIRATES
|0:00:55
|22
|Kenneth VANBILSEN (Bel) COFIDIS
|0:01:02
|23
|Damiano CARUSO (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS
|0:00:03
|24
|Bert-Jan LINDEMAN (Ned) TEAM QHUBEKA ASSOS
|0:08:29
|25
|Nathan HAAS (Aus) COFIDIS
|26
|Rémy ROCHAS (Fra) COFIDIS
|27
|Rick ZABEL (Ger) ISRAEL START-UP NATION
|28
|Nikias ARNDT (Ger) TEAM DSM
|29
|Hector CARRETERO (Esp) MOVISTAR TEAM
|30
|Antonio TIBERI (Ita) TREK - SEGAFREDO
|31
|Ben ZWIEHOFF (Ger) BORA - HANSGROHE
|32
|Cesare BENEDETTI (Ita) BORA - HANSGROHE
|33
|Harry TANFIELD (Gbr) TEAM QHUBEKA ASSOS
|34
|Alejandro VALVERDE (Esp) MOVISTAR TEAM
|35
|Koen DE KORT (Ned) TREK - SEGAFREDO
|36
|Albert TORRES BARCELO (Esp) MOVISTAR TEAM
|37
|Giacomo NIZZOLO (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS
|38
|Maximilian Richa WALSCHEID (Ger) TEAM QHUBEKA ASSOS
|39
|Matteo PELUCCHI (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS
|40
|Domenico POZZOVIVO (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS
|41
|Patrick KONRAD (Aut) BORA - HANSGROHE
|42
|Gregor MÜHLBERGER (Aut) MOVISTAR TEAM
|43
|Jack HAIG (Aus) BAHRAIN VICTORIOUS
|44
|Emanuel BUCHMANN (Ger) BORA - HANSGROHE
|45
|Rafal MAJKA (Pol) UAE TEAM EMIRATES
|46
|Fabio SABATINI (Ita) COFIDIS
|47
|Attilio VIVIANI (Ita) COFIDIS
|48
|Andrea VENDRAME (Ita) AG2R CITROEN TEAM
|49
|Simone PETILLI (Ita) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|50
|Jan POLANC (Slo) UAE TEAM EMIRATES
|51
|Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE (Esp) MOVISTAR TEAM
|52
|Thymen ARENSMAN (Ned) TEAM DSM
|53
|Antonio PEDRERO (Esp) MOVISTAR TEAM
|54
|Mathias FRANK (Sui) AG2R CITROEN TEAM
|55
|Davide FORMOLO (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|56
|Davide VILLELLA (Ita) MOVISTAR TEAM
|57
|James WHELAN (Aus) EF EDUCATION - NIPPO
|58
|Stefan DE BOD (Rsa) ASTANA - PREMIER TECH
|59
|Ruben GUERREIRO (Por) EF EDUCATION - NIPPO
|60
|Louis MEINTJES (Rsa) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|61
|Riccardo MINALI (Ita) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|62
|Rein TAARAMÄE (Est) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|63
|Tosh VAN DER SANDE (Bel) LOTTO SOUDAL
|64
|Thomas DE GENDT (Bel) LOTTO SOUDAL
|65
|Jaakko HÄNNINEN (Fin) AG2R CITROEN TEAM
|66
|Tsgabu Gebremary GRMAY (Eth) TEAM BIKEEXCHANGE
|67
|Attila VALTER (Hun) GROUPAMA - FDJ
|68
|Matthieu LADAGNOUS (Fra) GROUPAMA - FDJ
|69
|André GREIPEL (Ger) ISRAEL START-UP NATION
|70
|Iljo KEISSE (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|71
|Jasper DE BUYST (Bel) LOTTO SOUDAL
|72
|Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA (Col) INEOS GRENADIERS
|73
|Mark DONOVAN (Gbr) TEAM DSM
|74
|Nicholas SCHULTZ (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|75
|Sergio Andres HIGUITA GARCIA (Col) EF EDUCATION - NIPPO
|76
|Kristian SBARAGLI (Ita) ALPECIN-FENIX
|77
|Brandon Smith RIVERA VARGAS (Col) INEOS GRENADIERS
|78
|Olivier LE GAC (Fra) GROUPAMA - FDJ
|79
|Matteo MOSCHETTI (Ita) TREK - SEGAFREDO
|80
|Geoffrey BOUCHARD (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|81
|Luis Leon SANCHEZ (Esp) ASTANA - PREMIER TECH
|82
|Vincenzo NIBALI (Ita) TREK - SEGAFREDO
|83
|François BIDARD (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|84
|Chris FROOME (Gbr) ISRAEL START-UP NATION
|85
|Ben HERMANS (Bel) ISRAEL START-UP NATION
|86
|G Lawson CRADDOCK (Usa) EF EDUCATION - NIPPO
|87
|Stefan BISSEGGER (Sui) EF EDUCATION - NIPPO
|88
|Samuele BATTISTELLA (Ita) ASTANA - PREMIER TECH
|89
|Phil BAUHAUS (Ger) BAHRAIN VICTORIOUS
|90
|Omer GOLDSTEIN (Isr) ISRAEL START-UP NATION
|91
|Matteo BADILATTI (Sui) GROUPAMA - FDJ
|92
|William BONNET (Fra) GROUPAMA - FDJ
|93
|Louis VERVAEKE (Bel) ALPECIN-FENIX
|94
|Tony GALLOPIN (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|95
|Wesley KREDER (Ned) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|96
|Kevin VAN MELSEN (Bel) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|97
|Matteo SOBRERO (Ita) ASTANA - PREMIER TECH
|98
|Luka MEZGEC (Slo) TEAM BIKEEXCHANGE
|99
|Jonathan MILAN (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS
|100
|Roger KLUGE (Ger) LOTTO SOUDAL
|101
|Filippo GANNA (Ita) INEOS GRENADIERS
|102
|Jonas RICKAERT (Bel) ALPECIN-FENIX
|103
|Jasper PHILIPSEN (Bel) ALPECIN-FENIX
|104
|Dmitriy GRUZDEV (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH
|105
|Andrey AMADOR (Crc) INEOS GRENADIERS
|106
|Ivan Ramiro SOSA CUERVO (Col) INEOS GRENADIERS
|107
|Jos VAN EMDEN (Ned) JUMBO-VISMA
|108
|Yevgeniy GIDICH (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH
|109
|Alexey LUTSENKO (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH
|110
|Florian STORK (Ger) TEAM DSM
|111
|Christoph PFINGSTEN (Ger) JUMBO-VISMA
|112
|Koen BOUWMAN (Ned) JUMBO-VISMA
|113
|Asbjørn ANDERSEN (Den) TEAM DSM
|114
|Sepp KUSS (Usa) JUMBO-VISMA
|115
|Jonas VINGEGAARD (Den) JUMBO-VISMA
|116
|Lasse Norman HANSEN (Den) TEAM QHUBEKA ASSOS
|117
|Roy JANS (Bel) ALPECIN-FENIX
|118
|Michael HEPBURN (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|119
|Wout POELS (Ned) BAHRAIN VICTORIOUS
|120
|Cees BOL (Ned) TEAM DSM
|121
|Jan HIRT (Cze) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|122
|Fred WRIGHT (Gbr) BAHRAIN VICTORIOUS
|123
|Alex DOWSETT (Gbr) ISRAEL START-UP NATION
|124
|Jack BAUER (Nzl) TEAM BIKEEXCHANGE
|125
|Gino MÄDER (Sui) BAHRAIN VICTORIOUS
|126
|Luke ROWE (Gbr) INEOS GRENADIERS
|127
|Sam BENNETT (Irl) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|128
|Lawrence WARBASSE (Usa) AG2R CITROEN TEAM
|129
|Harm VANHOUCKE (Bel) LOTTO SOUDAL
|130
|Alberto DAINESE (Ita) TEAM DSM
|131
|Kevin COLLEONI (Ita) TEAM BIKEEXCHANGE
|132
|Matthias BRÄNDLE (Aut) ISRAEL START-UP NATION
|133
|Michael SCHWARZMANN (Ger) BORA - HANSGROHE
|134
|Pascal ACKERMANN (Ger) BORA - HANSGROHE
|135
|Martin LAAS (Est) BORA - HANSGROHE
|136
|Harrison SWEENY (Aus) LOTTO SOUDAL
|137
|Caleb EWAN (Aus) LOTTO SOUDAL
|138
|Kaden GROVES (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|139
|Alexys BRUNEL (Fra) GROUPAMA - FDJ
|0:15:46
|Генеральная классификация после 1 этапа
|1
|Mathieu VAN DER POEL (Ned) ALPECIN-FENIX
|3:45:37
|2
|David DEKKER (Ned) JUMBO-VISMA
|0:00:04
|3
|Michael MØRKØV (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|0:00:06
|4
|João ALMEIDA (Por) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|0:00:07
|5
|Tadej POGACAR (Slo) UAE TEAM EMIRATES
|0:00:08
|6
|Emils LIEPINS (Lat) TREK - SEGAFREDO
|0:00:10
|7
|Elia VIVIANI (Ita) COFIDIS
|8
|Anthony ROUX (Fra) GROUPAMA - FDJ
|9
|Chris HARPER (Aus) JUMBO-VISMA
|0:00:13
|10
|Fausto MASNADA (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|11
|Shane ARCHBOLD (Nzl) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|12
|Adam YATES (Gbr) INEOS GRENADIERS
|13
|Fernando GAVIRIA (Col) UAE TEAM EMIRATES
|14
|Damiano CARUSO (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS
|15
|Mattias JENSEN (Den) TREK - SEGAFREDO
|0:00:16
|16
|Maximiliano Arie RICHEZE (Arg) UAE TEAM EMIRATES
|17
|Neilson POWLESS (Usa) EF EDUCATION - NIPPO
|18
|Gianni VERMEERSCH (Bel) ALPECIN-FENIX
|19
|Mattia CATTANEO (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|0:00:28
|20
|Kiel REIJNEN (Usa) TREK - SEGAFREDO
|0:00:37
|21
|Ruben FERNANDEZ ANDUJAR (Esp) COFIDIS
|0:00:48
|22
|Mikkel BJERG (Den) UAE TEAM EMIRATES
|0:01:05
|23
|Kenneth VANBILSEN (Bel) COFIDIS
|0:01:12
|24
|Omer GOLDSTEIN (Isr) ISRAEL START-UP NATION
|0:08:37
|25
|Bert-Jan LINDEMAN (Ned) TEAM QHUBEKA ASSOS
|0:08:39
|26
|Nathan HAAS (Aus) COFIDIS
|27
|Rémy ROCHAS (Fra) COFIDIS
|28
|Rick ZABEL (Ger) ISRAEL START-UP NATION
|29
|Nikias ARNDT (Ger) TEAM DSM
|30
|Hector CARRETERO (Esp) MOVISTAR TEAM
|31
|Antonio TIBERI (Ita) TREK - SEGAFREDO
|32
|Ben ZWIEHOFF (Ger) BORA - HANSGROHE
|33
|Cesare BENEDETTI (Ita) BORA - HANSGROHE
|34
|Harry TANFIELD (Gbr) TEAM QHUBEKA ASSOS
|35
|Alejandro VALVERDE (Esp) MOVISTAR TEAM
|36
|Koen DE KORT (Ned) TREK - SEGAFREDO
|37
|Albert TORRES BARCELO (Esp) MOVISTAR TEAM
|38
|Giacomo NIZZOLO (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS
|39
|Maximilian Richa WALSCHEID (Ger) TEAM QHUBEKA ASSOS
|40
|Matteo PELUCCHI (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS
|41
|Domenico POZZOVIVO (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS
|42
|Patrick KONRAD (Aut) BORA - HANSGROHE
|43
|Gregor MÜHLBERGER (Aut) MOVISTAR TEAM
|44
|Jack HAIG (Aus) BAHRAIN VICTORIOUS
|45
|Emanuel BUCHMANN (Ger) BORA - HANSGROHE
|46
|Rafal MAJKA (Pol) UAE TEAM EMIRATES
|47
|Fabio SABATINI (Ita) COFIDIS
|48
|Attilio VIVIANI (Ita) COFIDIS
|49
|Andrea VENDRAME (Ita) AG2R CITROEN TEAM
|50
|Simone PETILLI (Ita) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|51
|Jan POLANC (Slo) UAE TEAM EMIRATES
|52
|Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE (Esp) MOVISTAR TEAM
|53
|Thymen ARENSMAN (Ned) TEAM DSM
|54
|Antonio PEDRERO (Esp) MOVISTAR TEAM
|55
|Mathias FRANK (Sui) AG2R CITROEN TEAM
|56
|Davide FORMOLO (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|57
|Davide VILLELLA (Ita) MOVISTAR TEAM
|58
|James WHELAN (Aus) EF EDUCATION - NIPPO
|59
|Stefan DE BOD (Rsa) ASTANA - PREMIER TECH
|60
|Ruben GUERREIRO (Por) EF EDUCATION - NIPPO
|61
|Louis MEINTJES (Rsa) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|62
|Riccardo MINALI (Ita) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|63
|Rein TAARAMÄE (Est) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|64
|Tosh VAN DER SANDE (Bel) LOTTO SOUDAL
|65
|Thomas DE GENDT (Bel) LOTTO SOUDAL
|66
|Jaakko HÄNNINEN (Fin) AG2R CITROEN TEAM
|67
|Tsgabu Gebremary GRMAY (Eth) TEAM BIKEEXCHANGE
|68
|Attila VALTER (Hun) GROUPAMA - FDJ
|69
|Matthieu LADAGNOUS (Fra) GROUPAMA - FDJ
|70
|André GREIPEL (Ger) ISRAEL START-UP NATION
|71
|Iljo KEISSE (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|72
|Jasper DE BUYST (Bel) LOTTO SOUDAL
|73
|Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA (Col) INEOS GRENADIERS
|74
|Mark DONOVAN (Gbr) TEAM DSM
|75
|Nicholas SCHULTZ (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|76
|Sergio Andres HIGUITA GARCIA (Col) EF EDUCATION - NIPPO
|77
|Kristian SBARAGLI (Ita) ALPECIN-FENIX
|78
|Brandon Smith RIVERA VARGAS (Col) INEOS GRENADIERS
|79
|Olivier LE GAC (Fra) GROUPAMA - FDJ
|80
|Matteo MOSCHETTI (Ita) TREK - SEGAFREDO
|81
|Geoffrey BOUCHARD (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|82
|Luis Leon SANCHEZ (Esp) ASTANA - PREMIER TECH
|83
|Vincenzo NIBALI (Ita) TREK - SEGAFREDO
|84
|François BIDARD (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|85
|Chris FROOME (Gbr) ISRAEL START-UP NATION
|86
|Ben HERMANS (Bel) ISRAEL START-UP NATION
|87
|G Lawson CRADDOCK (Usa) EF EDUCATION - NIPPO
|88
|Stefan BISSEGGER (Sui) EF EDUCATION - NIPPO
|89
|Samuele BATTISTELLA (Ita) ASTANA - PREMIER TECH
|90
|Phil BAUHAUS (Ger) BAHRAIN VICTORIOUS
|91
|Matteo BADILATTI (Sui) GROUPAMA - FDJ
|92
|William BONNET (Fra) GROUPAMA - FDJ
|93
|Louis VERVAEKE (Bel) ALPECIN-FENIX
|94
|Tony GALLOPIN (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|95
|Wesley KREDER (Ned) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|96
|Kevin VAN MELSEN (Bel) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|97
|Matteo SOBRERO (Ita) ASTANA - PREMIER TECH
|98
|Luka MEZGEC (Slo) TEAM BIKEEXCHANGE
|99
|Jonathan MILAN (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS
|100
|Roger KLUGE (Ger) LOTTO SOUDAL
|101
|Filippo GANNA (Ita) INEOS GRENADIERS
|102
|Jonas RICKAERT (Bel) ALPECIN-FENIX
|103
|Jasper PHILIPSEN (Bel) ALPECIN-FENIX
|104
|Dmitriy GRUZDEV (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH
|105
|Andrey AMADOR (Crc) INEOS GRENADIERS
|106
|Ivan Ramiro SOSA CUERVO (Col) INEOS GRENADIERS
|107
|Jos VAN EMDEN (Ned) JUMBO-VISMA
|108
|Yevgeniy GIDICH (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH
|109
|Alexey LUTSENKO (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH
|110
|Florian STORK (Ger) TEAM DSM
|111
|Christoph PFINGSTEN (Ger) JUMBO-VISMA
|112
|Koen BOUWMAN (Ned) JUMBO-VISMA
|113
|Asbjørn ANDERSEN (Den) TEAM DSM
|114
|Sepp KUSS (Usa) JUMBO-VISMA
|115
|Jonas VINGEGAARD (Den) JUMBO-VISMA
|116
|Lasse Norman HANSEN (Den) TEAM QHUBEKA ASSOS
|117
|Roy JANS (Bel) ALPECIN-FENIX
|118
|Michael HEPBURN (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|119
|Wout POELS (Ned) BAHRAIN VICTORIOUS
|120
|Cees BOL (Ned) TEAM DSM
|121
|Jan HIRT (Cze) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
|122
|Fred WRIGHT (Gbr) BAHRAIN VICTORIOUS
|123
|Alex DOWSETT (Gbr) ISRAEL START-UP NATION
|124
|Jack BAUER (Nzl) TEAM BIKEEXCHANGE
|125
|Gino MÄDER (Sui) BAHRAIN VICTORIOUS
|126
|Luke ROWE (Gbr) INEOS GRENADIERS
|127
|Sam BENNETT (Irl) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|128
|Lawrence WARBASSE (Usa) AG2R CITROEN TEAM
|129
|Harm VANHOUCKE (Bel) LOTTO SOUDAL
|130
|Alberto DAINESE (Ita) TEAM DSM
|131
|Kevin COLLEONI (Ita) TEAM BIKEEXCHANGE
|132
|Matthias BRÄNDLE (Aut) ISRAEL START-UP NATION
|133
|Michael SCHWARZMANN (Ger) BORA - HANSGROHE
|134
|Pascal ACKERMANN (Ger) BORA - HANSGROHE
|135
|Martin LAAS (Est) BORA - HANSGROHE
|136
|Harrison SWEENY (Aus) LOTTO SOUDAL
|137
|Caleb EWAN (Aus) LOTTO SOUDAL
|138
|Kaden GROVES (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|139
|Alexys BRUNEL (Fra) GROUPAMA - FDJ
|0:15:56
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