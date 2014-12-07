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Тур ОАЭ-2021. Этап 1

Тур ОАЭ-2021. Этап 1

 

 

  
 

  Al Dhafra Castle - Al Mirfa, 176 км  
  1   Mathieu VAN DER POEL (Ned) ALPECIN-FENIX   3:45:47  
  2   David DEKKER (Ned) JUMBO-VISMA   0:00:00  
  3   Michael MØRKØV (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  4   Emils LIEPINS (Lat) TREK - SEGAFREDO      
  5   Elia VIVIANI (Ita) COFIDIS      
  6   Tadej POGACAR (Slo) UAE TEAM EMIRATES      
  7   Anthony ROUX (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  8   Chris HARPER (Aus) JUMBO-VISMA   0:00:03  
  9   João ALMEIDA (Por) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  10   Fausto MASNADA (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  11   Shane ARCHBOLD (Nzl) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  12   Adam YATES (Gbr) INEOS GRENADIERS      
  13   Fernando GAVIRIA (Col) UAE TEAM EMIRATES      
  14   Mattias JENSEN (Den) TREK - SEGAFREDO   0:00:06  
  15   Maximiliano Arie RICHEZE (Arg) UAE TEAM EMIRATES      
  16   Neilson POWLESS (Usa) EF EDUCATION - NIPPO      
  17   Gianni VERMEERSCH (Bel) ALPECIN-FENIX      
  18   Mattia CATTANEO (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP   0:00:20  
  19   Kiel REIJNEN (Usa) TREK - SEGAFREDO   0:00:27  
  20   Ruben FERNANDEZ ANDUJAR (Esp) COFIDIS   0:00:38  
  21   Mikkel BJERG (Den) UAE TEAM EMIRATES   0:00:55  
  22   Kenneth VANBILSEN (Bel) COFIDIS   0:01:02  
  23   Damiano CARUSO (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS   0:00:03  
  24   Bert-Jan LINDEMAN (Ned) TEAM QHUBEKA ASSOS   0:08:29  
  25   Nathan HAAS (Aus) COFIDIS      
  26   Rémy ROCHAS (Fra) COFIDIS      
  27   Rick ZABEL (Ger) ISRAEL START-UP NATION      
  28   Nikias ARNDT (Ger) TEAM DSM      
  29   Hector CARRETERO (Esp) MOVISTAR TEAM      
  30   Antonio TIBERI (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  31   Ben ZWIEHOFF (Ger) BORA - HANSGROHE      
  32   Cesare BENEDETTI (Ita) BORA - HANSGROHE      
  33   Harry TANFIELD (Gbr) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  34   Alejandro VALVERDE (Esp) MOVISTAR TEAM      
  35   Koen DE KORT (Ned) TREK - SEGAFREDO      
  36   Albert TORRES BARCELO (Esp) MOVISTAR TEAM      
  37   Giacomo NIZZOLO (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  38   Maximilian Richa WALSCHEID (Ger) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  39   Matteo PELUCCHI (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  40   Domenico POZZOVIVO (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  41   Patrick KONRAD (Aut) BORA - HANSGROHE      
  42   Gregor MÜHLBERGER (Aut) MOVISTAR TEAM      
  43   Jack HAIG (Aus) BAHRAIN VICTORIOUS      
  44   Emanuel BUCHMANN (Ger) BORA - HANSGROHE      
  45   Rafal MAJKA (Pol) UAE TEAM EMIRATES      
  46   Fabio SABATINI (Ita) COFIDIS      
  47   Attilio VIVIANI (Ita) COFIDIS      
  48   Andrea VENDRAME (Ita) AG2R CITROEN TEAM      
  49   Simone PETILLI (Ita) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  50   Jan POLANC (Slo) UAE TEAM EMIRATES      
  51   Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE (Esp) MOVISTAR TEAM      
  52   Thymen ARENSMAN (Ned) TEAM DSM      
  53   Antonio PEDRERO (Esp) MOVISTAR TEAM      
  54   Mathias FRANK (Sui) AG2R CITROEN TEAM      
  55   Davide FORMOLO (Ita) UAE TEAM EMIRATES      
  56   Davide VILLELLA (Ita) MOVISTAR TEAM      
  57   James WHELAN (Aus) EF EDUCATION - NIPPO      
  58   Stefan DE BOD (Rsa) ASTANA - PREMIER TECH      
  59   Ruben GUERREIRO (Por) EF EDUCATION - NIPPO      
  60   Louis MEINTJES (Rsa) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  61   Riccardo MINALI (Ita) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  62   Rein TAARAMÄE (Est) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  63   Tosh VAN DER SANDE (Bel) LOTTO SOUDAL      
  64   Thomas DE GENDT (Bel) LOTTO SOUDAL      
  65   Jaakko HÄNNINEN (Fin) AG2R CITROEN TEAM      
  66   Tsgabu Gebremary GRMAY (Eth) TEAM BIKEEXCHANGE      
  67   Attila VALTER (Hun) GROUPAMA - FDJ      
  68   Matthieu LADAGNOUS (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  69   André GREIPEL (Ger) ISRAEL START-UP NATION      
  70   Iljo KEISSE (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  71   Jasper DE BUYST (Bel) LOTTO SOUDAL      
  72   Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA (Col) INEOS GRENADIERS      
  73   Mark DONOVAN (Gbr) TEAM DSM      
  74   Nicholas SCHULTZ (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE      
  75   Sergio Andres HIGUITA GARCIA (Col) EF EDUCATION - NIPPO      
  76   Kristian SBARAGLI (Ita) ALPECIN-FENIX      
  77   Brandon Smith RIVERA VARGAS (Col) INEOS GRENADIERS      
  78   Olivier LE GAC (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  79   Matteo MOSCHETTI (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  80   Geoffrey BOUCHARD (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  81   Luis Leon SANCHEZ (Esp) ASTANA - PREMIER TECH      
  82   Vincenzo NIBALI (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  83   François BIDARD (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  84   Chris FROOME (Gbr) ISRAEL START-UP NATION      
  85   Ben HERMANS (Bel) ISRAEL START-UP NATION      
  86   G Lawson CRADDOCK (Usa) EF EDUCATION - NIPPO      
  87   Stefan BISSEGGER (Sui) EF EDUCATION - NIPPO      
  88   Samuele BATTISTELLA (Ita) ASTANA - PREMIER TECH      
  89   Phil BAUHAUS (Ger) BAHRAIN VICTORIOUS      
  90   Omer GOLDSTEIN (Isr) ISRAEL START-UP NATION      
  91   Matteo BADILATTI (Sui) GROUPAMA - FDJ      
  92   William BONNET (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  93   Louis VERVAEKE (Bel) ALPECIN-FENIX      
  94   Tony GALLOPIN (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  95   Wesley KREDER (Ned) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  96   Kevin VAN MELSEN (Bel) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  97   Matteo SOBRERO (Ita) ASTANA - PREMIER TECH      
  98   Luka MEZGEC (Slo) TEAM BIKEEXCHANGE      
  99   Jonathan MILAN (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS      
  100   Roger KLUGE (Ger) LOTTO SOUDAL      
  101   Filippo GANNA (Ita) INEOS GRENADIERS      
  102   Jonas RICKAERT (Bel) ALPECIN-FENIX      
  103   Jasper PHILIPSEN (Bel) ALPECIN-FENIX      
  104   Dmitriy GRUZDEV (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH      
  105   Andrey AMADOR (Crc) INEOS GRENADIERS      
  106   Ivan Ramiro SOSA CUERVO (Col) INEOS GRENADIERS      
  107   Jos VAN EMDEN (Ned) JUMBO-VISMA      
  108   Yevgeniy GIDICH (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH      
  109   Alexey LUTSENKO (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH      
  110   Florian STORK (Ger) TEAM DSM      
  111   Christoph PFINGSTEN (Ger) JUMBO-VISMA      
  112   Koen BOUWMAN (Ned) JUMBO-VISMA      
  113   Asbjørn ANDERSEN (Den) TEAM DSM      
  114   Sepp KUSS (Usa) JUMBO-VISMA      
  115   Jonas VINGEGAARD (Den) JUMBO-VISMA      
  116   Lasse Norman HANSEN (Den) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  117   Roy JANS (Bel) ALPECIN-FENIX      
  118   Michael HEPBURN (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE      
  119   Wout POELS (Ned) BAHRAIN VICTORIOUS      
  120   Cees BOL (Ned) TEAM DSM      
  121   Jan HIRT (Cze) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  122   Fred WRIGHT (Gbr) BAHRAIN VICTORIOUS      
  123   Alex DOWSETT (Gbr) ISRAEL START-UP NATION      
  124   Jack BAUER (Nzl) TEAM BIKEEXCHANGE      
  125   Gino MÄDER (Sui) BAHRAIN VICTORIOUS      
  126   Luke ROWE (Gbr) INEOS GRENADIERS      
  127   Sam BENNETT (Irl) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  128   Lawrence WARBASSE (Usa) AG2R CITROEN TEAM      
  129   Harm VANHOUCKE (Bel) LOTTO SOUDAL      
  130   Alberto DAINESE (Ita) TEAM DSM      
  131   Kevin COLLEONI (Ita) TEAM BIKEEXCHANGE      
  132   Matthias BRÄNDLE (Aut) ISRAEL START-UP NATION      
  133   Michael SCHWARZMANN (Ger) BORA - HANSGROHE      
  134   Pascal ACKERMANN (Ger) BORA - HANSGROHE      
  135   Martin LAAS (Est) BORA - HANSGROHE      
  136   Harrison SWEENY (Aus) LOTTO SOUDAL      
  137   Caleb EWAN (Aus) LOTTO SOUDAL      
  138   Kaden GROVES (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE      
  139   Alexys BRUNEL (Fra) GROUPAMA - FDJ   0:15:46  

 

  Генеральная классификация после 1 этапа  
  1   Mathieu VAN DER POEL (Ned) ALPECIN-FENIX   3:45:37  
  2   David DEKKER (Ned) JUMBO-VISMA   0:00:04  
  3   Michael MØRKØV (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP   0:00:06  
  4   João ALMEIDA (Por) DECEUNINCK - QUICK-STEP   0:00:07  
  5   Tadej POGACAR (Slo) UAE TEAM EMIRATES   0:00:08  
  6   Emils LIEPINS (Lat) TREK - SEGAFREDO   0:00:10  
  7   Elia VIVIANI (Ita) COFIDIS      
  8   Anthony ROUX (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  9   Chris HARPER (Aus) JUMBO-VISMA   0:00:13  
  10   Fausto MASNADA (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  11   Shane ARCHBOLD (Nzl) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  12   Adam YATES (Gbr) INEOS GRENADIERS      
  13   Fernando GAVIRIA (Col) UAE TEAM EMIRATES      
  14   Damiano CARUSO (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS      
  15   Mattias JENSEN (Den) TREK - SEGAFREDO   0:00:16  
  16   Maximiliano Arie RICHEZE (Arg) UAE TEAM EMIRATES      
  17   Neilson POWLESS (Usa) EF EDUCATION - NIPPO      
  18   Gianni VERMEERSCH (Bel) ALPECIN-FENIX      
  19   Mattia CATTANEO (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP   0:00:28  
  20   Kiel REIJNEN (Usa) TREK - SEGAFREDO   0:00:37  
  21   Ruben FERNANDEZ ANDUJAR (Esp) COFIDIS   0:00:48  
  22   Mikkel BJERG (Den) UAE TEAM EMIRATES   0:01:05  
  23   Kenneth VANBILSEN (Bel) COFIDIS   0:01:12  
  24   Omer GOLDSTEIN (Isr) ISRAEL START-UP NATION   0:08:37  
  25   Bert-Jan LINDEMAN (Ned) TEAM QHUBEKA ASSOS   0:08:39  
  26   Nathan HAAS (Aus) COFIDIS      
  27   Rémy ROCHAS (Fra) COFIDIS      
  28   Rick ZABEL (Ger) ISRAEL START-UP NATION      
  29   Nikias ARNDT (Ger) TEAM DSM      
  30   Hector CARRETERO (Esp) MOVISTAR TEAM      
  31   Antonio TIBERI (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  32   Ben ZWIEHOFF (Ger) BORA - HANSGROHE      
  33   Cesare BENEDETTI (Ita) BORA - HANSGROHE      
  34   Harry TANFIELD (Gbr) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  35   Alejandro VALVERDE (Esp) MOVISTAR TEAM      
  36   Koen DE KORT (Ned) TREK - SEGAFREDO      
  37   Albert TORRES BARCELO (Esp) MOVISTAR TEAM      
  38   Giacomo NIZZOLO (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  39   Maximilian Richa WALSCHEID (Ger) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  40   Matteo PELUCCHI (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  41   Domenico POZZOVIVO (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  42   Patrick KONRAD (Aut) BORA - HANSGROHE      
  43   Gregor MÜHLBERGER (Aut) MOVISTAR TEAM      
  44   Jack HAIG (Aus) BAHRAIN VICTORIOUS      
  45   Emanuel BUCHMANN (Ger) BORA - HANSGROHE      
  46   Rafal MAJKA (Pol) UAE TEAM EMIRATES      
  47   Fabio SABATINI (Ita) COFIDIS      
  48   Attilio VIVIANI (Ita) COFIDIS      
  49   Andrea VENDRAME (Ita) AG2R CITROEN TEAM      
  50   Simone PETILLI (Ita) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  51   Jan POLANC (Slo) UAE TEAM EMIRATES      
  52   Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE (Esp) MOVISTAR TEAM      
  53   Thymen ARENSMAN (Ned) TEAM DSM      
  54   Antonio PEDRERO (Esp) MOVISTAR TEAM      
  55   Mathias FRANK (Sui) AG2R CITROEN TEAM      
  56   Davide FORMOLO (Ita) UAE TEAM EMIRATES      
  57   Davide VILLELLA (Ita) MOVISTAR TEAM      
  58   James WHELAN (Aus) EF EDUCATION - NIPPO      
  59   Stefan DE BOD (Rsa) ASTANA - PREMIER TECH      
  60   Ruben GUERREIRO (Por) EF EDUCATION - NIPPO      
  61   Louis MEINTJES (Rsa) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  62   Riccardo MINALI (Ita) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  63   Rein TAARAMÄE (Est) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  64   Tosh VAN DER SANDE (Bel) LOTTO SOUDAL      
  65   Thomas DE GENDT (Bel) LOTTO SOUDAL      
  66   Jaakko HÄNNINEN (Fin) AG2R CITROEN TEAM      
  67   Tsgabu Gebremary GRMAY (Eth) TEAM BIKEEXCHANGE      
  68   Attila VALTER (Hun) GROUPAMA - FDJ      
  69   Matthieu LADAGNOUS (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  70   André GREIPEL (Ger) ISRAEL START-UP NATION      
  71   Iljo KEISSE (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  72   Jasper DE BUYST (Bel) LOTTO SOUDAL      
  73   Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA (Col) INEOS GRENADIERS      
  74   Mark DONOVAN (Gbr) TEAM DSM      
  75   Nicholas SCHULTZ (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE      
  76   Sergio Andres HIGUITA GARCIA (Col) EF EDUCATION - NIPPO      
  77   Kristian SBARAGLI (Ita) ALPECIN-FENIX      
  78   Brandon Smith RIVERA VARGAS (Col) INEOS GRENADIERS      
  79   Olivier LE GAC (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  80   Matteo MOSCHETTI (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  81   Geoffrey BOUCHARD (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  82   Luis Leon SANCHEZ (Esp) ASTANA - PREMIER TECH      
  83   Vincenzo NIBALI (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  84   François BIDARD (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  85   Chris FROOME (Gbr) ISRAEL START-UP NATION      
  86   Ben HERMANS (Bel) ISRAEL START-UP NATION      
  87   G Lawson CRADDOCK (Usa) EF EDUCATION - NIPPO      
  88   Stefan BISSEGGER (Sui) EF EDUCATION - NIPPO      
  89   Samuele BATTISTELLA (Ita) ASTANA - PREMIER TECH      
  90   Phil BAUHAUS (Ger) BAHRAIN VICTORIOUS      
  91   Matteo BADILATTI (Sui) GROUPAMA - FDJ      
  92   William BONNET (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  93   Louis VERVAEKE (Bel) ALPECIN-FENIX      
  94   Tony GALLOPIN (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  95   Wesley KREDER (Ned) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  96   Kevin VAN MELSEN (Bel) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  97   Matteo SOBRERO (Ita) ASTANA - PREMIER TECH      
  98   Luka MEZGEC (Slo) TEAM BIKEEXCHANGE      
  99   Jonathan MILAN (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS      
  100   Roger KLUGE (Ger) LOTTO SOUDAL      
  101   Filippo GANNA (Ita) INEOS GRENADIERS      
  102   Jonas RICKAERT (Bel) ALPECIN-FENIX      
  103   Jasper PHILIPSEN (Bel) ALPECIN-FENIX      
  104   Dmitriy GRUZDEV (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH      
  105   Andrey AMADOR (Crc) INEOS GRENADIERS      
  106   Ivan Ramiro SOSA CUERVO (Col) INEOS GRENADIERS      
  107   Jos VAN EMDEN (Ned) JUMBO-VISMA      
  108   Yevgeniy GIDICH (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH      
  109   Alexey LUTSENKO (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH      
  110   Florian STORK (Ger) TEAM DSM      
  111   Christoph PFINGSTEN (Ger) JUMBO-VISMA      
  112   Koen BOUWMAN (Ned) JUMBO-VISMA      
  113   Asbjørn ANDERSEN (Den) TEAM DSM      
  114   Sepp KUSS (Usa) JUMBO-VISMA      
  115   Jonas VINGEGAARD (Den) JUMBO-VISMA      
  116   Lasse Norman HANSEN (Den) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  117   Roy JANS (Bel) ALPECIN-FENIX      
  118   Michael HEPBURN (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE      
  119   Wout POELS (Ned) BAHRAIN VICTORIOUS      
  120   Cees BOL (Ned) TEAM DSM      
  121   Jan HIRT (Cze) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX      
  122   Fred WRIGHT (Gbr) BAHRAIN VICTORIOUS      
  123   Alex DOWSETT (Gbr) ISRAEL START-UP NATION      
  124   Jack BAUER (Nzl) TEAM BIKEEXCHANGE      
  125   Gino MÄDER (Sui) BAHRAIN VICTORIOUS      
  126   Luke ROWE (Gbr) INEOS GRENADIERS      
  127   Sam BENNETT (Irl) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  128   Lawrence WARBASSE (Usa) AG2R CITROEN TEAM      
  129   Harm VANHOUCKE (Bel) LOTTO SOUDAL      
  130   Alberto DAINESE (Ita) TEAM DSM      
  131   Kevin COLLEONI (Ita) TEAM BIKEEXCHANGE      
  132   Matthias BRÄNDLE (Aut) ISRAEL START-UP NATION      
  133   Michael SCHWARZMANN (Ger) BORA - HANSGROHE      
  134   Pascal ACKERMANN (Ger) BORA - HANSGROHE      
  135   Martin LAAS (Est) BORA - HANSGROHE      
  136   Harrison SWEENY (Aus) LOTTO SOUDAL      
  137   Caleb EWAN (Aus) LOTTO SOUDAL      
  138   Kaden GROVES (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE      
  139   Alexys BRUNEL (Fra) GROUPAMA - FDJ   0:15:56  

 

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:33 | Регистрация: 7.12.2014

    Алмейда на обоих промежуточных спринтах опережал Погачара и за счет этого выше в генерале. Значит завтра на разделке будет стартовать после словенца.

  2. SportSpirit

    Сегодня, 17:08 | Регистрация: 4.05.2019

    МВДП перед стартом: "Моя цель – проверить свой уровень по сравнению с лучшими горняками, а также развозить Филипсена".

     

    Добавим, что в крайнем случае можно выиграть спринтерский этап) 

     

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:22 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: SportSpirit
    МВДП перед стартом: "Моя цель – проверить свой уровень по сравнению с лучшими горняками, а также развозить Филипсена".
     
    Добавим, что в крайнем случае можно выиграть спринтерский этап) 
     

    На таком плоскаче кто бы удивился)) Последние 5 км абсолютный стол.

     

    Куда интереснее, какая у Матье разделка?

  4. MVDP

    Сегодня, 18:08 | Регистрация: 3.10.2020

    Почему такой отвал образовался, кто знает?

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 18:46 | Регистрация: 27.08.2018

      Ветер и, как я понял комментаторов, действия Феникса, а затем Квикстепа и ОАЕ.

  5. close2you

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 22.07.2017

    Жуть, 8 минут с группой)) разборки пойдут между альмейдой, йеитсом и погачаром в итоге?))

  6. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 15.10.2020

    Погги заберёт генерал на радость шейхам

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Theo Delacroix (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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