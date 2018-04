Scheldeprijs-2018 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:04 Terneuzen - Schoten, 200,4 км 1 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 4:23:51 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 Christopher Lawless (Gbr) Team Sky 4 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 5 Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Club 6 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 7 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert 8 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 9 Bram Welten (Ned) Fortuneo-Oscaro 10 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 11 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 12 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 13 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 14 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 15 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 16 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 17 Jan Willem van Schip (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 18 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 19 Taylor Phinney (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 20 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 21 Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data 22 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 23 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 24 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 25 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 26 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan 27 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 28 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 29 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 30 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:00:08 31 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:00:13 32 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 0:00:15 33 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:00:16 34 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 35 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 36 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 37 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 38 Brian van Goethem (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 39 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:00:25 40 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:36 41 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:00:45 42 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 43 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:07 44 Kasper Asgreen (Den) Team Virtu Cycling 0:01:27 45 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:28 46 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:01:44 47 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 48 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:50 49 Julien Morice (Fra) Vital Concept Club 0:02:41 50 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:03:11 51 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 52 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 53 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 54 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:03:34 55 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 56 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:04:39 57 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:05:11 58 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:14 DSQ Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin DSQ Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe DSQ Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors DSQ Lars Bak (Den) Lotto Soudal DSQ Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo DSQ Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo DSQ Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo DSQ Christian Knees (Ger) Team Sky DSQ Ian Stannard (Gbr) Team Sky DSQ Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DSQ Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb DSQ Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ DSQ Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team DSQ Hugo Houle (Can) Astana Pro Team DSQ Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DSQ Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport DSQ Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DSQ Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits DSQ Michael Carbel (Den) Fortuneo-Oscaro DSQ Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Oscaro DSQ Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DSQ Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DSQ Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DSQ Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan DSQ Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems Crelan DSQ Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept Club DSQ Steven Lammertink (Ned) Vital Concept Club DSQ Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert DSQ Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert DSQ Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DSQ Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice DSQ Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice DSQ Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice DSQ Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice DSQ Tanner Putt (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling DNF Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe DNF Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal DNF Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data DNF Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data DNF Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data DNF Jaco Venter (Rsa) Dimension Data DNF Julien Vermote (Bel) Dimension Data DNF Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb DNF Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb DNF Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ DNF Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ DNF Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ DNF Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ DNF Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team DNF Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team DNF Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team DNF Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport DNF Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport DNF Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport DNF Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo-Oscaro DNF Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Oscaro DNF Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Oscaro DNF Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Oscaro DNF Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy DNF Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy DNF Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy DNF Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy DNF Aviv Yechezkel (Isr) Israel Cycling Academy DNF Tim Ariesen (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan DNF Arjen Livyns (Bel) Beat Cycling Club DNF Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept Club DNF Adrien Garel (Fra) Vital Concept Club DNF Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Mark McNally (Irl) Wanty-Groupe Gobert DNF Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice DNF Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice DNF Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice DNF Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling DNF Daniel Eaton (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling DNF Adrian Hegyvary (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling DNF Eric Marcotte (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling DNF Travis McCabe (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Scheldeprijs гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Фабио Якобсен Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(3)

Просмотров

(577)

В тему: Danilith Nokere Koerse-2018

Dwars door West-Vlaanderen-2018

Тур Омана-2018. Этап 1

Тур Дубая-2018. Этап 5

Тур Дубая-2018. Этап 4

Тур Дубая-2018. Этап 3

Тур Дубая-2018. Этап 2

Тур Дубая-2018. Этап 1

Scheldeprijs-2017

Ronde Van Zeeland Seaports 2015

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.