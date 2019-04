Scheldeprijs-2019 Категория:

Дата:

Сегодня, 18:07 Terneuzen - Schoten, 202,3 км 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 4:26:45 2 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:00:00 3 Christopher Lawless (Gbr) Team Sky 4 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 5 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 6 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 7 Marco Haller (Aut) Team Katusha Alpecin 8 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 9 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 10 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 11 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 12 Maarten Van Trijp (Ned) Corendon - Circus 13 Nicolai Philip Brøchner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 14 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 15 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 16 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 17 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 18 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 19 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 20 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 21 André Greipel (Ger) Team Arkéa - Samsic 22 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 23 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 24 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 25 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 26 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 27 Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot - Charles 28 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 29 Justin Timmermans (Ned) Roompot - Charles 30 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 31 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 32 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 33 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 34 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 35 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:09 36 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:11 37 Adrien Garel (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:12 38 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 39 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:17 40 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 41 Clément Russo (Fra) Team Arkéa - Samsic 42 Senne Leysen (Bel) Roompot - Charles 43 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 44 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 45 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 46 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 47 Julien Morice (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 48 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 49 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 50 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 51 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha Alpecin 52 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 53 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:00:20 54 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 0:00:22 55 Jens Debusschere (Bel) Team Katusha Alpecin 56 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:24 57 Taylor Phinney (Usa) EF Education First 0:00:27 58 Rick Zabel (Ger) Team Katusha Alpecin 0:00:30 59 Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin 60 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:31 61 Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step 62 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 63 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 64 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 65 Gianni Vermeersch (Bel) Corendon - Circus 0:00:40 66 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 67 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:00:42 68 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 69 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:49 70 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 0:01:03 71 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Gobert Cycling Team 72 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:01:06 73 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:09 74 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:16 75 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 76 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 77 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits 78 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:01:31 79 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 80 Dries De Bondt (Bel) Corendon - Circus 0:01:39 81 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 82 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 83 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 84 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:01:46 85 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 86 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:01:50 87 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:02:12 88 Adam Blythe (Gbr) Lotto Soudal 89 Filippo Fortin (Ita) Cofidis Solutions Crédits 90 Logan Owen (Usa) EF Education First 0:02:23 91 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:02:40 92 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:44 93 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 0:03:05 94 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 0:04:36 95 Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First 96 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 97 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 98 Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 99 Marcel Kittel (Ger) Team Katusha Alpecin 100 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 101 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:05:46 102 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 103 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles 0:06:01 104 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 105 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 106 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 107 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 108 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 109 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 110 Alan Riou (Fra) Team Arkéa - Samsic 111 Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic 112 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Dimension Data 0:11:05 DNF Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles DNF Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Brice Feillu (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Matti Breschel (Den) EF Education First DNF Alfdan De Decker (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Stijn Steels (Bel) Roompot - Charles DNF Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates DNF Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Zico Waeytens (Bel) Cofidis Solutions Crédits DNF Christian Knees (Ger) Team Sky DNF Filippo Ganna (Ita) Team Sky DNF Lasse Norman Hansen (Den) Corendon - Circus DNF Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky DNF Joeri Stallaert (Bel) Corendon - Circus DNF Pim Ligthart (Ned) Direct Energie DNF Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Simon Sellier (Fra) Direct Energie DNF Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy DNF Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy DNF Kim Magnusson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team DNF Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Boy Van Poppel (Ned) Roompot - Charles DNF Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo DNF Sacha Modolo (Ita) EF Education First DNF Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits DNF Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie DNS Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Scheldeprijs классика категория 1.HC гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



