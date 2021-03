Le Samyn-2021 Категория:

Вчера, 19:09 Quaregnon - Dour, 205,4 км 1 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 4:34:29 2 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 3 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 4 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 5 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 6 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic 7 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 8 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 9 Timothy Dupont (Bel) Bingoal WB 10 Milan Menten (Bel) Bingoal WB 11 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 12 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 13 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 14 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 15 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 16 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 17 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 18 Daan Hoole (Ned) SEG Racing Academy 19 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 20 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 21 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 22 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 23 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 24 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 25 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 26 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 27 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 28 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:05 29 Mark Cavendish (Gbr) Deceuninck-QuickStep 30 Martijn Budding (Ned) Beat Cycling 31 Jarno Mobach (Ned) Leopard Pro Cycling 0:00:07 32 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 33 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 0:00:09 34 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 35 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:00:12 36 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 37 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 0:00:16 38 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 39 Jan Willem van Schip (Ned) Beat Cycling 0:00:53 40 Maurice Ballerstedt (Ger) Jumbo-Visma Development Team 41 Antoine Raugel (Fra) Groupama-FDJ Continental 0:01:05 42 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal WB 43 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 44 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 45 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 46 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep 47 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 48 Joey Rosskopf (Usa) Rally Cycling 49 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 50 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB 51 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation 0:02:25 52 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 53 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation 0:02:38 54 Stan Van Tricht (Bel) SEG Racing Academy 55 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 56 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team DSM 57 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels p/b KTM 58 Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels p/b KTM 59 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:02:41 60 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels p/b KTM 61 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 62 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 63 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:02:44 64 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 65 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 0:04:40 66 Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team 0:04:42 67 Luuc Bugter (Ned) Beat Cycling 68 Rait Ärm (Est) Groupama-FDJ Continental 69 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:04:43 70 Colin Heiderscheid (Lux) Leopard Pro Cycling 0:05:09 71 Wessel Krul (Ned) SEG Racing Academy 72 Hugo Page (Fra) Groupama-FDJ Continental 73 Rory Townsend (Irl) Canyon DHB Sungod 74 Justas Beniusis (Ltu) LVIV Cycling Team 75 Lewis Askey (Gbr) Groupama-FDJ Continental 76 Dries De Pooter (Bel) SEG Racing Academy 77 Tom Bohli (Swi) Cofidis 78 Axel van der Tuuk (Ned) Jumbo-Visma Development Team 79 Marijn van den Berg (Ned) Groupama-FDJ Continental 80 Milan Paulus (Bel) SEG Racing Academy 81 Andreas Goeman (Bel) Tarteletto-Isorex 82 Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma Development Team 83 Mick van Dijke (Ned) Jumbo-Visma Development Team 84 Marten Kooistra (Ned) Beat Cycling 85 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto-Isorex 86 Tim Torn Teutenberg (Ger) Leopard Pro Cycling 87 Markus Pajur (Est) Team Arkea-Samsic 88 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal WB 89 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 90 Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team 91 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 92 Pierre Barbier (Fra) Delko 93 Andreas Nielsen (Den) Team Qhubeka Assos 94 Leon Heinschke (Ger) Development Team DSM 95 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 96 Alex Richardson (Gbr) Alpecin-Fenix 97 August Jensen (Nor) Delko 98 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 99 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 100 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 101 Ludwig De Winter (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 102 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 103 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Assos 104 Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team 105 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM 106 Julien Trarieux (Fra) Delko 107 Yves Coolen (Bel) Beat Cycling 108 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko 109 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 110 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 111 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 112 Laurenz Rex (Bel) Bingoal WB 113 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 114 Julien Morice (Fra) B&B Hotels p/b KTM 115 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 116 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 117 Stephen Bassett (Usa) Rally Cycling 118 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 119 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 120 Jacob Scott (Gbr) Canyon DHB Sungod 0:05:18 121 Matthew Bostock (Gbr) Canyon DHB Sungod 0:07:14 122 Magnus Sheffield (Usa) Rally Cycling 0:10:15 123 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 124 Paul Penhoet (Fra) Groupama-FDJ Continental 0:15:12 125 Finn Fisher-Black (Nzl) Jumbo-Visma Development Team DNF Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation DNF Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal DNF Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal DNF Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal DNF Emmanuel Morin (Fra) Cofidis DNF Boris Vallee (Bel) Bingoal WB DNF Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix DNF Donavan Grondin (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Alan Boileau (Fra) B&B Hotels p/b KTM DNF Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels p/b KTM DNF Clément Carisey (Fra) Delko DNF Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko DNF Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie DNF Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Julien Van Den Brande (Bel) Tarteletto-Isorex DNF Alfdan De Decker (Bel) Tarteletto-Isorex DNF Lennert Teugels (Bel) Tarteletto-Isorex DNF Enzo Wouters (Bel) Tarteletto-Isorex DNF Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto-Isorex DNF Maxwell De Broeder (Bel) LVIV Cycling Team DNF Brecht Stas (Bel) LVIV Cycling Team DNF Toni Franz (Ger) LVIV Cycling Team DNF Raphaël Kockelmann (Lux) LVIV Cycling Team DNF Bernardo Gonçalves (Por) LVIV Cycling Team DNF Mantas Januskevicius (Ltu) LVIV Cycling Team DNF Jordy Bouts (Bel) Beat Cycling DNF Piotr Havik (Ned) Beat Cycling DNF Robert Scott (Gbr) Canyon DHB Sungod DNF Callum Macleod (Gbr) Canyon DHB Sungod DNF Reece Wood (Gbr) Canyon DHB Sungod DNF Daniel Tulett (Gbr) Canyon DHB Sungod DNF Laurence Pithie (Nzl) Groupama-FDJ Continental DNF Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma Development Team DNF Maikel Zijlaard (Ned) SEG Racing Academy DNF Jesper Rasch (Ned) SEG Racing Academy DNF Gianmarco Garofoli (Ita) Development Team DSM DNF Enzo Leijnse (Ned) Development Team DSM Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 