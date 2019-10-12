Paris-Bourges-2019

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 17:20
Gien - Bourges, 193.9 км
|1 SARREAU Marc (GROUPAMA - FDJ)
|2 VAN ASBROECK Tom (ISRAEL CYCLING ACADEMY)
|3 CAPIOT Amaury (SPORT VLAANDEREN - BALOISE)
|4 STÜSSI Colin Chris (TEAM VORARLBERG SANTIC)
|5 TURGIS Anthony (TOTAL DIRECT ENERGIE)
|6 SISKEVICIUS Evaldas (DELKO MARSEILLE PROVENCE)
|7 BARBIER Pierre (NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE)
|8 EEKHOFF Nils (DEVELOPMENT TEAM SUNWEB)
|9 MALDONADO Anthony (ST MICHEL - AUBER 93)
|10 DE BACKER Bert (VITAL CONCEPT - B&B HOTELS)
|11 NÕMMELA Aksel (WALLONIE BRUXELLES)
|12 GEDIMINAS Bagdonas (AG2R LA MONDIALE)
|13 DUVAL Julien (AG2R LA MONDIALE)
|14 VENTURINI Clement (AG2R LA MONDIALE)
|15 BARCELO ARAGON Fernando (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS)
|16 TAMINIAUX Lionel (WALLONIE BRUXELLES)
|17 ARISTI GARDOKI Mikel (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS)
|18 WILLEMS Thimo (SPORT VLAANDEREN - BALOISE)
|19 SOUPE Geoffrey (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS)
|20 DOUBEY Fabien (WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
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