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Paris-Bourges-2019

Paris-Bourges-2019

Paris-Bourges-2019

 

 

Gien - Bourges, 193.9 км

 

1 SARREAU Marc (GROUPAMA - FDJ)
2 VAN ASBROECK Tom (ISRAEL CYCLING ACADEMY)
3 CAPIOT Amaury (SPORT VLAANDEREN - BALOISE)
4 STÜSSI Colin Chris (TEAM VORARLBERG SANTIC)
5 TURGIS Anthony (TOTAL DIRECT ENERGIE)
6 SISKEVICIUS Evaldas (DELKO MARSEILLE PROVENCE)
7 BARBIER Pierre (NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE)
8 EEKHOFF Nils (DEVELOPMENT TEAM SUNWEB)
9 MALDONADO Anthony (ST MICHEL - AUBER 93)
10 DE BACKER Bert (VITAL CONCEPT - B&B HOTELS)
11 NÕMMELA Aksel (WALLONIE BRUXELLES)
12 GEDIMINAS Bagdonas (AG2R LA MONDIALE)
13 DUVAL Julien (AG2R LA MONDIALE)
14 VENTURINI Clement (AG2R LA MONDIALE)
15 BARCELO ARAGON Fernando (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS)
16 TAMINIAUX Lionel (WALLONIE BRUXELLES)
17 ARISTI GARDOKI Mikel (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS)
18 WILLEMS Thimo (SPORT VLAANDEREN - BALOISE)
19 SOUPE Geoffrey (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS)
20 DOUBEY Fabien (WANTY - GOBERT CYCLING TEAM

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Paris-Bourges классика гонка категории 1.1. гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2019. Превью (2)
    VeloVelo-Фото

    Последняя Легенда в сезоне. Ломбардия! 



    Велолайв, зачем все эти эксперименты с оценками комментраиев?
    Ни к чему хорошему это не приведет. Лишняя трата денег.
    Верните классику - "+" и "-". И всё будет хорошо.

  • Astanaforever
    Ломбардия-2019. Превью (2)
    Astanaforever-Фото
    Почему Луц не едет Ломбардию? Он в хорошой форме. Может Супермен покажет под занавес что нибудь?
  • Arciv
    Эган Берналь – победитель клас ... (1)
    Arciv-Фото
    Берналь значит на Джиро,а Фрум и Томас на Тур
  • 56X11
    Gran Piemonte-2019 (6)
    56X11-Фото
    Мне интересно как Nans peters достаточно тяжёлый при своём росте в такие горки заезжал
  • motte
    Gran Piemonte-2019 (6)
    motte-Фото

    Ожидаемо

    Отыгрались за потерянные ранее

    Слово за Нибали

  • RVL
    Gran Piemonte-2019 (6)
    RVL-Фото
    ну как же..там дуэлей валом...Фрум-Вигго-классика жанра,Фрум-Томас...только спят и видят, как кто либо оступится..
  • Gonza Golanov
    Gran Piemonte-2019 (6)
    Gonza Golanov-Фото
    Ну вряд-ли, это все-таки не Мувистар трехглавый)))
  • Student
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (14)
    Student-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Тут один комментатор кричал о кристальной репутации и отсутствии допинговых скандалов команды Бахрейн. АУ..ГДЕ ТЫ?

    Не знаю к кому это адрессовано, но Бахрейн-Мерида к указанному периолу не имеет ни какого отношения, а вот Астана к Божичу в сезоне 2011-2012 и к последующим самое, что не на есть прямое имеет отношение.



    Цитата: stauart
    новая эра говорили они ...

    Та какое отношение команда имеет к событиям почти 10-ти летней давности?

  • RVL
    Майкл Вудс – победитель класси ... (9)
    RVL-Фото

    Что с горняком Ландой не так? ушел из Астаны?(

    Карапас пока не битый туз. откуда такие выводы? 

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ice
    Но его выигранная разделка стала для меня едва ли не самым большим откровением в сезоне.

    в точку! накануне разделки - мысль - круто, молодец, но теперь, увы, "давай, до свиданья".. и потом ба-бах сюрпрайз ))! такое уже не забудется!

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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