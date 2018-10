Paris - Bourges-2018 Категория:

Вчера, 18:16 Gien - Bourges, 193,7 км 1 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj 4:20:27 2 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Cycling Club 3 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 Bram Welten (Ned) Team Fortuneo - Samsic 5 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 6 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 7 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 8 Mickael Delage (Fra) Groupama - Fdj 9 Nils Eekhoff (Ned) Development Team Sunweb 10 Damien Touze (Fra) St Michel - Auber 93 11 Justin Jules (Fra) Wb Aqua Protect Veranclassic 12 Lukas Rüegg (Swi) Team Vorarlberg Santic 13 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 14 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 15 Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R La Mondiale 17 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 19 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix Lille Metropole 20 Lennert Teugels (Bel) Cibel - Cebon 21 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R La Mondiale 22 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 23 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 24 Tom Vermeer (Ned) Team Differdange Losch 25 Gian Friesecke (Swi) Team Vorarlberg Santic 26 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 27 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 28 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence Ktm 29 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 30 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 31 Camille Thominet (Fra) St Michel - Auber 93 32 Florian Stork (Ger) Development Team Sunweb 33 Patrick Schelling (Swi) Team Vorarlberg Santic 34 Marc Hirschi (Swi) Development Team Sunweb 35 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj 36 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 37 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:08 38 Romain Le Roux (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:00:12 39 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:19 40 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix Lille Metropole 41 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:00:22 42 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:29 43 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Cycling Club 44 Romain Seigle (Fra) Groupama - Fdj 45 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 46 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 47 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Cycling Club 48 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 49 François Bidard (Fra) Ag2R La Mondiale 50 Silvan Dillier (Swi) Ag2R La Mondiale 51 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:01:20 52 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:23 53 Kevin Reza (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:01:45 54 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 55 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:01:55 56 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:05 57 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:08 58 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Cycling Club 59 Eliot Lietaer (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 0:06:47 60 Rudy Barbier (Fra) Ag2R La Mondiale 0:09:01 61 Brecht Ruyters (Bel) Cibel - Cebon 62 Cedric Raymackers (Bel) Cibel - Cebon 63 Gianni Marchand (Bel) Cibel - Cebon 64 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 65 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 66 Joseph Areruya (Rwa) Delko Marseille Provence Ktm 67 Lukas Spengler (Swi) Wb Aqua Protect Veranclassic 68 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Groupe Gobert 69 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 70 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2R La Mondiale 71 Florentin Lecamus Lambert (Fra) Team Fortuneo - Samsic 72 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 73 Romain Feillu (Fra) St Michel - Auber 93 74 Manuel Bosch (Aut) Team Vorarlberg Santic 75 Joshua Teasdale (Gbr) Team Differdange Losch 76 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama - Fdj 77 Jérémy Roy (Fra) Groupama - Fdj 78 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 79 Tom Wirtgen (Lux) Ago - Aqua Service 80 Larry Valvasori (Lux) Team Differdange Losch 81 Ludovic Robeet (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 82 Clement Orceau (Fra) Direct Energie 83 Joeri Stallaert (Bel) Team Vorarlberg Santic 84 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 85 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg Santic 86 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 87 Kevin Ledanois (Fra) Team Fortuneo - Samsic 88 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 89 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 90 Jarno Mobach (Ned) Development Team Sunweb 91 Olivier Pardini (Bel) Team Differdange Losch 92 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:10:41 93 Wim Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon 0:14:49 94 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 95 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 96 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 97 Armindo Fonseca (Fra) Team Fortuneo - Samsic 98 Tom Thill (Lux) Team Differdange Losch 99 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Cycling Club 100 David Riviere (Fra) Direct Energie 101 Leon Heinschke (Ger) Development Team Sunweb 102 Niklas Märkl (Ger) Development Team Sunweb 103 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 104 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 105 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 106 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Samuel Dumoulin (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie DNF Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Alessandro Fedeli (Ita) Trevigiani Phonix - Hemus 1896 DNF Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence Ktm DNF Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Kevyn Ista (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Omer Goldsteiin (Isr) Israel Cycling Academy DNF Nicolas Baldo (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Alo Jakin (Est) St Michel - Auber 93 DNF Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Toni Franz (Ger) Team Differdange Losch DNF Balázs Rózsa (Hun) Team Differdange Losch 