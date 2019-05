4 дня Дюнкерка-2019. Этап 2 Категория:

Wallers - Saint-Quentin, 177,7 км Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale Wallers - Saint-Quentin, 177,7 км 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 4:08:33 2 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:00 3 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 4 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 5 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 6 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 7 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 8 Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot - Charles 9 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 10 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 11 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 12 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 13 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 15 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 16 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel - Auber 93 17 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Dries De Bondt (Bel) Corendon - Circus 19 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 20 Damien Touzé (Fra) Cofidis Solutions Crédits 21 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 22 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 23 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 24 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 25 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 26 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 27 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 28 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 29 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 30 André Greipel (Ger) Team Arkéa - Samsic 31 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Charles 32 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles 33 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Charles 34 Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic 35 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkéa - Samsic 36 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 37 Maarten Van Trijp (Ned) Corendon - Circus 38 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 39 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles 40 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 41 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 42 Senne Leysen (Bel) Roompot - Charles 43 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 44 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence 45 Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 46 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits 47 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 48 Alo Jakin (Est) St Michel - Auber 93 49 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 50 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 51 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 52 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Charles 53 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 54 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 55 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 56 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 57 Lasse Norman Hansen (Den) Corendon - Circus 58 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 59 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 60 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 61 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 62 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 63 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 64 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 65 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 66 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 67 Nicolas Baldo (Fra) St Michel - Auber 93 0:00:12 68 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 69 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 70 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 71 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 72 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 73 Mickaël Delage (Fra) Groupama - FDJ 74 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:16 75 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama - FDJ 0:00:18 76 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 77 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 78 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 79 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis Solutions Crédits 80 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 81 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 82 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 83 Urko Berrade Fernandez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 84 Connor Swift (Gbr) Team Arkéa - Samsic 85 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkéa - Samsic 86 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 87 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 88 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 89 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 90 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 91 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:27 92 Maxime Cam (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:28 93 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:32 94 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 0:00:39 95 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:00 96 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:40 97 Jose Daniel Viejo Redondo (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 98 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 99 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 100 Benoît Vaugrenard (Fra) Groupama - FDJ 101 Julien Morice (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 102 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 103 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 104 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:00:53 105 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 106 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:00:55 107 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:59 108 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:01:15 109 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:01:23 110 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 111 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:27 112 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 0:01:41 113 Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits 114 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 115 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 0:02:16 116 David Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus 117 Robert Wagner (Ger) Team Arkéa - Samsic 0:03:02 118 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 0:16:46 DNF

Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF

Stijn Devolder (Bel) Corendon - Circus DNF

Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence DNF

Yoann Offredo (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team DNF

Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF

Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNS

Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence DNS

Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 8:25:58 2 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 0:00:11 3 Lasse Norman Hansen (Den) Corendon - Circus 0:00:12 4 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:13 5 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:14 6 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles 7 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:16 8 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 9 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:17 10 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 0:00:18 11 Dries De Bondt (Bel) Corendon - Circus 0:00:19 12 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 13 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:20 14 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 15 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 16 Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot - Charles 17 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 19 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 20 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 21 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 22 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 23 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 24 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 25 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles 26 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 27 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 28 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel - Auber 93 29 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Charles 30 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 31 Damien Touzé (Fra) Cofidis Solutions Crédits 32 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 33 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 34 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 35 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 36 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 37 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Charles 39 André Greipel (Ger) Team Arkéa - Samsic 40 Senne Leysen (Bel) Roompot - Charles 41 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 42 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkéa - Samsic 43 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 44 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 45 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Charles 46 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 47 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 48 Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic 49 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 50 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 51 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 52 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 53 Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 54 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 55 Alo Jakin (Est) St Michel - Auber 93 56 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 57 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 58 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence 59 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 60 Maarten Van Trijp (Ned) Corendon - Circus 61 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits 62 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 63 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 64 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 65 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:00:32 66 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 67 Mickaël Delage (Fra) Groupama - FDJ 68 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 69 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 70 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 71 Nicolas Baldo (Fra) St Michel - Auber 93 72 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 0:00:35 73 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:36 74 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 0:00:38 75 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 76 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 77 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 78 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama - FDJ 79 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 80 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 81 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis Solutions Crédits 82 Connor Swift (Gbr) Team Arkéa - Samsic 83 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 84 Urko Berrade Fernandez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 85 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 86 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 87 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkéa - Samsic 88 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 0:00:40 89 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:47 90 Maxime Cam (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:48 91 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:50 92 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 93 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 94 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 0:00:59 95 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:00 96 Julien Morice (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 97 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 98 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 99 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 100 Benoît Vaugrenard (Fra) Groupama - FDJ 101 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 102 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:01:13 103 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 104 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:01:15 105 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:19 106 Jose Daniel Viejo Redondo (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:30 107 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:01:35 108 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:01:43 109 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:47 110 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 0:02:01 111 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:02:25 112 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 0:02:36 113 David Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus 114 Robert Wagner (Ger) Team Arkéa - Samsic 0:03:22 115 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:04:14 116 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 0:05:02 117 Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits 118 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 0:17:06 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 