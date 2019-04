Route Adelie de Vitre-2019 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 19:12 Vitré - Vitré, 197,8 км 1 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 4:52:43 2 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 0:00:00 3 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 4 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:01 5 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 6 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:03 7 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 8 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 9 Romain Feillu (Fra) St Michel - Auber 93 10 Julien Simon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 11 Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg Santic 12 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 13 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 14 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 15 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 16 Lukas Rüegg (Sui) Swiss Racing Academy 17 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 18 Robert William Kessler (Ger) Team Lotto - Kern Haus 19 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 20 Luis Carlos Chia Bermudez (Col) Manzana Postobón Team 21 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 22 Patrick Schelling (Sui) Team Vorarlberg Santic 23 Julien El Farès (Fra) Delko Marseille Provence 24 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 25 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 26 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 27 Mickaël Delage (Fra) Groupama - FDJ 28 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 29 Mauro Schmid (Sui) Swiss Racing Academy 30 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana Postobón Team 0:00:09 31 Gian Friesecke (Sui) Swiss Racing Academy 32 Marc Dörrie (Ger) Team Lotto - Kern Haus 33 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 34 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 35 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 36 Jonas Rutsch (Ger) Team Lotto - Kern Haus 37 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits 38 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 39 Ryan Anderson (Can) Rally UHC Cycling 40 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 41 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel - Auber 93 42 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 43 Gordian Banzer (Sui) Team Vorarlberg Santic 44 Pierre Gouault (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 45 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 0:00:15 46 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:17 47 Sebastian Mora Vedri (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:19 48 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 49 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobón Team 50 Victor Lafay (Fra) Cofidis Solutions Crédits 51 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 52 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence 53 Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:23 54 Elie Gesbert (Fra) Team Arkéa - Samsic 55 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:24 56 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:00:27 57 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 0:00:35 58 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama - FDJ 59 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:42 60 Alo Jakin (Est) St Michel - Auber 93 61 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 62 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 0:01:05 63 Alan Banaszek (Pol) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:10 64 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:01:22 65 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 66 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:42 67 Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Manzana Postobón Team 0:01:52 68 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence 0:02:13 69 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence 0:02:38 70 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:02:42 71 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:02:45 72 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:02:55 73 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:03:19 74 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:03:25 75 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:34 76 Matteo Dal-Cin (Can) Rally UHC Cycling 0:03:55 77 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 78 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 79 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 0:04:23 80 Frederik Raßmann (Ger) Team Lotto - Kern Haus 81 Axel Journiaux (Fra) Direct Energie 0:04:44 82 Jan Kuhn (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:07:18 83 Omar Alberto Mendoza Cardona (Col) Manzana Postobón Team 84 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 85 Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:07:23 86 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:07:26 87 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 88 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobón Team 89 Nicolas Baldo (Fra) St Michel - Auber 93 0:07:37 90 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Team Vorarlberg Santic 91 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 92 Joseph Areruya (Rwa) Delko Marseille Provence 93 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 94 Nigel Ellsay (Can) Rally UHC Cycling 95 Fabian Paumann (Sui) Swiss Racing Academy 96 Justin Mottier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 97 Thomas Vaubourzeix (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 98 Jose Daniel Viejo Redondo (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:07:40 99 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 100 Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 101 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 102 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:07:54 103 Leonardo Fedrigo (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:10:35 104 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Raphael Krähemann (Sui) Swiss Racing Academy DNF Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Beñat Intxausti Elorriaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Gotzon Udondo Santamaria (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Davide Orrico (Ita) Team Vorarlberg Santic DNF Jannik Steimle (Ger) Team Vorarlberg Santic DNF Alan Riou (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Lukas Märkl (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy DNF Cyrille Thièry (Sui) Swiss Racing Academy DNF Alex Vogel (Sui) Swiss Racing Academy DNF Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling DNF Colin Stüssi (Sui) Team Vorarlberg Santic DNF Maxime Daniel (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural - Seguros RGA DNF Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy DNF Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Manzana Postobón Team DNF Benoît Vaugrenard (Fra) Groupama - FDJ DNF Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ DNF Julian Cardona Tabares (Col) Androni Giocattoli Sidermec DNF Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale DNF Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale DNF Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Marc Fournier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Emerson Oronte (Usa) Rally UHC Cycling DNF Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Route Adelie de Vitre гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(224)

В тему: Kuurne-Brussel-Kuurne-2019

Etoile de Besseges-2019. Этап 4

Etoile de Besseges-2019. Этап 2

Grand Prix Cycliste la Marseillaise-2019

Paris-Chauny-2018

Route d’Occitanie-2018. Этап 4

Route d’Occitanie-2018. Этап 2

Route d’Occitanie-2018. Этап 1

Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire-2018. Этап 2

Route Adelie de Vitre-2018

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.