Тур Валлонии-2019. Этап 5

Да проекты, "заточеные на отмывку денег", и есть самые долговечные. Вспомните, итальянские и испанские футбольные клубы создавались как раз под это, точно так же как бейсбольные в Штатах. А сейчас ворочают чуть ли не миллиардами. Ну а велосипедные проекты вообще в этом плане непригодны. С одной стороны - и затраты на них сравнительно не велики.С другой - и "выхлопа" нет, одни убытки, в лучшем случае - как с Инеос или Квиками - в ноль, много не отмоешь... Всё дело - в РЕКЛАМЕ. Та же Telefonica неплохо увеличила количество абонентов в испаноязычных странах за счет Movistar... Шампуни, велосипеды, национальные лотереи... Ну и ИМИДЖЕВЫЕ проекты - UAE, Бахрейн, Астана.