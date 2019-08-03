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Тур Валлонии-2019. Этап 5

Тур Валлонии-2019. Этап 5

Тур Валлонии-2019. Этап 5

 

 

Couvin - Thuin, 186,7 км

1. Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal

2. Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotels
3. Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus
Итоговая генеральная классификация:
1. Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert

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Теги к статье: Тур Валлонии VOO-Tour de Wallonie многодневная велогонка гонка категории 2.H.C гонка Европейского тура Europe Tour

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Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Giant72
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: levonardo
    А что на счёт Власова?
    Власов топовый гонщик? Генеральщик? Ну тогда берем.. Все грантуры наши.)))

    Озвучьте пожалуйста кто нибудь бюджет Квиков и Астаны с Инеосом? Сравним , проверим и оценим эффективность меджмента команд.
    На сколько я помню, Нибали не родился в розовой майке, также и Лопес попал в команду "новичком". У Власова отличные данные - может ехать разделку, быстро восстанавливается, про горы так молчу... Также обладает высоким уровнем интеллекта, умеет читать гонку. Так что он будет оооочень полезен Астане
  • veloster
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (12)
    veloster-Фото

    Что-то тут не складывается. Какая-то темная история.

  • ktilp-12
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    ktilp-12-Фото

     Хорошая новость. Атакующий, веселый, добродушный. позитивный гонщик, а такие люди в команде нужны. 

  • atacama
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (12)
    atacama-Фото

    По Пино согласен. В тройку бы заехал точно.

    Ждем следующий тур

  • Krakk
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (12)
    Krakk-Фото

    Если он с такой серъезной травмой заехал на 18-м этапе со семи претендентами после Берналя, и даже активничал, накрывая Томаса, что бы он сотворил, будучи здоровым? Скорее всего, сложности испорченных этапов не хватило бы для перехвата майки, но то, что он был сильнее Берналя в горах в принципе, не вызывает сомнений. Дикое невезение. Но в ближайшие годв три шансы у него будут, колумбиец ему точно пока по зубам, главное преодолеть черную полосу.

  • Arciv
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    Arciv-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Да, уж дела с трансфером на следующий сезон неважные. Денег нет подписывать топовых гонцов. Тяжко будет очень добывать победы. Уходят шесть ценных гонцовХирт, Бильбао, Баллерини, Корт, Вилелья, Катальдо. А взамен почти никого. Печаль.И Фульс под вопросом. Договорятся или нет? Найдут под него деньги? Нет?Да уж. Завтра пойдут трансфера..узнаем.
    Ого,а куда эти ребята уходят?
  • Бакеша
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Да, уж дела с трансфером на следующий сезон неважные. Денег нет подписывать топовых гонцов. Тяжко будет очень добывать победы. Уходят шесть ценных гонцовХирт, Бильбао, Баллерини, Корт, Вилелья, Катальдо. А взамен почти никого. Печаль.И Фульс под вопросом. Договорятся или нет? Найдут под него деньги? Нет?Да уж. Завтра пойдут трансфера..узнаем.
    Серьезно? Тогда конец команде...
  • Astanaforever
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: levonardo
    А что на счёт Власова?
    Власов топовый гонщик? Генеральщик? Ну тогда берем.. Все грантуры наши.)))

    Озвучьте пожалуйста кто нибудь бюджет Квиков и Астаны с Инеосом? Сравним , проверим и оценим эффективность меджмента команд.
  • Адриен
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    Адриен-Фото

    Да проекты, "заточеные на отмывку денег", и есть самые долговечные. Вспомните, итальянские и испанские футбольные клубы создавались как раз под это, точно так же как бейсбольные в Штатах. А сейчас ворочают чуть ли не миллиардами. Ну а велосипедные проекты вообще в этом плане непригодны. С одной стороны - и затраты на них сравнительно не велики.С другой - и "выхлопа" нет, одни убытки, в лучшем случае - как с Инеос или Квиками - в ноль, много не отмоешь... Всё дело - в РЕКЛАМЕ. Та же Telefonica неплохо увеличила количество абонентов в испаноязычных странах за счет Movistar... Шампуни, велосипеды, национальные лотереи... Ну и ИМИДЖЕВЫЕ проекты - UAE, Бахрейн, Астана.

  • levonardo
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    levonardo-Фото
    А вы смешной.

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Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy)

31 июля

Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country - Murias)

Thibault Guernalec (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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