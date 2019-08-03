Тур Валлонии-2019. Этап 5

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Couvin - Thuin, 186,7 км
1. Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal
2. Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotels
3. Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus
Итоговая генеральная классификация:
1. Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert
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Giant72
Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
Цитата: Astanaforever
Цитата: levonardo
А что на счёт Власова?
Власов топовый гонщик? Генеральщик? Ну тогда берем.. Все грантуры наши.)))
Озвучьте пожалуйста кто нибудь бюджет Квиков и Астаны с Инеосом? Сравним , проверим и оценим эффективность меджмента команд.
На сколько я помню, Нибали не родился в розовой майке, также и Лопес попал в команду "новичком".
У Власова отличные данные - может ехать разделку, быстро восстанавливается, про горы так молчу...
Также обладает высоким уровнем интеллекта, умеет читать гонку. Так что он будет оооочень полезен Астане
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Krakk
Тибо Пино не сможет тренироват ... (12)
Если он с такой серъезной травмой заехал на 18-м этапе со семи претендентами после Берналя, и даже активничал, накрывая Томаса, что бы он сотворил, будучи здоровым? Скорее всего, сложности испорченных этапов не хватило бы для перехвата майки, но то, что он был сильнее Берналя в горах в принципе, не вызывает сомнений. Дикое невезение. Но в ближайшие годв три шансы у него будут, колумбиец ему точно пока по зубам, главное преодолеть черную полосу.
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Arciv
Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
Цитата: Astanaforever
Да, уж дела с трансфером на следующий сезон неважные. Денег нет подписывать топовых гонцов. Тяжко будет очень добывать победы. Уходят шесть ценных гонцовХирт, Бильбао, Баллерини, Корт, Вилелья, Катальдо. А взамен почти никого. Печаль.И Фульс под вопросом. Договорятся или нет? Найдут под него деньги? Нет?Да уж. Завтра пойдут трансфера..узнаем.
Ого,а куда эти ребята уходят?
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Бакеша
Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
Цитата: Astanaforever
Да, уж дела с трансфером на следующий сезон неважные. Денег нет подписывать топовых гонцов. Тяжко будет очень добывать победы. Уходят шесть ценных гонцовХирт, Бильбао, Баллерини, Корт, Вилелья, Катальдо. А взамен почти никого. Печаль.И Фульс под вопросом. Договорятся или нет? Найдут под него деньги? Нет?Да уж. Завтра пойдут трансфера..узнаем.
Серьезно? Тогда конец команде...
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Astanaforever
Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
Цитата: levonardo
А что на счёт Власова?
Власов топовый гонщик? Генеральщик?
Ну тогда берем.. Все грантуры наши.)))
Озвучьте пожалуйста кто нибудь бюджет Квиков и Астаны с Инеосом? Сравним , проверим и оценим эффективность меджмента команд.
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Адриен
Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
Да проекты, "заточеные на отмывку денег", и есть самые долговечные. Вспомните, итальянские и испанские футбольные клубы создавались как раз под это, точно так же как бейсбольные в Штатах. А сейчас ворочают чуть ли не миллиардами. Ну а велосипедные проекты вообще в этом плане непригодны. С одной стороны - и затраты на них сравнительно не велики.С другой - и "выхлопа" нет, одни убытки, в лучшем случае - как с Инеос или Квиками - в ноль, много не отмоешь... Всё дело - в РЕКЛАМЕ. Та же Telefonica неплохо увеличила количество абонентов в испаноязычных странах за счет Movistar... Шампуни, велосипеды, национальные лотереи... Ну и ИМИДЖЕВЫЕ проекты - UAE, Бахрейн, Астана.
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Страницы истории велоспорта