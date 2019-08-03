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Тур Валлонии-2019. Этап 4

Тур Валлонии-2019. Этап 4

Тур Валлонии-2019. Этап 4

 

 

Villers-le-Bouillet - Lierneux, 178,2 км

1. Arnaud Demare (Fra) Groupama - FdJ

2. Szymon Sajnok (Pol) CCC Team
3. Stijn Steels (Bel) Roompot - Charles

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Теги к статье: Тур Валлонии VOO-Tour de Wallonie многодневная велогонка гонка категории 2.H.C гонка Европейского тура Europe Tour

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Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • salomon
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    salomon-Фото
    А что теперь делать Алафилиппу ? Оставатся топовым классиком или переделать себя в генеральщика на Гран Туры ? В любом случае, чем-то придётся пожертвовать. Обьединить две вело- стихии НЕВОЗМОЖНО !!!
  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сражался, бился как лев, вон сколько львёнков насобирал)) Франция верила в него и хотела чуда. А супер-комбатив воистину его.

    Эх, как же жаль, что Пино сошёл, Тибо бы точно разбавил эту компанию на подиуме в Париже, а Франция получила бы 100% какое то желанное призовое место...может даже и первое.

    Хотя: супер-комбатив + майка горного короля + 2 человека в десятке. "Улов" хорош, но ведь всегда дома хочется большего.

  • Anna P.
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    Anna P.-Фото
    Мне кажется, это некоторая обида на судьбу вообще. Ну и как без эмоций, как, конечно в Стива сторону...
  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: niksi
    предполагаю, что генеральщиком Жужу вряд ли станет, темперамент не тот, да и долгой мощности пока не хватает
    А оно ему надо? Быть генеральщиком..неблагодарный труд. Побед мало в сезоне, рейтинговые очки набираются трудно..пахать..пахать и пахать на многодневках. Вот он 12 побед за сезон . Первый в рейтинге. Стоимость его возрастает с геометрической скоростью. Востребован в любой команде. Что еще надо?
  • Hammill
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    Hammill-Фото
    "чем ничего особенного не сделать и финишировать третьим в общем зачете" - укол в сторону Кройшвайка?
  • Anna P.
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    Anna P.-Фото

    Из публикации об Алафилиппе в CN:

     

    "Но мало кто будет выражать неудовольствие Алафилиппу, получившему премию тура «Суперкомбатиф» - единогласное решение жюри - за то, как после выигрыша 3 этапа в Epernay он взял желтую майку, потерял ее через три дня, но затем вернул на восьмом этапе в Сент-Этьен благодаря по-настоящему агрессивной езде.

    Затем он продержался в лидерах еще 11 дней: выиграл индивидуальную гонку на время в По, одетый в желтое, и, таким образом, увеличил свое преимущество, прежде чем самым невероятным образом выжить в Пиренеях, придерживаясь колес фаворитов ГК на подъемах, а затем сделать то же самое в большей части Альп – демонстрируя упорство, удивившее соперников и порадовавшее поклонников.

    На вопрос, думал ли он, что сможет выиграть гонку 2019 года, 27-летний гонщик ответил: «Не стану говорить, что никогда не верил в победу, но я не думал об этом. Чтобы выиграть Тур, вы должны были работать над этим в течение нескольких месяцев или даже лет, так что пятое место в итоге - это больше, чем я мог бы надеяться».

     «Я думаю, что более круто носить желтую майку в течение 14 дней и выиграть два этапа, чем ничего особенного не сделать и финишировать третьим в общем зачете», - добавил он.

    Алафилип признал, что попытка выиграть Тур в целом может стать целью, к которой он устремится в будущем, но не в следующем году. Вместо этого он хочет сосредоточиться на попытке выиграть однодневную гонку «Тур Фландрии» следующей весной."

     

  • Anna P.
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    Anna P.-Фото
    Перевод Contador - бухгалтер, расчетчик!
    Вот оно в чем дело-то!
    Сейчас на меня налетят... Не надо, он ехал иногда вопреки фамилии...
  • niksi
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    niksi-Фото
    предполагаю, что генеральщиком Жужу вряд ли станет, темперамент не тот, да и долгой мощности пока не хватает
  • 0x5F375A86
    Петер Саган - семикратный поб ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    У него уже кожа позеленела наверное под майкой, столько он ее носит)

  • Серафим
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (10)
    Серафим-Фото

     В принципе, у Жужу есть все, чтобы стать генеральщиком, и очень хорошим. Навнрно, он особеннои не тренировал себя на длительные специфические нагрузки, типа на увеличение времени работы в зонах большой и субмаксимальной мощности. 

     Другое дело, надо ли это ему? И надо ли это команде, для которой бухгалтерская генеральная классификация скорее побочный продукт. Не будет Лефевр перестраивать команду и терять побед на классиках. Ну, если только спонсор загорится и будет продавливать результаты на ГК. 

     А Лефевр не любит сидеть на двух стульях.

     

     

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Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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