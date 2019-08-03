Тур Валлонии-2019. Этап 4

Из публикации об Алафилиппе в CN:

"Но мало кто будет выражать неудовольствие Алафилиппу, получившему премию тура «Суперкомбатиф» - единогласное решение жюри - за то, как после выигрыша 3 этапа в Epernay он взял желтую майку, потерял ее через три дня, но затем вернул на восьмом этапе в Сент-Этьен благодаря по-настоящему агрессивной езде.

Затем он продержался в лидерах еще 11 дней: выиграл индивидуальную гонку на время в По, одетый в желтое, и, таким образом, увеличил свое преимущество, прежде чем самым невероятным образом выжить в Пиренеях, придерживаясь колес фаворитов ГК на подъемах, а затем сделать то же самое в большей части Альп – демонстрируя упорство, удивившее соперников и порадовавшее поклонников.

На вопрос, думал ли он, что сможет выиграть гонку 2019 года, 27-летний гонщик ответил: «Не стану говорить, что никогда не верил в победу, но я не думал об этом. Чтобы выиграть Тур, вы должны были работать над этим в течение нескольких месяцев или даже лет, так что пятое место в итоге - это больше, чем я мог бы надеяться».

«Я думаю, что более круто носить желтую майку в течение 14 дней и выиграть два этапа, чем ничего особенного не сделать и финишировать третьим в общем зачете», - добавил он.

Алафилип признал, что попытка выиграть Тур в целом может стать целью, к которой он устремится в будущем, но не в следующем году. Вместо этого он хочет сосредоточиться на попытке выиграть однодневную гонку «Тур Фландрии» следующей весной."