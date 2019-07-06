Тур Валлонии-2019. Этап 1

Mima

Винченцо Нибали – победитель 2 ... (3) Цитата: Astanaforever После его последней победы в прошлом году на классике Милан-Сан-Ремо, эта победа можно сказать самая трудная , в его долголетней, спортивной карьере и самая выстраданная. Все видели его глаза после финиша. Они были одновременно опустошенные и счастливо гордые. Великий спортсмен, ктобы, что не говорил. Акула своего дела..преданный велосипеду навечно. Совершенно верно. Великий гонщик. Совершенно верно. Великий гонщик.

Серж

Тур де Франс-2019. Результаты ... (61) ТДФ 2020 Инеос-Фрумми,Берналь, ГТ, Карапас, так?

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2019. Результаты ... (61) Но согласитесь, сценарии ведь тоже бывают интересными, которых ждёшь. Да, пускай с ожидаемой концовкой, но все же от этого не перестаешь смотреть.



P.S.

ИНЭОСу уже мало одного человека на ПАРИЖском подиуме (№1), начали клепать по 2-х велогонщиков на награждения))

P.P.S.

Думаю, что большинство болельщиков одобрило бы факт-решение, если бы орги Тура закономерно, логично, справедливо и даже символично отдали т.е. присудили приз Супер-Комбатив по итогам ТдФ-2019 Ж.Алафилиппу

MSG

Тур де Франс-2019. Результаты ... (61) С Тура 2011 года почти все вспоминают именно яростную оборону майки Томасом Феклером, но не скучную и закрытую езду Кадела Эванса и братьев Шлек (за исключением отчаянной атаки Энди на Изоаре).

То же самое и в этом году, в плане качества горных баталий Тур получился крайне блеклым,в том числе и не по вине гонщиков. Так что Жулиан тоже войдет в историю

sixpack

Тур де Франс-2019. Результаты ... (61) за счет ослабления контроля по разным причинам, гонка смотрелась интереснее, чем несколько прошлых лет. И все равно серьезная борьба за ГК шла на ветродуйном этапе и на полутора горных (т.к 19й сократили). В Вогезах, на Турмале и вал Торран были вожделенные "горные финиши", да и этап с Галибье оживился только отрывом. Традиционно скучно. Пришедший из негенеральского сословия Жужу всерьез оживил борьбу, иначе генералы нагнали б тоску тоскливую. Борьбы за зеленое мы просто не увидели. Прогноз с Саганом в зеленой майке от начала и до конца выполнился на все 100.

uran

Винченцо Нибали – победитель 2 ... (3) Карьера закономерно идёт по нисходящей, просто цели не соответствуют ни команде ни самому Нибсу. Будь на него меньше давления ездилось бы куда лучше. К чему тдф если Джиро + Вуэльта были идеальны в генерале? Охотник за этапами не тот уровень, совсем не тот.

SSS

20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (55) Вот здесь полностью согласен. Орги подсунули дерьмо вместо зрелища.

Student

Тур де Франс-2019. Результаты ... (61) Цитата: el kun Цитата: Arciv Цитата: GTX У Джамбо второй подряд подиум гран-тура, а при другом распределении ресурсов - могли бы взять один. Глянем ещё на Роглича на Вуэльте, маршрут то не самый подходящий. Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится. Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится. Кажется и что Де плюс может ьыть неплохим генеральщиком, молодой принципе еще Та в приципе все молодые, местом не ниже пятого себя показали, что австриец, что француз, что испанец)



Цитата: Arciv Цитата: GTX У Джамбо второй подряд подиум гран-тура, а при другом распределении ресурсов - могли бы взять один. Глянем ещё на Роглича на Вуэльте, маршрут то не самый подходящий. Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится. Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится. ну не совсем понятно, кто ему сможет там бросить вызов по настоящему, из Джировских только Карапас и Простомен, из туровских разве что Пульс и кто-то из Ейтцев, поди и всё....



Цитата: Гонщик Цитата: reforg34 Цитата: Гонщик ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .



Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.

Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.

Да ладно , а покупка того же Ланды и много кого ещё , при том что в команде всегда есть супер пупер звезда и не одна , покупают именно сильных , с большим потенциалом , если результата не будет , переманят самого перспективного , купят нужных людей в ВАДА и вуаля , всё решают деньги в нашем мире , а умных и бедных полно или реально считаете что в других командах плохие спецы ? И тем не менее, в прошлом году была сделана ставка на молодых)

Гонщик

Тур де Франс-2019. Результаты ... (61) Цитата: reforg34 Цитата: Гонщик ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .



Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.

Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет. Да ладно , а покупка того же Ланды и много кого ещё , при том что в команде всегда есть супер пупер звезда и не одна , покупают именно сильных , с большим потенциалом , если результата не будет , переманят самого перспективного , купят нужных людей в ВАДА и вуаля , всё решают деньги в нашем мире , а умных и бедных полно или реально считаете что в других командах плохие спецы ?

Student

Тур де Франс-2019. Результаты ... (61) Цитата: reforg34 Цитата: Гонщик ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .



Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.

Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет. не много не согласен, взять того же Урана, Роджерса и Порта, супер звёздами они не были, но и ноунеймами тоже, впрочем далеко не секрет, что менеджмету Скай (Инеос) многим поучится стоит. Ждём Вуэлту и Пульса)



Цитата: ingvarfrey Всем поклонникам жужу - не переживайте, все будут помнить ПОБЕДИТЕЛЯ, а не алафилипа. И знаете почему? Потому что есть вселенское правило, игра забывается, а счёт(победитель). - остаётся. Инеос взяли первые два места - остальное лирика и отмазки для лузеров!.Давайте, кидайте камни, но я прав))). Это реальность, без романтики и розовых единорогов! Ну Алафилипп войдёт в историю ни как победитель гранд-туров, но войдёт)