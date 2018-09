Gooikse Pijl-2018 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 17:20 Gooik - Gooik, 200,7 км



1 Jordi Meeus (Bel) SEG Racing Academy 4:32:04 2 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:00:00 3 Martin Mortensen (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 4 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 5 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 6 Alberto Dainese (Ita) SEG Racing Academy 0:00:04 7 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 8 Olav Hjemsæter (Nor) Team Coop 9 Yoeri Havik (Ned) Vlasman CT 10 Roy Jans (Bel) Cibel - Cebon 11 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 12 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 13 Sebastian Lander (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 14 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 15 Aksel Nõmmela (Est) BEAT Cycling Club 16 Arvid De Kleijn (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 17 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 18 Lukas Spengler (Sui) WB Aqua Protect - Veranclassic 19 Gaëtan Pons (Lux) Leopard Pro Cycling 20 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 21 Toni Franz (Ger) Team Differdange - Losch 22 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 23 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 24 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 25 John Mandrysch (Ger) Team Dauner D&DQ - Akkon 26 Sven Thurau (Ger) Team Dauner D&DQ - Akkon 27 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 28 Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Alecto Cyclingteam 29 Fabian Schormair (Ger) Team Lotto - Kern Haus 30 Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker - Icopal 31 Andreas Nielsen (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 32 Arthur Baude (Bel) AGO - Aqua Service 33 Ross Lamb (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon 34 Sergio Torres Jorro (Esp) Tarteletto - Isorex 35 Marco Doets (Ned) Alecto Cyclingteam 36 Jason Van Dalen (Ned) Delta Cycling Rotterdam 37 Johannes Hodapp (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 38 Jens Reynders (Bel) Leopard Pro Cycling 39 Vincent De Sy (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon 40 Justin Timmermans (Ned) Delta Cycling Rotterdam 41 Lars Van Den Berg (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 42 Giorgios Stavrakakis (Gre) SEG Racing Academy 43 Øivind Lukkedal (Nor) Team Coop 44 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 45 Gijs Meijer (Ned) Delta Cycling Rotterdam 46 Marijn Van Den Berg (Ned) Delta Cycling Rotterdam 47 Aksel Fischer Aasheim (Nor) Joker - Icopal 48 Pierre Goebeert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 49 Alex Mengoulas (Ned) BEAT Cycling Club 50 Beau Duvigneau (Ned) Vlasman CT 51 Stef Krul (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 52 Lennert Teugels (Bel) Cibel - Cebon 53 Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex 54 Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex 55 Jelle Cant (Bel) Tarteletto - Isorex 56 Mario Spengler (Sui) Leopard Pro Cycling 57 Adriaan Janssen (Ned) Delta Cycling Rotterdam 58 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 59 Brecht Ruyters (Bel) Cibel - Cebon 60 Folkert Oostra (Ned) Alecto Cyclingteam 61 Jasper Schouten (Ned) Alecto Cyclingteam 62 Jon Knolle (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 63 Tiago Da Silva (Lux) Team Differdange - Losch 64 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 65 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 66 Vincent Hoppezak (Ned) Delta Cycling Rotterdam 67 Robert Retschke (Ger) Team Lotto - Kern Haus 68 Jarno Gmelich Meijling (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 69 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 70 Louis Leinau (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 71 Christopher Heider (Ger) Team Dauner D&DQ - Akkon 72 Cees Bol (Ned) SEG Racing Academy 73 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 74 Marc Dörrie (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:00:17 75 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:00:29 76 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:42 77 Minne Verboom (Ned) SEG Racing Academy 0:01:08 78 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:01:49 79 Daan Olivier (Ned) Team LottoNL - Jumbo 80 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 81 Dorian Lübbers (Ger) Team Lotto - Kern Haus 82 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 83 Félix Dopchie (Bel) AGO - Aqua Service 0:02:12 84 Joann Leinau (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 0:02:32 85 Kevin Verwaest (Bel) Team Differdange - Losch 0:02:51 86 Robbie Van Bakel (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:02:57 87 Sylvain Moniquet (Bel) AGO - Aqua Service 88 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 89 Dylan Bouwmans (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 90 Dominik Bauer (Ger) Team Dauner D&DQ - Akkon 91 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 92 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 93 Charles Quarterman (Gbr) Leopard Pro Cycling 0:03:08 94 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 95 Max Emil Boholm Kørner (Nor) T.Palm - Pôle Continental Wallon 96 Ole Forfang (Nor) Joker - Icopal 97 Alexander Küsters (Ger) Team Dauner D&DQ - Akkon DSQ Alexander Krieger (Ger) Leopard Pro Cycling DNF Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems - Crelan DNF Gustav Höög (Swe) Team Coop DNF Yorick Slagmulders (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Arthur Pagnaer (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Tomas Petit (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Richard Weinzheimer (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy DNF Tobias Knaup (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Marc Clauss (Ger) Team Dauner D&DQ - Akkon DNF Joost Van Der Burg (Ned) Vlasman CT DNF Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Cedric Raymackers (Bel) Cibel - Cebon DNF Jesper Mørkøv (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team DNF Nahom Desale (Eri) BEAT Cycling Club DNF Eamon Franck (Usa) Delta Cycling Rotterdam DNF Stefan Djurhuus (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team DNF Dion Beukeboom (Ned) Vlasman CT DNF Jaap Kooijman (Ned) Vlasman CT DNF Kelvin Van Den Dool (Ned) Vlasman CT DNF Matthew Overste (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Wesley Van Dyck (Bel) BEAT Cycling Club DNF Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Daan Hoeyberghs (Bel) BEAT Cycling Club DNF Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Danny Maas (Ned) BEAT Cycling Club DNF Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex DNF Jelle Donders (Bel) Team Differdange - Losch DNF Jan Petelin (Lux) Team Differdange - Losch DNF Olivier Pardini (Bel) Team Differdange - Losch DNF Adam Lewis (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Bas Van Der Kooij (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Tiago Antunes (Por) SEG Racing Academy DNF Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Konrad Geßner (Ger) Leopard Pro Cycling DNF Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan DNF Fritjof Røinås (Nor) Joker - Icopal DNF Jonas Härtig (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Michel Gießelmann (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Jan Brockhoff (Ger) Leopard Pro Cycling DNF Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Joker - Icopal DNF Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy DNF Marten Kooistra (Ned) SEG Racing Academy DNF Louis Bendixen (Den) Team Coop DNF Henrik Evensen (Nor) Joker - Icopal DNF Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Patrick Clausen (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team DNF Felix Intra (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Wim Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon DNF Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex DNF Alexander Maes (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Robin Ernst (Bel) AGO - Aqua Service DNF Robby Cobbaert (Bel) Cibel - Cebon DNF Marvin Tasset (Bel) AGO - Aqua Service DNF Thijs De Lange (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert DNF Yann Pestiaux (Bel) AGO - Aqua Service DNF Moreno De Pauw (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Colin Heiderscheid (Lux) Team Dauner D&DQ - Akkon DNF Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Lionel Taminiaux (Bel) AGO - Aqua Service DNS Wim Stroetinga (Ned) Vlasman CT DNS Andreas Vangstad (Nor) Joker - Icopal DNS Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Gooikse Pijl гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(98)

В тему: Primus Classic-2018

Kampioenschap van Vlaanderen-2018

Veenendaal-Veenendaal Classic-2018

GP Stad Zottegem-2018

Dwars door het Hageland - Aarschot-2018

Тур Норвегии-2018. Этап 1

Volta Limburg Classic-2018

Ronde van Drenthe-2018

GP Stad Zottegem-2017

Dwars door West-Vlaanderen Johan Museeuw Classic-2017

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.