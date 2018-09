Primus Classic-2018 Категория:

Вчера, 17:00 Brakel - Haacht, 193 км 1 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4:27:24 2 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan 0:00:00 3 Frederik Frison (Bel) Lotto - Soudal 4 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 5 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:00:03 6 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:06 7 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Cycling Club 8 Jasper Philipsen (Bel) Hagens Berman - Axeon 9 Rui Oliveira (Por) Hagens Berman - Axeon 10 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 11 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 12 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 13 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Cycling Club 14 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 15 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 16 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 17 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 18 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 19 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 20 Bram Welten (Ned) Team Fortuneo - Samsic 21 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 22 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 23 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 24 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 25 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 26 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 27 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 28 Nathan Haas (Aus) Team Katusha - Alpecin 29 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 30 Tom Van Vuchelen (Bel) AGO - Aqua Service 31 Ross Lamb (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon 32 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 33 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 34 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan 35 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 36 Tom Bohli (Sui) BMC Racing Team 37 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 39 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 40 Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex 0:00:11 41 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 42 Guillaume Seye (Bel) Veranda's Willems - Crelan 43 Stan Dewulf (Bel) Lotto - Soudal 44 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman - Axeon 45 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 46 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 47 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 48 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 49 Wim Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon 50 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 51 Adam Lewis (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon 52 Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex 53 Jelle Cant (Bel) Tarteletto - Isorex 54 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 55 Eugenio Alafaci (Ita) Trek - Segafredo 56 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems - Crelan 57 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 58 Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman - Axeon 59 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 60 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 61 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:00:21 62 Edward Walsh (Can) T.Palm - Pôle Continental Wallon 63 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 64 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 65 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 66 Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Cycling Club 67 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:24 68 João Almeida (Por) Hagens Berman - Axeon 0:00:31 69 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 70 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 71 Arnaud Gérard (Fra) Team Fortuneo - Samsic 72 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 73 Lennert Teugels (Bel) Cibel - Cebon 0:00:34 74 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Cycling Club 0:00:40 75 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:45 76 Karl Patrick Lauk (Est) Team Fortuneo - Samsic 77 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 78 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman - Axeon 79 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 0:01:10 80 Sergio Torres Jorro (Esp) Tarteletto - Isorex 0:01:19 81 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 82 Tomas Petit (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon 83 Louis Bendixen (Den) Team Coop 84 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL - Jumbo 85 Øivind Lukkedal (Nor) Team Coop 86 Kévin Réza (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:01:23 87 Dmitrii Strakhov (Rus) Team Katusha - Alpecin 0:01:58 88 Vincent De Sy (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon 89 Maxime Daniel (Fra) Team Fortuneo - Samsic 90 Clément Russo (Fra) Team Fortuneo - Samsic 91 Robby Cobbaert (Bel) Cibel - Cebon 92 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 0:02:27 93 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:02:40 94 Gordon De Winter (Bel) AGO - Aqua Service 95 Félix Dopchie (Bel) AGO - Aqua Service 96 Yann Pestiaux (Bel) AGO - Aqua Service 97 Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 98 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems - Crelan 99 Julien Morice (Fra) Vital Concept Cycling Club 100 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 101 Marlon Gaillard (Fra) Direct Energie 0:03:14 102 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 103 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 104 Benoît Jarrier (Fra) Team Fortuneo - Samsic 105 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Samsic 106 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:28 107 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha - Alpecin 108 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:04:16 109 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:05:09 110 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 111 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha - Alpecin 0:07:15 112 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 113 Arne De Groote (Bel) Tarteletto - Isorex 0:07:54 114 David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex 115 Bohdan Musiienko (Ukr) Lviv Cycling Team 116 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 117 Robert Wagner (Ger) Team LottoNL - Jumbo 118 Olav Hjemsæter (Nor) Team Coop 119 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 120 Charlie Arimont (Bel) AGO - Aqua Service 121 Kenny Nijssen (Ned) Team Katusha - Alpecin 122 Gil D'Heygere (Bel) Veranda's Willems - Crelan 123 Michael Rice (Aus) Hagens Berman - Axeon 124 Kevin De Jonghe (Bel) Tarteletto - Isorex 125 Marvin Tasset (Bel) AGO - Aqua Service 0:07:58 126 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 127 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 128 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Gustav Höög (Swe) Team Coop DNF Maksym Vasyliev (Ukr) Lviv Cycling Team DNF Illya Klepikov (Ukr) Lviv Cycling Team DNF Niels Willaerts (Bel) Lviv Cycling Team DNF Volodymyr Dzhus (Ukr) Lviv Cycling Team DNF Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Timur Malieiev (Ukr) Lviv Cycling Team DNF Roy Jans (Bel) Cibel - Cebon DNF Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy DNF Yorick Slagmulders (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Robin Ernst (Bel) AGO - Aqua Service DNF Jan Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon DNF Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo DNF Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Guillaume Haag (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Boris Vallée (Bel) Wanty - Groupe Gobert Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Primus Classic гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour



