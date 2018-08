GP Stad Zottegem-2018 Категория:

Сегодня, 19:24 Zottegem - Zottegem, 202,7 км 1 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert 4:38:47 2 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:00 3 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:00:11 4 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:21 5 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:00:30 6 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:55 7 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:09 8 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:01:19 9 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 10 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:01:22 11 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:26 12 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 13 Piotr Havik (Ned) Beat Cycling Club 14 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto-Isorex 15 Dennis Coenen (Bel) Cibel-Cebon 0:01:33 16 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 17 Neil Van Der Ploeg (Aus) Madison Genesis 18 Sebastian Lander (Den) Riwal Ceramicspeed 19 Lars van Den Berg (Ned) Metec-TKH p/b Mantel 20 Ross Lamb (Gbr) T.Palm-Pôle Continental Wallon 0:02:10 21 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 0:02:13 22 Matthew Holmes (Gbr) Madison Genesis 0:02:49 23 Aksel Nõmmela (Est) Beat Cycling Club 0:04:08 24 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 25 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 26 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert 27 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 28 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 29 Max Stedman (Gbr) Canyon Eisberg 30 Louis Verhelst (Bel) Tarteletto-Isorex 31 Michiel Dieleman (Bel) Cibel-Cebon 32 Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 33 Niels De Rooze (Bel) Tarteletto-Isorex 0:04:22 34 Herman Dahl (Nor) Joker Icopal 0:04:25 35 Adam Lewis (Gbr) T.Palm-Pôle Continental Wallon 36 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins 0:04:27 37 Chris Anker Sörensen (Den) Riwal Ceramicspeed 0:04:29 38 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 39 Lennert Teugels (Bel) Cibel-Cebon 40 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:04:41 41 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:04:56 42 Jarno Gmelich Meijling (Ned) Metec-TKH p/b Mantel 0:05:06 43 Robby Cobbaert (Bel) Cibel-Cebon 0:05:10 44 Arjen Livyns (Bel) Veranda's Willems Crelan 45 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:05:15 46 Dylan Bouwmans (Ned) Metec-TKH p/b Mantel 0:05:34 47 Troels Rønning Vinther (Den) Riwal Ceramicspeed 0:07:33 48 Luuc Bugter (Ned) Delta Cycling Rotterdam 0:08:15 49 Edward Walsh (Can) T.Palm-Pôle Continental Wallon 50 Stan Godrie (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:09:07 51 Cedric Raymackers (Bel) Cibel-Cebon 0:09:31 52 Patrick Clausen (Den) Riwal Ceramicspeed 53 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 54 James Fouche (Nzl) Team Wiggins 55 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 56 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 57 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 58 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 59 Stef Krul (Ned) Metec-TKH p/b Mantel 60 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 61 Ylber Sefa (Alb) Tarteletto-Isorex 62 Jesper Mørkøv (Den) Riwal Ceramicspeed 63 Alfdan De Decker (Bel) Wanty-Groupe Gobert 64 Boris Vallee (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:10:00 DNF Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport DNF Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Daniel Abraham Gebru (Ned) Beat Cycling Club DNF Nahom Desale (Eri) Beat Cycling Club DNF Daan Hoeyberghs (Bel) Beat Cycling Club DNF Melle Meeuwisse (Ned) Beat Cycling Club DNF Wesley Van Dyck (Bel) Beat Cycling Club DNF Jack Pullar (Gbr) Canyon Eisberg DNF Ryan Christensen (Nzl) Oliver's Real Food Racing DNF Alex Paton (Gbr) Canyon Eisberg DNF Andrew Tennant (Gbr) Canyon Eisberg DNF Harry Tanfield (Gbr) Canyon Eisberg DNF Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice DNF Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice DNF Jimmy Janssens (Bel) Cibel-Cebon DNF Gianni Marchand (Bel) Cibel-Cebon DNF Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy DNF Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy DNF Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy DNF Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy DNF Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy DNF Aksel Fischer Aasheim (Nor) Joker Icopal DNF Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Joker Icopal DNF Henrik Evensen (Nor) Joker Icopal DNF Ole Forfang (Nor) Joker Icopal DNF Andreas Vangstad (Nor) Joker Icopal DNF George Pym (Gbr) Madison Genesis DNF Erick Rowsell (Gbr) Madison Genesis DNF Richard Handley (Gbr) Madison Genesis DNF Tobyn Horton (Gbr) Madison Genesis DNF Jonathan McEvoy (Gbr) Madison Genesis DNF Jelle Nieuwpoort (Ned) Metec-TKH p/b Mantel DNF Danny van der Tuuk (Ned) Metec-TKH p/b Mantel DNF Tijmen Eising (Ned) Metec-TKH p/b Mantel DNF Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Riwal Ceramicspeed DNF Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Ceramicspeed DNF Brian van Goethem (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Andreas Andersson (Swe) T.Palm-Pôle Continental Wallon DNF William Elliott (Can) T.Palm-Pôle Continental Wallon DNF Max Emil Boholm Kørner (Nor) T.Palm-Pôle Continental Wallon DNF Yorick Slagmulders (Bel) T.Palm-Pôle Continental Wallon DNF David Boucher (Bel) Tarteletto-Isorex DNF Kevin De Jonghe (Bel) Tarteletto-Isorex DNF Ruben Scheire (Bel) Tarteletto-Isorex DNF Audun Brekke Fløtten (Nor) Team Virtu Cycling DNF Jakob Egholm (Den) Team Virtu Cycling DNF Rasmus Guldhammer (Den) Team Virtu Cycling DNF Alexander Kamp (Den) Team Virtu Cycling DNF Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Virtu Cycling DNF Mathias Krigbaum (Den) Team Virtu Cycling DNF Torkil Veyhe (Den) Team Virtu Cycling DNF Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins DNF Corentin Navarro (Fra) Team Wiggins DNF Oliver Robinson (Gbr) Team Wiggins DNF Campbell Stewart (Nzl) Team Wiggins DNF Jesse Yates (Gbr) Team Wiggins DNF Guillaume Seye (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Christophe Masson (Fra) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Casper Pedersen (Den) Aqua Blue Sport DNF Louis Rose-Davies (Gbr) DNF Fridtjof Røinås (Nor) Joker Icopal Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: GP Stad Zottegem гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour



