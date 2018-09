Kampioenschap van Vlaanderen-2018 Категория:

Koolskamp - Koolskamp, 185,8 км 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 4:14:33 2 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 0:00:00 3 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 4 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Métropole 5 Bram Welten (Ned) Team Fortuneo - Samsic 6 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Cycling Club 7 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha - Alpecin 8 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 9 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan 10 Yoeri Havik (Ned) Vlasman CT 11 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 12 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 13 Alberto Dainese (Ita) SEG Racing Academy 14 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 15 Louis Verhelst (Bel) Tarteletto - Isorex 16 Roy Jans (Bel) Cibel - Cebon 17 Pierre Barbier (Fra) Roubaix - Lille Métropole 18 Aksel Nõmmela (Est) BEAT Cycling Club 19 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect - Veranclassic 21 Cees Bol (Ned) SEG Racing Academy 22 Nahom Desale (Eri) BEAT Cycling Club 23 Abram Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 24 Piotr Havik (Ned) BEAT Cycling Club 25 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 26 Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 27 Boris Vallée (Bel) Wanty - Groupe Gobert 28 Fritjof Røinås (Nor) Joker - Icopal 29 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 30 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 31 Jan Maas (Ned) SEG Racing Academy 32 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 33 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 34 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 35 Daan Hoeyberghs (Bel) BEAT Cycling Club 36 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 37 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 38 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems - Crelan 39 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix - Lille Métropole 40 Timothy Stevens (Bel) Cibel - Cebon 41 Tiago Antunes (Por) SEG Racing Academy 42 David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex 43 Alexander Maes (Bel) Tarteletto - Isorex 44 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha - Alpecin 45 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 46 Cedric Raymackers (Bel) Cibel - Cebon 47 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 48 Dieter Bouvry (Bel) Cibel - Cebon 49 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 50 Samuel Leroux (Fra) Roubaix - Lille Métropole 51 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 52 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems - Crelan 53 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Métropole 54 Daniel Abraham Gebru (Ned) BEAT Cycling Club 55 Thibault Guernalec (Fra) Team Fortuneo - Samsic 56 Kristoffer Skjerping (Nor) Joker - Icopal 57 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 58 Alex Mengoulas (Ned) BEAT Cycling Club 59 Jesper Rasch (Ned) SEG Racing Academy 60 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 61 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 62 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 63 Daan Olivier (Ned) Team LottoNL - Jumbo 64 Melvin Van Zijl (Ned) Vlasman CT 65 Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Cycling Club 66 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 67 Ole Forfang (Nor) Joker - Icopal 68 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems - Crelan 69 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker - Icopal 70 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 71 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 72 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 73 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 0:00:09 74 Steven Tronet (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:00:12 75 Gianni Marchand (Bel) Cibel - Cebon 76 Lukas Spengler (Sui) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:00:14 77 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems - Crelan 0:00:16 78 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:18 79 Luuc Bugter (Ned) Veranda's Willems - Crelan 0:00:20 80 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 81 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 82 Joost Van Der Burg (Ned) Vlasman CT 83 Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Fortuneo - Samsic 84 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Cycling Club 85 Pierre Goebeert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 86 Andreas Vangstad (Nor) Joker - Icopal 87 Markus Hoelgaard (Nor) Joker - Icopal 88 Florentin Lecamus-Lambert (Fra) Team Fortuneo - Samsic 89 Minne Verboom (Ned) SEG Racing Academy 90 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 91 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 92 Dion Beukeboom (Ned) Vlasman CT 93 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 94 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Samsic 95 Arnaud Gérard (Fra) Team Fortuneo - Samsic 96 Henrik Evensen (Nor) Joker - Icopal 97 Karl Patrick Lauk (Est) Team Fortuneo - Samsic 98 Wim Stroetinga (Ned) Vlasman CT 99 Julien Morice (Fra) Vital Concept Cycling Club 100 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 101 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 102 Adrien Garel (Fra) Vital Concept Cycling Club 103 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 104 Beau Duvigneau (Ned) Vlasman CT 105 Kelvin Van Den Dool (Ned) Vlasman CT 106 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 107 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:00:35 108 Kenny Nijssen (Ned) Team Katusha - Alpecin 109 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan 110 Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo 111 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:00:37 112 Gaëtan Lemoine (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:00:39 113 Polychronis Tzortzakis (Gre) Tarteletto - Isorex 0:00:41 114 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:00:42 115 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 116 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 117 Frederik Frison (Bel) Lotto - Soudal 0:00:44 118 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 119 Stan Dewulf (Bel) Lotto - Soudal 120 Tom Dernies (Bel) Roubaix - Lille Métropole 0:00:46 121 Kévin Réza (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:00:54 122 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:00:59 123 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 124 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 125 Robert Wagner (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:01:26 126 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 128 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:52 129 Wesley Van Dyck (Bel) BEAT Cycling Club 130 Dmitrii Strakhov (Rus) Team Katusha - Alpecin 0:03:14 131 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 0:04:26 132 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 133 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:05:07 134 Nathan Haas (Aus) Team Katusha - Alpecin 135 Stijn De Bock (Bel) Cibel - Cebon 136 Eugenio Alafaci (Ita) Trek - Segafredo DNF Romain Cardis (Fra) Direct Energie DNF Jelle Mannaerts (Bel) Tarteletto - Isorex DNF André Greipel (Ger) Lotto - Soudal Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 