Volta Limburg Classic-2018

Сегодня, 18:10 Eijsden - Eijsden, 197,5 км 1 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 4:42:34 2 Marco Tizza (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:00:01 3 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 4 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:03 5 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:00:05 6 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:41 7 Antoine Warnier (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 8 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:53 9 Aksel Nõmmela (Est) Beat Cycling Club 10 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Cycling Club 11 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 12 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 13 Tanguy Turgis (Fra) Vital Concept Cycling Club 14 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 15 Maarten De Jonge (Ned) Monkey Town Continental Team 16 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 17 Enrico Battaglin (Ita) Team Lotto Nl - Jumbo 18 Thomas Deruette (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 19 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 20 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 21 Mikkel Frølich Honoré (Den) Team Virtu Cycling 22 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 23 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 24 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 25 Jasper Ockeloen (Ned) Monkey Town Continental Team 26 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 27 Jason Van Dalen (Ned) Delta Cycling Rotterdam 28 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Ceramicspeed Cycling Team 29 Jasper De Laat (Ned) Metec - Tkh Continental Cyclingteam P/B Mantel 30 Kasper Asgreen (Den) Team Virtu Cycling 31 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 32 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 33 Pavel Chursin (Rus) Destil - Parkhotel Valkenburg 34 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex 35 Bas Van Der Kooij (Ned) Alecto Cyclingteam 36 Kelvin Van Den Dool (Ned) Vlasman Ct 37 Stef Clement (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 38 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 39 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 40 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 41 Lennert Teugels (Bel) Cibel - Cebon 42 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 43 Luuc Bugter (Ned) Delta Cycling Rotterdam 44 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 45 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 46 Jesper Schultz (Den) Team Virtu Cycling 47 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 48 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Coop 49 Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 50 Antonio Santoro (Ita) Monkey Town Continental Team 51 Jaap Kooijman (Ned) Vlasman Ct 52 Peter Schulting (Ned) Monkey Town Continental Team 53 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 54 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 55 Chris Anker Sørensen (Den) Riwal Ceramicspeed Cycling Team 0:01:06 56 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:01:10 57 Rick Ottema (Ned) Alecto Cyclingteam 0:01:12 58 Fabian Schormair (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:02:52 59 Tobias Knaup (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:02:56 60 Wim Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon 0:02:57 61 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:34 62 Marco Doets (Ned) Alecto Cyclingteam 63 Adriaan Janssen (Ned) Delta Cycling Rotterdam 64 Wim Kleiman (Ned) Monkey Town Continental Team 65 Folkert Oostra (Ned) Alecto Cyclingteam 66 Abram Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 67 Sven Van Luijk (Ned) Monkey Town Continental Team 68 Jacob Eriksson (Swe) Destil - Parkhotel Valkenburg 69 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept Cycling Club 70 Jakob Egholm (Den) Team Virtu Cycling 71 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:03:38 72 Jonas Aaen (Den) Riwal Ceramicspeed Cycling Team 0:03:42 73 Beau Duvigneau (Ned) Vlasman Ct 74 Jarno Gmelich Meijling (Ned) Metec - Tkh Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:03:45 75 Florian Nowak (Ger) Team Lotto - Kern Haus 76 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 77 Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy 78 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 79 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 80 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 81 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 82 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 83 Cameron Beard (Usa) Destil - Parkhotel Valkenburg 84 Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Riwal Ceramicspeed Cycling Team DNF Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Lars Boom (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo DNF Sepp Kuss (Usa) Team Lotto Nl - Jumbo DNF Thomas Leezer (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo DNF Daan Olivier (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo DNF Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport DNF Casper Pedersen (Den) Aqua Blue Sport DNF Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice DNF Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice DNF Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice DNF Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Steven Lammertink (Ned) Vital Concept Cycling Club DNF Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept Cycling Club DNF Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Sébastien Delfosse (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Ludovic Robeet (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Ludwig De Winter (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Julien Stassen (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Christophe Masson (Fra) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Sjors Dekker (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Jasper Schouten (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Abe Celi (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Daniel Abraham Gebru (Ned) Beat Cycling Club DNF Nahom Desale (Eri) Beat Cycling Club DNF Daan Hoeyberghs (Bel) Beat Cycling Club DNF Alex Mengoulas (Ned) Beat Cycling Club DNF Bas Tietema (Ned) Beat Cycling Club DNF Wesley Van Dyck (Bel) Beat Cycling Club DNF Dexter Gardias (Gbr) Canyon Eisberg DNF James Lowsley-Williams (Gbr) Canyon Eisberg DNF Chris Opie (Gbr) Canyon Eisberg DNF Alex Paton (Gbr) Canyon Eisberg DNF Andrew Tennant (Gbr) Canyon Eisberg DNF Maximilian Stedman (Gbr) Canyon Eisberg DNF Louis Rose Davis (Gbr) Canyon Eisberg DNF Cedric Raymackers (Bel) Cibel - Cebon DNF Jan Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon DNF Justin Timmermans (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Vincent Hoppezak (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Marijn Van Den Berg (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Jens Van Den Dool (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Stephan Grigroyan (Rus) Destil - Parkhotel Valkenburg DNF Tim Kerkhof (Ned) Destil - Parkhotel Valkenburg DNF Jordi Van Loon (Ned) Destil - Parkhotel Valkenburg DNF Oscar Van Wijk (Ned) Destil - Parkhotel Valkenburg DNF Dylan Bouwmans (Ned) Metec - Tkh Continental Cyclingteam P/B Mantel DNF Thijs De Lange (Ned) Metec - Tkh Continental Cyclingteam P/B Mantel DNF Jasper Hamelink (Ned) Metec - Tkh Continental Cyclingteam P/B Mantel DNF Dennis Van Der Horst (Ned) Metec - Tkh Continental Cyclingteam P/B Mantel DNF Danny Van Der Tuuk (Ned) Metec - Tkh Continental Cyclingteam P/B Mantel DNF Andre Looij (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Søren Malling Siggaard (Den) Riwal Ceramicspeed Cycling Team DNF Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Ceramicspeed Cycling Team DNF Jesper Mørkøv (Den) Riwal Ceramicspeed Cycling Team DNF Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex DNF Ruben Scheire (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex DNF Sergio Torres Jorro (Spa) Tarteletto - Isorex DNF Louis Bendixen (Den) Team Coop DNF Gustav Höög (Swe) Team Coop DNF Krister Hagen (Nor) Team Coop DNF Luca Henn (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Dorian Lübbers (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Robert Retschke (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Virtu Cycling DNF Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Virtu Cycling DNF Torkil Veyhe (Den) Team Virtu Cycling DNF Dion Beukeboom (Ned) Vlasman Ct DNF Jasper Bovenhuis (Ned) Vlasman Ct DNF Bas Ottevanger (Ned) Vlasman Ct DNF Joost Van Der Burg (Ned) Vlasman Ct Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Volta Limburg Classic гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour



